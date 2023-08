Portrait de Lionel Tardy – Opiniâtre et créatif. Suivez-le geek! L’ex-chroniqueur multimédia de Couleur 3 devient écrivain avec «Terres sauvages», dont l’action se déroule dans un Japon postapocalyptique. Vincent Maendly

Lionel Tardy a grandi à Yverdon et est revenu vivre dans sa ville natale après ses études à l’ECAL. Jean-Paul Guinnard

Un cataclysme climatique et des guerres dévastatrices ont éradiqué 95% de la population mondiale et précipité la fin de la civilisation moderne. Alors que l’humanité se reconstruit a émergé au Japon un empire nouveau, qui prospère. «Terres sauvages», publié ce printemps aux Éditions Favre, suit les aventures de la jeune officière Kanako Sawada dans ce début du XXIIe siècle postapocalyptique. C’est le premier roman de Lionel Tardy, 38 ans, développeur web et «geek dans l’âme», comme il est défini dans la troisième de couverture.