Aide familial, le frontalier court sur tous les fronts

Depuis quelque temps, Suzanne, scotchée à son fauteuil roulant, ne voit plus son sourire. Mathieu Ponce, qui débarque chez elle depuis des années pour la lever, la laver, la changer ou la coucher, porte un masque. Mais ses yeux restent rieurs, ses mots réconfortants, ses mains, désormais gantées, efficaces. Aide-soignant à domicile, ce Jurassien de 37ans travaille depuis bientôt dix ans pour le Centre médicosocial de Gland. Chaque jour il vient aider des aînés, des malades, des accidentés habitant dans les villages de La Côte à accomplir les gestes du quotidien.

Son travail implique un contact rapproché avec le client: il faut empoigner, soulever, frotter, pommader, habiller, coiffer. «À l’arrivée de la pandémie en Suisse, on nous a dit qu’il fallait porter un masque si l’on n’était pas vacciné contre la grippe. Puis les directives se sont accélérées, avec port obligatoire pour tout le monde, ainsi que des gants et du tablier. Chaque jour, on recevait quatre ou cinq mails avec de nouvelles mesures», raconte Mathieu Ponce. Avec la solution hydroalcoolique, ce matériel a vite été rationné alors qu’avant chacun pouvait se servir librement.

Depuis le 16mars, l’aide familial, qui assure aussi une consultation bébés au CMS, a dû, avec d’autres collègues, prendre en charge la livraison des repas à domicile. Parce que les bénévoles du CMS, souvent retraités, font partie de la population à risque et ont été invités à rester chez eux. La Fondation de La Côte, qui chapeaute les CMS des districts de Morges et de Nyon, a laissé tomber des prestations non vitales, comme le ménage ou l’aide à la famille, pour se concentrer sur les soins. «Ça nous change le job et cela crée une grande solidarité entre collègues. On s’appelle, on s’entraide.»

Petchi à la frontière

Domicilié à Lamoura, petite commune près des Rousses (F), Mathieu Ponce n’a que quelques kilomètres à faire en voiture pour arriver à la frontière de La Cure. Le week-end après la grande déclaration de guerre au coronavirus du président français Emmanuel Macron, l’aide-soignant se demandait à quelle sauce les frontaliers allaient être mangés. «Le lundi, à la douane, c’était le petchi! J’ai attendu une heure dans un bouchon d’un kilomètre avec tous les frontaliers qui allaient encore travailler en Suisse! J’ai dû montrer mon permis de travail et ma carte d’identité. Dès le mercredi, le CMS nous avait fourni une attestation et à la douane un passage spécial avait été aménagé pour faciliter l’arrivée des soignants. Vendredi dernier, il n’y avait pas un chat. Que moi et les douaniers!»

À titre préventif, la Fondation de La Côte avait réservé des chambres d’hôtel pour que certains de ses frontaliers (ils sont 180 sur un total de 850 employés) puissent dormir dans la région en cas de blocage ou pour leur protection. Une offre que plusieurs ont saisie.

Mathieu, lui, y a d’emblée renoncé. «Je veux rentrer chez moi, être avec ma famille.» Marié avec une aide-soignante qui travaille à 60% à l’EMS de Mont-sur-Rolle, il a deux enfants, une petite fille de 3ans et un garçon de 1an, que le couple peut confier à une nounou pendant les heures de travail. La population étant confinée en France, les Ponce ont dû, comme tous leurs compatriotes, se doter d’une autorisation de déplacement pour aller au travail ou faire leurs courses.

Heureusement, ils vivent à la campagne, dans une maison avec jardin. «Je ne suis pas à l’aise en ville et j’aime aller de village en village pour voir les patients.» Comment ces derniers vivent-ils le confinement? «Certains sont très conscients et inquiets de ce qui se passe; d’autres, surtout des personnes très âgées, minimisent. Mais ils sont très respectueux, reconnaissants et nous félicitent de continuer à venir chez eux, d’autant qu’ils sont encore plus isolés. Et puis il y a de beaux gestes: une dame qui ne peut plus travailler a proposé de s’occuper de son conjoint malade, pour économiser les forces du CMS.»

A-t-il songé à renoncer à son travail? «Oui, cette idée m’a effleuré, à cause de ma famille, avoue le soignant. Mais nous avons moins de risque qu’en milieu hospitalier et sommes très bien soutenus et encouragés par la Fondation de La Côte, qui adapte les moyens en fonction de l’évolution de la pandémie.» Mardi, 17 des plus de 5500 patients pris en charge par ses neuf CMS étaient positifs au Covid-19, ainsi que trois membres du personnel.