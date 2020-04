Elle revit des sensations de son confinement à Koh-Lanta

Qu’est-ce qui est le plus difficile: rester trente-cinq jours sur une île déserte en compagnie de 17 inconnus ou être confinée la même durée chez soi? «Le confinement, tranche sans hésiter Laurence Pizzocchia. Parce qu’à «Koh-Lanta» on pouvait discuter, échanger, se toucher. Là, l’isolement me pèse vraiment beaucoup. Dans ma vie normale, j’ai des contacts avec plusieurs dizaines de personnes chaque jour. J’ai besoin que ça bouge. Même le bruit me manque!»

Assise sur un muret de la très calme place de la Gare à Échallens, la première candidate suisse du jeu télévisé de TF1 – c’était il y a dix ans – a toujours de la peine à intégrer la situation que nous sommes en train de vivre. «Le 13 mars, j’ai reçu coup de fil me demandant de fermer immédiatement les deux fitness dont je m’occupe (ndlr: au Mont-sur-Lausanne et à Échallens). Même si l’ambiance était un peu particulière les jours précédents, avec moins de monde ou l’usage de désinfectant, c’était quelque chose de tellement brutal, d’inouï!»

Après avoir demandé à ses clients de rentrer chez eux, la gérante a contacté les membres de ses staffs pour leur annoncer la nouvelle. Des instants très marquants: «Tu essaies de rassurer, mais en même temps tu n’as aucune réponse à donner.» Le monde de cette hyperactive s’est écroulé en un instant. Le lundi après la fermeture, elle est encore allée régler quelques détails dans les locaux vides et silencieux – «une ambiance très bizarre» – puis elle est rentrée chez elle. Pas question pour autant de traîner dans le canapé. «J’ai très vite senti que je devais impérativement combler le vide. Alors je me suis trouvé des activités: j’ai fait les à-fond dans mon appartement, puis j’ai repeint des murs. Après j’ai essayé des choses nouvelles: j’ai cuisiné des gâteaux et j’ai planté des fraises et du persil sur mon balcon.»

Pour ne pas se sentir inutile

Cette quadra très soignée et toujours bronzée avoue même avoir ressorti… des puzzles. «J’en faisais avec ma maman, mais je ne les avais plus touchés depuis des années. Tout cela te permet de te dire le soir que tu as fait quelque chose de ta journée. Ça t’aide à ne pas te sentir inutile.» Car, ces dernières nuits, l’ancienne candidate retrouve des sensations vécues sur son île du Vietnam en 2010. «Comme pendant «Koh-Lanta», je dors assez mal et ça laisse du temps pour ruminer. Je me repasse ma vie, je me fais des films!»

Tout n’est toutefois pas négatif dans la situation actuelle. D’abord Laurence Pizzocchia découvre le sport à l’extérieur: «En temps normal, entre les cours que je donne et les exercices en salle, je fais trois ou quatre heures de sport par semaine, mais toujours à l’intérieur. Là, comme on a la chance immense de n'être que semi-confinés, et pour moi d’habiter à la campagne, je sors tous les jours.» De quoi d’ailleurs lui inspirer de nouveaux cours en plein air dès que le fitness pourra reprendre son fonctionnement normal.

Des défis à distance

Pour mieux dormir et rester en forme, elle pratique donc le roller, la trottinette et un peu de course à pied. «Avec les membres du staff, on se lance aussi des défis à distance, comme un certain nombre de sauts à la corde en dix minutes. Je leur ai évidemment aussi lancé le challenge des poteaux», rigole-t-elle en allusion à la célèbre épreuve finale de «Koh-Lanta».

Mais surtout Laurence Pizzocchia s’offre régulièrement des balades à vélo en forêt avec ses deux grands garçons. «C’est un truc qu’on n’avait jamais fait avant et que j’adore. J’espère vraiment qu’on arrivera à continuer à le faire après le confinement, même si avec mon travail à 100% et leurs trois ou quatre entraînements de foot par semaine, ce sera sans doute compliqué», craint cette mère heureuse de disposer de plus de temps à partager avec ses deux protégés.

Copains de «Koh-Lanta»

Le trio se retrouve aussi le soir devant le petit écran. «On s’est fait tous les épisodes de «La Casa de Papel» et on suit bien sûr «Koh-Lanta.» La Challensoise connaît en effet particulièrement bien trois candidats de la saison en cours de diffusion: Claude, qui était à ses côtés lors de sa première expérience au Vietnam, ainsi que Teheiura et Sarah, dont elle avait fait la connaissance lors de sa seconde participation, en Malaisie en 2014. «Mais, pour moi, «Koh-Lanta», c’est fini! En revanche j’ai préparé mon dossier de candidature pour «Pékin Express!»