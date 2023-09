Portrait de Bernadette Elöd – La servante de Bach est aux petits soins des musiciens La directrice artistique des Concerts Bach de Lutry lance la 65e saison. Une histoire riche, aux étonnantes ramifications hongroises. Matthieu Chenal

Bernadette Elöd, directrice artistique des Concerts Bach de Lutry, dans le temple où ont lieu les concerts. ODILE MEYLAN

La Hongrie, Bach et le temple de Lutry. Cette trinité pourrait résumer la vie de Bernadette Elöd. La directrice des Concerts Bach de Lutry présente une 65e saison très représentative de ses goûts. Bach y sera évidemment bien présent, avec des cantates, des suites d’orchestre, des concertos et même la «Messe en si». Mais la programmation invite aussi Haendel, Telemann, Purcell, Mozart et Kraus.