Alexis Georgacopoulos, directeur d’une école où la feuille de présence déborde

Les journées passent vite, «hyperdenses»; il lui semble même qu’elles passent encore plus vite, conséquence évidente – «et intéressante» – de la conjugaison de deux existences à plein temps! Celle d’un père plus spectateur que jamais du tempo très inventif de ses enfants (3 ans et 5 ans et demi), des constructeurs d’avion à partir de coussins quand ils ne sont pas en mode inlassables des «101 dalmatiens». Et… la vie de directeur de l’ECAL à la tête d’un agenda bouleversé par la pandémie, pile au moment des entretiens de sélection pour la rentrée (180 candidats à auditionner). Sans compter que la fin du semestre approche. Les examens auront lieu, seul leur horizon temporel risque d’être décalé dans l’été, en particulier pour ceux qui espèrent leur bon de sortie direction le monde professionnel.

Il n’y a donc pas de stress dans la voix d’Alexis Georgacopoulos, mais dans ses mots, liés au sens des responsabilités, à l’intention de ne pas se laisser détourner par l’urgence pour rester proactif, il y a comme un manque! Forcément, quand on vibre au milieu d’une ruche bourdonnante de créativité – l’ADN par définition d’une école d’art – le coup de frein est radical. Quand bien même l’école, ses 580 étudiants et quelque 400 professeurs et intervenants vivent en ligne depuis trois semaines, parfois en décalage horaire, et avec une surprise inattendue: le taux de présence dans les cours étant à son maximum!

«Il faut être réactif, renforcer les messages et prouver que malgré tout on peut rester créatif»

Si le directeur est fier, s’il y voit la preuve de la qualité de l’enseignement comme la démonstration de la motivation des étudiants, il ne s’empêche pas d’apprécier cet effet collatéral qu’il espère voir s’installer. «Peut-être que lorsque l’école pourra rouvrir, tous seront à même d’évaluer la chance d’être dans une telle institution avec un savoir et des infrastructures à disposition. On peut avoir tendance à oublier l’acquis. Je ne critique pas, c’est assez naturel.»

Rester inventif malgré tout

Être présent, c’est aussi s’informer et diffuser l’information pour contrer les fake news. Alors le quadragénaire reste accro aux nouvelles, «même si l’évolution de la pandémie est entrée dans une certaine normalité». Il y tient pour être au plus près de la réalité d’une école internationale. Les Italiens restés en Suisse, certains Asiatiques rentrés chez eux, l’une des premières mesures prises à l’ECAL a été de savoir qui était où afin de garder le contact. Il le soigne aussi! Par exemple en poussant les portes des classes virtuelles. D’ailleurs, l’ancien étudiant assis depuis 2011 dans le fauteuil de directeur de son école vient de suivre la classe d’Arts visuels, celle qui semble impossible à donner à distance. «Eh bien non, ça se passe très bien. Des cours ont été mis sur pied pour démontrer que la créativité ne s’épanouit pas forcément dans un loft avec 6 mètres de plafond, elle peut aussi surgir de mini-espaces confinés. L’enjeu, ces jours, n’est pas de reprendre le cours tel quel pour le mettre en ligne, il faut être réactif, renforcer les messages et prouver que malgré tout on peut rester créatif.»

La demande du marché va venir, différente. Sans doute aiguillonnée par la crise sanitaire actuelle. Et les arts en général, mais le design en particulier – cet embellisseur et facilitateur des gestes du quotidien – sont piqués au vif. Tout va interférer, interagir, Alexis Georgacopoulos en est convaincu. Et même si l’ordinaire administratif l’est un peu moins depuis trois semaines, la charge ne doit pas empiéter sur le temps de la réflexion. Il faut réagir et agir en école d’art dans ce monde qui va changer. «L’impact sur le design sera peut-être d’abord inconscient, il y aura peut-être un temps de décalage, mais en regardant les projets réalisés ces derniers temps on ne peut pas s’empêcher de déjà en relire certains à travers un nouveau prisme. Il y a des idées, des résonances avec ce que nous vivons. Genre comment faire pour occuper les enfants quand on est chez soi? Ou ces outils médicaux qui nous interpellent soudain différemment. Il y a aussi ce tout-jetable jusqu’alors diabolisé, qu’en dire aujourd’hui? Soulever la question en pensant à l’hygiène, c’est désormais soulever un paradoxe. Il y a encore ce nouvel intérêt pour un traitement très lisse des surfaces, sans recoin, donc plus faciles à nettoyer et à stériliser.»

L’innovation brandie en bouclier, le directeur de l’ECAL n’a pas peur de l’après-Covid-19 et de se réveiller à la tête d’une école d’art dans un monde économiquement déstabilisé. Il y voit une force, une occasion. «Nous irons vers des choses encore plus essentielles et nous ne serons pas les seuls.»