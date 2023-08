Portrait de Stéphanie Delarze – Tombée dans le chasselas par accident Née à Los Angeles, la vigneronne d’Aigle balance entre tradition vaudoise et appétit pour le monde. Cécile Collet

Stéphanie Delarze, vigneronne et œnologue, propriétaire du domaine de la Baudelière à Aigle. Chantal Dervey

Stéphanie Delarze a rendu son passeport américain. «Ça devenait invivable», dit-elle en balayant virtuellement le papier d’identité. La vigneronne de La Baudelière, à Aigle, est née à Los Angeles. Oui, mais elle est aussi Anglaise de père, Chablaisienne de mère, d’adoption puis de mariage. On saura tout, la dame n’est pas une cachottière. Elle transmet le fil de sa vie dans un récit fluide et gai, ponctué de rires et de «tu vois» rappelant les «you know» de l’Oncle Sam.