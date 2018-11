Charlotte Landolt a créé un jardin d’Éden à son image

Si vous avez le mollet solide, empruntez le chemin escarpé qui gravit les pentes de la pointe de Cray, en dessus du village de Rossinière. Après une marche revigorante, vous parviendrez au Jardin des Monts et à ses centaines de plantes aromatiques et médicinales. Un petit paradis discret, sauvage et empreint de simplicité. Quelques minutes de conversation avec Charlotte Landolt Nardin suffisent à réaliser à quel point elle a façonné l’endroit à son image.

Sa discrétion, la fondatrice de l’entreprise, qui produit depuis 2006 denrées alimentaires et cosmétiques bio, la cultive. Elle ne souhaite pas que le nom ou la date de naissance de ses deux enfants figurent dans ces lignes et entre peu dans les détails de sa vie privée. «Je la partage volontiers avec mes amis et ma famille», dit-elle avec un sourire. Cette famille qui échappe pourtant difficilement à l’attention médiatique, pointant chaque année dans le classement des plus grandes fortunes de Suisse. Les expressions «héritière du géant de la pharmaceutique Sandoz (aujourd’hui Novartis)» ou «fille de Pierre Landolt» sont inlassablement accolées à son nom. «C’est parfois difficile. Ou plutôt, ça l’a été. Certains ont parfois tendance à penser que je dois tout à ma famille, que je n’ai pas travaillé pour en arriver là. En réalité, je partage beaucoup de valeurs fondamentales avec lui.» Sa vision d’un monde durable, fragile équilibre à choyer, d’abord.

Elle a grandi sur la ferme familiale, au Brésil. «Un endroit véritablement au milieu de nulle part, dans l’État de la Paraíba. Il faut cinq heures de route pour l’atteindre depuis Récife.» Son caractère sauvage trouve ses racines dans cette enfance. «Mes premières poupées étaient des crapauds cururú que je promenais en landau», raconte-t-elle en riant. Les oiseaux, les renards, les tortues de terre font partie de son quotidien.

Son amour des choses vivantes germe. Même pour celles qui se font un peu inquiétantes: «Pendant la période des pluies, les premières à entrer dans la maison pour y échapper, c’étaient les mygales. Et je ne compte pas les fois où on a retrouvé un serpent dans notre salle de bains. Je me vois encore un matin au réveil mettre une poubelle dessus pour me brosser les dents, avant de le remettre dehors.»

De la ferme aux internats huppés

Cet environnement change presque du jour au lendemain. À 14 ans, Charlotte rejoint une famille d’accueil à Washington (5,3 millions d’habitants à l’époque), puis connaîtra les internats de Suisse. Quand on lui demande à quelle année remonte son départ du Brésil, elle doit se creuser les méninges. «On vivait totalement hors du temps sur la ferme. Quand tu vis un peu dans ta bulle, rejoindre le système scolaire est un très gros clash.» Cette étape est pourtant déterminante: «C’est maman qui nous faisait l’école à la maison. Au fil des années, elle a réalisé que j’avais des problèmes d’apprentissage mais n’arrivait pas à mettre le doigt sur leur origine.»

À Washington, une logopédiste détecte un important problème de dyslexie. «On a pu travailler là-dessus avec elle.» Son handicap lui joue pourtant des tours lorsqu’elle rejoint ensuite le Rosey à Rolle. «J’ai redoublé à plusieurs reprises. J’ai ensuite été scolarisée à Brillantmont à Lausanne. Un internat plus petit, avec plus de proximité entre les élèves et les enseignants, qui me correspondait mieux.»

Même dans ses écoles huppées, Charlotte s’épanouit dans une forme de simplicité. Alors que la plupart de ses condisciples s’en vont fréquenter les universités américaines, elle opte pour un apprentissage d’horticultrices dans les serres de la Ville de Lausanne. Un «déclic»: «Ce côté pratique me correspondait mieux.» De fait, l’amoureuse de nature n’hésite jamais à remonter ses manches. «Le Jardin des Monts est véritablement ma passion et occupe quasi tout mon temps. Je consacre le peu de temps qui me reste à mes proches.»

Laetitia Jacot, son bras droit dans cette entreprise, confirme: «C’est une travailleuse acharnée. Dès le début, elle s’est engagée totalement dans ce projet. La plupart des gens ont besoin de travailler pour se nourrir. Elle pourrait s’en passer, mais elle est tout le temps occupée. Y compris aux tâches qui paraissent ingrates. Ce n’est pas un hasard si le Jardin dégage une telle image de simplicité.»

Un partage de valeurs

Au lancement du Jardin des Monts, la culture bio s’est imposée comme une évidence: «Ce chalet fait partie du patrimoine du Pays-d’Enhaut. Il a été habité à l’année jusque dans les années 30, avant d’être laissé à l’abandon. Quand on arrive dans un milieu aussi intouché, aussi sauvage, on n’a pas envie de tout chambouler.»

Ses nombreux voyages l’encouragent aussi dans cette voie écologique et durable. «Je garde un souvenir magique de la Turquie, par exemple. On y était allés en voilier, quand j’étais enfant. J’y suis retournée plus tard et ça a été une claque. J’ai pu voir les conséquences de la surpêche. Des plages entières sans un seul crabe, alors qu’on s’amusait à les attraper avec mon frère… On ne peut pas continuer comme ça.» Maman depuis peu de deux enfants, elle s’efforce de partager cette vision. «On a la chance d’avoir un jardin. J’ai planté des tournesols avec mon aîné, il apprend à cueillir ses tomates… Quand on trouve une punaise ou une araignée, on l’observe et on la remet dehors plutôt que de la tuer.»

L’entrepreneuse installée à La Tour-de-Peilz avoue retrouver un peu de son enfance sur son exploitation de Rossinière. Et y voit une soupape nécessaire. «J’aime les rencontres. J’apprends énormément d’elles. Mais j’ai aussi besoin de moments où je peux me ressourcer.» Un besoin d’équilibre, en somme. Comme celui qu’elle apprend encore à créer entre son travail et sa famille. (24 heures)