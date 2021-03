Paume contre paume. «Marquer son admiration en battant des mains», définit le Larousse. Du latin «applaudere», de «ad» (voy. À) et «plaudere» (voy. Plausible), précise le Littré. Un article de «La Croix» tente le difficile exercice d’expliquer le geste et son origine. On en trouve une trace dans la Bible: «battre des mains» est un moyen d’exprimer sa reconnaissance. À Rome, les acteurs tiraient leur révérence en déclarant à leur public: «Valete et plaudite» («Portez-vous bien et applaudissez»). En 1820, une agence de claqueurs professionnels est même créée à Paris; en 1897, la représentation de «Cyrano de Bergerac» d’Edmond Rostand s’achève sous un tonnerre d’applaudissements avec 40 rappels qui dureront vingt minutes. En Biélorussie, en 2011, applaudir sans une autorisation d’un personnel défini a été interdit.

À titre personnel, la fin de la première vague a signifié la fin de cette pratique que je réservais encore à mon balcon, à mes voisins et au personnel soignant dont je ne savais pas s’il m’entendait. Et puis? Et puis, j’ai atterri un peu par hasard dans une église que j’aime bien. Celle de Saint-François, à Lausanne. Psaume après psaume, on y donnait il y a une semaine l’acte cinq des sept paroles du Christ en croix, celui qui a nourri l’avant-dernier roman d’Amélie Nothomb: «J’ai soif». Ces cultes musicaux répondent au doux nom de «la Galette et la Cruche». C’est pourtant un Bouillon, Guillaume de son prénom, qui est au violoncelle baroque. De la musique live en toute légalité, cela faisait longtemps. Du Bach, du Ligeti, du Cassadó, du Vivaldi. Une jauge de 50 privilégiés maximum même pas atteinte. Et évidemment, à la fin on applaudit, privilégiés que nous sommes de cette offrande subite et gratuite. Les éminences thénar et hypothénar et le creux de la main chauffent. Une sensation oubliée qui revient après avoir été trop longtemps endormie. Comme une débattue après une journée de ski par moins dix degrés.

Et puis quatre jours après, je recommencerai. À nouveau frapper, claquer, battre de ses deux pognes. À la suite d’un discours tenu là aussi dans le strict respect des mesures sanitaires. Les rotatives avaient tourné, un nouvel hebdomadaire − «Riviera Chablais, votre région» – était né et à notre imprimerie de Bussigny, foi de typographes, ils n’avaient pas vu ça depuis longtemps. Coupe de champagne à la main, Christine Gabella, déléguée en Suisse romande pour Tamedia et porteuse du projet, résume: «Ce journal, c’est plus qu’un journal. C’est le fruit de tellement d’envies.» Nous sommes le 24 mars. Il y a comme une odeur de sacre du printemps. Portez-vous bien et applaudissez.