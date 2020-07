Gestes barrières – Porter le masque, oui, mais à quel prix? Un nouveau poste de coûts vient d’apparaître dans le budget des ménages. Combien allons-nous dépenser pour ces protections? Tour d’horizon du marché. Caroline Zuercher

Pour une famille, les masques peuvent coûter plusieurs dizaines de francs par mois. Getty Images

Plus le choix: les Suisses doivent porter un masque quand ils prennent les transports publics. Et, dans les cantons de Vaud et du Jura, s’ils se rendent dans un magasin. Cette protection a un prix, qui varie d’un commerce à l’autre et change rapidement. Lidl et Aldi proposent désormais le paquet de cinquante pièces à 19,90 francs. Contre 24,90 francs chez Denner; 34,90 francs chez Coop, Migros et Manor.