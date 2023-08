Portrait de Jacques Amstein – Le fils de paysan s’est élevé en ambassadeur de la bière Le fondateur du plus grand distributeur de bières spéciales de Suisse avait lancé son affaire avant le boom des mousses artisanales. Raphaël Ebinger

Jacques Amstein pose fièrement sur des cartons de Wittekop, les bières blanches avec lesquelles il a participé activement à la démocratisation de ce style. Son visage est d’ailleurs sur l’étiquette. Laurent de Senarclens / 24heures

Quand Jacques Amstein parle de bière, ses paroles se fraient un chemin à travers sa fière moustache blanche comme une bonne pale ale dans la tireuse d’un bar branché. Le fondateur de la société qui porte son nom et qui s’est imposée comme le plus important distributeur de bières spéciales de Suisse en a fait son métier. Mais il n’aime pas le mot. «J’avais tout ce que j’appréciais dans mon activité professionnelle: le voyage, les contacts et la possibilité de parler. J’ai donc passé ma vie en vacances.»