C'est grâce à lui qu'on se lave les mains

Dimanche, 8h30, on arrive enfin à joindre le Pr Didier Pittet. «Je suis exceptionnellement encore à la maison», sourit-il. Depuis quelques semaines, le médecin-chef du Service de prévention et contrôle des infections aux Hôpitaux universitaires de Genève (HUG) fait des journées de 21heures, qui débutent à 4h30. L’ancien hockeyeur de haut niveau à l’hygiène de vie irréprochable (ne boit pas, ne fume pas) n’a plus le temps de monter au Salève, qu’il arpente habituellement deux fois par semaine au pas de course.

Il parvient pourtant à nous répondre, et à caler un passage chez Rochebin. Cela n’est pas un fardeau: l’homme sait l’importance de communiquer. Et il aime! C’est son épouse, Séverine Hutin, qui lui a appris l’essentiel de la communication de crise, lorsqu’ils travaillaient ensemble aux HUG, dont elle était la porte-parole. «Elle m’a dit: tell it all, tell it fast and tell the truth! (ndlr: dis tout, dis-le vite et dis la vérité). Il y a tellement d’informations fausses qui circulent, c’est dramatique…»

Faux experts anxiogènes

Il évoque les messages bidon – et viraux – d’infirmières racontant les couloirs d’hôpitaux débordant de malades. Mais aussi ces vidéos catastrophistes de faux experts jargonneux. «Ils font peur aux gens et nous prennent un temps fou.» Très agacé, Didier Pittet a élevé le ton. C’est rare. Le médecin parle d’une voix douce, avec la précision du bistouri. Et ce père de six enfants, de deux lits, épate par sa qualité d’écoute. Il répondra à chaque question, qu’elle soit technique ou privée.

Thierry Crouzet a consacré un livre – «Le geste qui sauve», Éd. L’Âge d’Homme, 2014 – à la vie et à l’œuvre de Didier Pittet. L’expression n’est pas exagérée. Outre son enseignement et son poste aux HUG, le Genevois est le conseiller principal de la campagne «Un soin propre pour un soin plus sûr», lancée en 2005 par l’Organisation mondiale de la santé (OMS). Il a parcouru les hôpitaux du monde entier pour y enseigner l’hygiène des mains à l’aide de la solution hydroalcoolique. Car les mains sales des soignants sont responsables de la mort de 16 millions de patients à travers le monde chaque année (près de 3000 en Suisse), selon l’OMS. Leur désinfection réduit de moitié le risque de contracter une maladie nosocomiale, c’est-à-dire acquise durant un soin.

Didier Pittet a été appelé par l’OMS parce qu’il peaufinait depuis 1995 la prévention des infections aux HUG. Inspiré par les travaux de Semmelweis, gynécologue hongrois qui découvrit en 1850 qu’il était à l’origine de la mort de ses parturientes, le Genevois n’a pas suivi ses méthodes. Le premier a voulu imposer le lavage des mains au chlorure de chaux – décapant! –, le second a mis au point une solution douce pour la peau (avec l’aide de William Griffiths, pharmacien des HUG), puis y a fait adhérer ses collègues petit à petit, à coup d’études fouillées, de publications prestigieuses et d’humour.

Les prescriptions d’hygiène de Pittet, connues internationalement sous le nom de «Geneva model», et son idée de donner la recette de Griffiths à l’OMS, afin que les pharmas ne puissent pas s’en emparer, lui ont valu les honneurs. Notamment le titre de commandeur de l’Ordre de l’Empire britannique (2007). D’aucuns considèrent que son action est la plus importante pour la santé publique après la découverte de la pénicilline en 1928, pour laquelle Fleming a été nobélisé en 1945.

De prêtre à médecin

Face à la pandémie actuelle, Didier Pittet cherche aussi l’adhésion. Pour convaincre les jeunes d’arrêter de se réunir, il ne s’est pas posé en donneur de leçons, il les a écoutés. «Alors que je désespérais de voir mon fils de 16ans avachi avec des amis sur le canapé, il m’a dit: «Si tu veux qu’on comprenne, t’as qu’à appeler le Grand JD!» Le médecin imite la voix de son ado, se marre. N’empêche, c’est ce qu’il a fait. Leur vidéo a été vue 50'000 fois. Samedi soir, il sera aussi l’invité de «120minutes».

Petit-fils de paysans, fils d’un père électricien et d’une mère qui a renoncé à ses études de droit à sa naissance, en 1957, Didier n’avait rien qui le prédestinait à devenir médecin. Catholique pratiquant, il avait prévu d’être prêtre. Missionnaire? «J’ai un côté religieux que je ne renie pas, mais je n’ai pas l’impression d’être porté par ça. Ce que j’ai fait, au départ, c’était un travail, c’est devenu une mission, puis une passion.»

Celui qui reste boy-scout dans l’âme planche depuis un mois sur les prérequis pour un déconfinement: du gel hydroalcoolique dans chaque poche et à l’entrée des magasins, «et surtout que l’on réfléchisse aux stocks des hôpitaux: ils ne peuvent plus être en flux tendu». Le médecin, qui a «tout appris» des infirmières, espère que les applaudissements aux fenêtres dureront jusqu’au bout. Et devra-t-on renoncer aux poignées de main? «Ah non! Et on se fera à nouveau la bise! Mais pas tout de suite…»