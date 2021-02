50 ans du suffrage féminin – Portraits de femmes mis à l'honneur dans les rues de Berne Des tableaux de femmes issues de toutes les régions de Suisse ornent les rues de la capitale, pour marquer les 50 ans du droit de vote des femmes.

Grâce à un QR-Code, les visiteurs peuvent obtenir des informations sur la vie des femmes. KEYSTONE

Pour célébrer les 50 ans du droit de vote des femmes en Suisse, 52 portraits de femmes plus ou moins célèbres vont orner les façades de maisons du centre-ville de Berne. Grâce à un QR-Code, les visiteurs peuvent obtenir des informations sur leur vie.

Les femmes honorées proviennent de toutes les régions de Suisse. On peut y découvrir notamment la peintre et illustratrice grisonne Elvezia Michel (1887–1963), la gynécologue et chirurgienne genevoise Gabrielle Perret-Gentil (1910-1999) et la Tessinoise Ersilia Fossati (1921-1999), qui avait répondu en 1940 à l’appel adressé aux Suissesses pour qu’elles contribuent à la défense de la patrie par le biais du Service complémentaire des femmes (SCF).

En raison de la pandémie de Covid-19, l’exposition se fera sans le vernissage qui aurait dû avoir lieu dimanche. Elle est à découvrir de manière individuelle en déambulant dans les rues de la capitale.

ATS