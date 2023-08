Portrait de Viviane Prats – Elle a le goût des autres et celui de la vie La Vaudoise vient de quitter la Haute École de travail social et de la santé à Lausanne, après une carrière passée à défendre les droits des personnes dépendantes. Marie Maurisse

Viviane Prats, travailleuse sociale historique de Lausanne dans son jardin. CHRISTIAN BRUN/24 HEURES

«J’aime les gens qui doutent, les gens qui trop écoutent, leur cœur se balancer… J’aime les gens qui disent, et qui se contredisent, et sans se dénoncer…» Cette chanson d’Anne Sylvestre est chère au cœur de Viviane Prats. Et cela en dit long, déjà, sur l’âme de cette Vaudoise qui a passé sa vie à défendre celle des autres. Celle des abîmés, des fragiles. De ceux qui doutent.