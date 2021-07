Tout-petits – Porte-bébé, mode d’emploi Avec les beaux jours, les porte-bébés et écharpes de portage sont de sortie. Des accessoires qui, au-delà de leur aspect pratique, apportent de nombreux bénéfices à l’enfant. Clémentine Fitaire

Câliner son enfant stimulerait la production d’ocytocine, hormone de l’attachement, autant chez la mère que chez le père. Getty Images/Westend61

Porté durant neuf mois dans le ventre de sa mère, le nouveau-né passe soudain d’un monde liquide à un monde aérien, plus froid, plus bruyant, plus lumineux, plus agité, dans lequel il découvre aussi sa pesanteur. Être porté est une nécessité, puisqu’il ne peut se mouvoir seul.

La position verticale facilite également la digestion et diminuerait reflux et coliques. Mais c’est aussi, plus largement, une façon de créer avec lui un lien d’attachement essentiel et pas toujours évident à établir dans les premiers jours après la naissance.

«On parle souvent du quatrième trimestre de grossesse, c’est une façon de laisser quelques mois à l’enfant pour se détacher de son parent en confiance», explique Sarah Covas, sage-femme aux Hôpitaux universitaires de Genève.