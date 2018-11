Derrière ce visage se cache la «Voix» du LHC

Il était une voix. Non pas celle, féminine, qui annonce chaque jour aux oreilles de dizaines de milliers de pendulaires l’arrivée des trains en gare. Mais celle, masculine, que 6000 personnes entendent chaque semaine depuis l’an 2000 du côté de Malley.

Car oui, cela fait déjà dix-huit saisons que Laurent Bernoulli annonce les buts, les pénalités et la formation du Lausanne Hockey Club et de toutes les équipes qui se présentent sur la glace du «Chaudron». En français, bien entendu, mais aussi en allemand et en italien, selon l’adversaire des Lions. Et quand c’est Davos? «Non non non, y a pas de romanche, se marre le speaker officiel du LHC. Et l’allemand, c’est du Hochdeutsch, pas du Schwyzerdütsch.»

Dans le Café des Bouchers, à 20 mètres de la patinoire, retentit cette voix si reconnaissable, toujours un brin solennelle mais très souvent enthousiaste: «Zwei Strafminuten für halten.» L’accent germanique paraît bon, pour les oreilles francophones en tout cas. «Au tout début, c’était assez rigolo de l’entendre, rigole Beat Kindler. Un peu comme quand je parle en français.» La précision est d’autant plus savoureuse qu’elle vient de l’ancien «ange gardien» du club, dont le phrasé fleure encore tellement son Emmental natal, vingt-cinq ans après sa traversée du Röstigraben.

Question accent, la voix de Laurent Bernoulli semble neutre. Pourtant, elle pourrait se mâtiner d’une pointe de neuchâtelois, souvenir d’une enfance amorcée à la Sallaz et poursuivie du côté de Marin-Épagnier, où lui et son frère Olivier ont suivi leur maman quand les Bernoulli se sont séparés. «Quand je suis revenu à Lausanne, on m’a beaucoup chambré avec ça. Maintenant, il m’arrive d’avoir des rechutes, c’est tout…»

Des rechutes sportives, cet ancien footballeur n’en a pas eu. Il est 100% hockey, 100% LHC. Ado, c’est pourtant aux exploits du Xamax «époque Hermann-Lüthi-Stielike» qu’il vibrait. Du coup, comment le supporter des «rouge et noir» s’est-il retrouvé dans l’entourage direct des «rouge et blanc»? Ou comment Laurent Bernoulli est-il passé de l’herbe à la glace?

C’est un concours de circonstances qui intervient peu de temps après son retour à Lausanne et la découverte de ce sport auquel il s’attache vite. Dans les deux cas, Delphine, sa meilleure amie, y contribue largement. Quand elle entend au boulot que Pierre Hegg, ex-boss du club, cherche de toute urgence un speaker, elle appelle Laurent sans hésiter. Les talents oratoires du gaillard qui, plus jeune, imitait les commentateurs sportifs ou contrefaisait les annonces faites dans les transports publics, elle les connaît par cœur. «J’ai rencontré M. Hegg. En cinq minutes, j’étais embauché pour… le match suivant.»

Cet engagement tombe à point nommé. Certes, Laurent Bernoulli ne va pas tarder à rencontrer Nathalie, dont il partage depuis la vie. Mais c’est une lueur au bout de la «période sombre» qu’il traverse depuis plusieurs années. S’il n’aime pas s’étendre sur la question, il est conscient qu’elle fait partie de son vécu. «Un jour, je me suis rendu compte que c’était «marche ou crève». J’ai choisi de marcher», résume-t-il sobrement. Ou plutôt de courir. C’est à ce moment-là qu’il se met au jogging. Aujourd’hui, il court trois fois par semaine. Le voilà donc, le secret du physique de marathonien de ce gaillard aux cheveux poivre et sel.

«On peut parler d’histoire d’amour»

Beat Kindler se souvient des premiers pas du speaker, micro en mains. «Les débuts ont été un peu durs. Surtout qu’il succédait à Laurent Savoyen (ndlr: en fait, le poste a été tenu quelques mois entre les deux Laurent par Samy El-Zein) et son enthousiasme légendaire. Mais il s’est vite bien débrouillé.» «La Voix» se prend totalement au jeu.

«On peut parler d’histoire d’amour. J’ai même fait des matches avec de la fièvre.» En dix-neuf ans, il y a forcément des moments qui marquent: les deux promotions bien sûr, mais aussi cette amère relégation du printemps 2005. «Ce soir-là, tout a été jeté sur la glace, briquets, gants, souliers. Il y a même une bague qui est passée devant ma cabine de speaker. On s’est dit qu’une histoire d’amour s’était terminée sur cette défaite.» Pour lui, ces excès sont révélateurs de la passion «amour-haine» qui anime les supporters lausannois.

«Le speaker, c’est le porte-parole des arbitres. Je n’ai évidemment pas le droit de me laisser aller à des appréciations personnelles»

Des écarts de conduite, Laurent Bernoulli en a peu commis depuis son poste d’observateur privilégié. «Le speaker, c’est le porte-parole des arbitres. Je n’ai évidemment pas le droit de me laisser aller à des appréciations personnelles.» Une fois pourtant, au tout début de sa carrière, il avait annoncé deux minutes de pénalité à l’encontre d’un joueur lausannois «pour une raison que seul l’arbitre connaît». Les dirigeants du club y ont peu goûté.

Laurent Bernoulli a donc immédiatement présenté ses excuses à Mladen Simic. «Je l’ai retrouvé bien des années plus tard. Il est physio et j’avais des problèmes de dos. Quand je lui ai raconté cette anecdote, il s’en est tout de suite souvenu. Comme il vient souvent au match, il me fait remarquer après coup si une de mes annonces n’était pas rigoureusement correcte. Un peu comme un grand frère qui prodigue des conseils.»

On le conçoit aisément, le LHC, c’est un peu la vie de Laurent Bernoulli. Mais pas toute la vie de cet adjoint de direction dans une petite entreprise renanaise de gravure et signalétique. Grâce à sa fonction, on lui a proposé de tenir le micro de nombreuses manifestations. Et l’an dernier, il s’est créé sa propre chaîne YouTube, «Télé La Suisse», sur laquelle il brosse le portrait de celles et ceux qui font la Suisse d’aujourd’hui en dehors des cénacles politiques, du confiseur de Daillens au carillonneur de Chandolin.

Et puis, quand le LHC leur en laisse le temps, Laurent et Nathalie s’évadent. Au soleil, la froide glace de Malley fond pour laisser place aux eaux chaudes des mers tropicales.

