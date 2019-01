En guerrière au combat, l’art inutile l’ennuie

De la douceur angélique, une combativité affirmée, il y a comme un hiatus entre ses boucles blondes filant le long de son visage de Vénus botticellienne et une tenue d’assaut technicolor tout droit sortie de ses peintures. Mais il n’y a pas de faux-semblant, surtout pas! Lorsque Maya Rochat – nominée pour le Prix Mobilière 2019, l’un des plus anciens prix d’encouragement à un jeune artiste – se lance sans réserve sur son sujet de prédilection, l’art, sa pratique frénétique, sa raison d’être comme filtre du monde, l’extrême sincérité de sa détermination d’artiste ne souffre aucune défiance. «J’essaie d’amener de la beauté, de libérer un espace pour la contemplation et d’entraîner dans une expérience aussi jouissive que celle que je peux vivre. Il faut que chacun puisse recréer cette beauté et contourner la montagne de souffrance qu’est devenu notre monde. Un challenge, je sais, mais l’art inutile m’ennuie.»

Le regard ne dévie pas. Le discours, aussi fluide qu’une rivière de montagne, porte ce sens de la responsabilité collective et altruiste mais le langage est bien celui d’une jeune femme de 33 ans. L’esprit dans son temps, partagé entre une certaine colère et l’amour de la vie. «L’art? C’est un truc de la tendre enfance, dessiner, c’était déjà ma manière de me positionner par rapport au monde et mon ouverture au rêve, je suis toujours rêveuse d’ailleurs, mais professionnelle! Je dessinais des chevaux, des princesses, j’en faisais des petites histoires et j’adorais me cacher sous la table pour le faire.»

Enfant des bois élevée avec cet enseignement d’une nature rassurante, la plasticienne vaudoise assume ces premiers pas hors d’une existence conventionnelle. L’adresse était alors celle d’un moulin à Bavois, cernée de femmes. Une sœur, complice hier comme aujourd’hui, leur mère qu’elles aimaient surprendre en train de peindre dans sa cache secrète et des petites voisines, camarades de bagarres autant que de jeux. «On se battait comme des garçons, on était carrément des sauvages. Et oui… il y avait des papas, mais ils étaient au travail et surtout moins extravertis.» La référence paternelle ne réapparaîtra plus dans la discussion contrairement à la trilogie familiale féminine. Enveloppante. Vitale. «Lorsque l’orientation professionnelle m’a dit dans un manque de pédagogie crasse que j’étais «trop bête» pour imaginer une carrière dans le stylisme, c’était rude à entendre. Je n’ai pas compris tellement il était évident que je voulais faire quelque chose de créatif. C’est là que j’ai mesuré la chance d’avoir une mère avec du caractère. Elle m’a encouragée à faire des possibilités de mes rêves.» Ses mots ont sonné juste, l’ex-dilettante se fait étudiante, elle accumule les connaissances – un bachelor Photographie à l’ECAL, un master en arts visuels à la HEAD – les pratiques se sédimentent pour déboucher sur des premières images. Des corps de femme. Des chairs inévitablement marquées par le temps. «C’était assez glauque et en même temps visuel, mais j’essayais de comprendre tout en me disant encore que la réalité, ce ne pouvait pas être ça!» Les images sont restées mais cette fois chargées de la puissance de l’insaisissable, la couleur et le mystère s’étant interposés. «Maya Rochat a réussi à créer quelque chose de très nouveau, de très personnel, observe le directeur de l’ECAL, Alexis Georgacopoulos, qui lui a confié la dernière carte de vœux de l’école. On peut parler d’un parcours typiquement atypique et il en résulte une production singulière, extrêmement généreuse dans son abondance comme dans l’envie de transmettre.»

Le syndrome Stromae

Débordant de cette énergie communicative, peu importe le public, peu importe l’endroit, que ce soit au Restaurant-Galerie Abordage à Saint-Sulpice ou dans l’enceinte de la prestigieuse Tate Modern à Londres, la Vaudoise s’investit avec la même conviction. Accroupie derrière ses rétroprojecteurs tel un percussionniste en transe, Maya Rochat a l’art inclusif, impulsif aussi. Alchimiste, elle pose ses couleurs sur le film plastique, vaporise de l’eau, joue sur leurs liaisons passionnelles ou dangereuses. Des minéralités inédites se mettent alors en place, chassées par d’autres, de nouveaux mondes s’ouvrent et l’effet se retrouve projeté sur tous les murs: c’est «Living in a painting» ou autant de germes, de trajectoires et d’empreintes éphémères renouvelées dans une dévotion absolue de Paris à Milan, de Londres à Singapour, en plus d’un agenda surchargé d’expositions.

«Je suis fière de cette reconnaissance, oui, même si je suis convaincue que ce n’est pas moi qui crée. Je me vois plutôt dans une pratique, dans un état méditatif, les portes ouvertes pour que ça se passe! Et l’année qui vient de s’écouler, avec pratiquement un vernissage toutes les deux semaines, j’ai été comme prise de vitesse, sans possibilité aucune de freiner, ni de prendre conscience de ce qui se passait. Les batteries se sont vidées, j’ai même renoncé à l’ultime voyage de l’année.» La plasticienne se sait engagée dans un travail tentaculaire ne cessant de gonfler, son prochain projet s’inscrit d’ailleurs au rayon mode avec sa sœur et une intention écoresponsable. «Il faut que les gens se rendent compte qu’un top vendu 3 francs, c’est tout simplement impossible et qu’il y a forcément quelqu’un qui trinque dans la chaîne de production!»

Mais une autre prise de conscience s’est encore ajoutée, collective avec des résonances très personnelles. Dans un rapport au temps totalement décomplexé – la prévoyance n’habitant pas ses pensées –, l’artiste sait désormais qu’elle va le prendre! Pour les autres. Pour elle. Rentrée d’Inde il y a peu après trois semaines de lâcher-prise, Maya Rochat a enclenché le mode pause, enfin… à la manière d’une incorrigible boulimique de travail. Ce qui veut dire que des projets plein la tête et des envies d’art à concrétiser dans l’espace public, c’est sur leur ancrage que portent les restrictions. Une question, aussi, d’empreinte écologique en plus d’une nécessité de renouer avec des racines. «Ici, c’est mon histoire comme artiste, mais aussi en tant que personne. Et peut-être qu’à un moment donné, je me suis lancée dans une course éperdue, une fuite en avant qui, si elle a été très productive, m’a également isolée. Le sentiment d’être seule dans la foule, je connais! Or j’aime les gens, je suis quelqu’un de social.» Comme elle crée l’espace chez les autres, les ouvrant à une dimension plus poétique, la jeune femme a su se créer le sien. Un sourire suit, oui… l’amour est entré dans sa vie. «Mais chut!» souffle-t-elle. (24 heures)