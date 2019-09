En route pour se trouver, il a cofondé Rock Oz’Arènes

Décontracté, en chemise et pantalon clairs, il ne cache pas son plaisir de déambuler sur les quais de Morges à la sortie du déjeuner. En prenant ses fonctions en tant que responsable de l’Espace Prévention La Côte, Nicolas Perelyguine vient tout juste de changer de décor. Pendant douze ans, les ados de Renens l’ont connu comme délégué jeunesse dans une ville multiculturelle, en croissance, voire en quête de soi, un peu comme eux. Depuis cet été, le quarantenaire, papa de deux jeunes ados, a décidé d’élargir ses horizons en prenant sous sa responsabilité des services qui s’adressent à toutes les générations, à Morges, mais aussi dans la campagne alentour.

«J’ai dépassé l’âge de la jeunesse! Au moment de tourner la page, je voulais trouver un terrain aussi intéressant que Renens.» En apparence, l’heure n’est pas à la nostalgie. Mais il a quand même tôt fait de sortir de ses affaires un album imprimé à l’occasion de ses adieux à l’Ouest lausannois. Des photos de ses années passées là-bas. Toute une mosaïque de visages souriants. À Renens, on l’a vu s’investir dans des projets pour sensibiliser les jeunes au sexisme ou à l’homophobie. Il les a mis devant le micro d’une radio pour les ouvrir aux médias. Il a même accompagné huit d’entre eux en Tunisie pour y découvrir les réalités de la jeunesse après le Printemps arabe. Une poignée d’ados tunisiens avaient eux aussi fait le chemin inverse, direction Renens. «Créer des ponts entre les cultures lui tenait visiblement à cœur. D’ailleurs, les jeunes qui ont participé à cet échange ont gardé des liens forts. Ils s’invitent pour les mariages des uns et des autres», se souvient Myriam Romano-Malagrifa, municipale en charge de la Jeunesse à Renens. «J’aime travailler au service des gens et de l’intérêt public», résume Nicolas Perelyguine. Une formule de bon ton pour quelqu’un qui a trouvé sa voie professionnelle «dans le social».

Racines russes et cœur en Afrique

À l’entendre sur son propre parcours, on comprend que c’était écrit d’avance. Il a pourtant mis le temps à se mettre sur les rails. Le point de départ, en tout cas, n’avait rien à voir. «Je n’étais pas très scolaire, donc j’ai fait un apprentissage de dessinateur en bâtiment.» Il ne cache pas qu’à 17 ans, il s’ennuyait un peu dans sa petite ville: «J’adore Avenches. J’y ai de très bons souvenirs et j’y reviens souvent. Mais, à l’époque, il n’y avait pas grand-chose à y faire.» Des amis de jeunesse se souviennent d’un garçon qui s’engageait dans des projets créatifs, comme la réalisation de petits films. Ainsi, en 1992, il rejoint une poignée de copains pour lancer un petit festival baptisé «Arènes d’Avenches». Aujourd’hui, on l’appelle Rock Oz’Arènes. Et dans cette aventure la fibre sociale était déjà là. Car le but n’était pas seulement de mettre de l’animation, mais de récolter des fonds pour Terre des hommes, dont il venait de créer une section bénévole à Avenches. «Il y a eu environ 500 spectateurs. On a pu donner 500 francs, pas plus!» se souvient-il.

S’il a quitté le train en marche, après la première édition, c’est qu’il voulait bouger. «J’avais besoin d’aller à Lausanne. Je me rendais compte que je n’étais pas fait pour travailler dans le bâtiment.» Pour ne rien arranger, les années 90 ont vu le secteur de la construction plonger dans la crise. Il s’est fait garde-bains à la piscine de Montchoisi, opérateur de saisie chez Swisscom ou encore stagiaire au CHUV. Cette parenthèse ne lui laisse aucun regret, même en repensant aux examens ratés qui auraient fait de lui un ergothérapeute. «C’était le signe que ce n’était pas pour moi! En fait, c’était une chance.» Sur un coup de tête, il prend un avion pour l’Australie. «Je suis parti très loin pour savoir quoi faire de ma vie.» Il en est revenu six mois plus tard, prêt à reprendre les études, au gymnase du soir d’abord, puis à l’université, en sciences sociales. «Mes expériences de vie m’ont donné un autre regard. Cette fois, c’était le bonheur total!»

Une histoire familiale marquée par l’exil

Et l’idée de s’engager dans le travail social? Elle est peut-être née dans une famille pas si plan-plan que ça finalement. «Il n’y avait pas de grands discours sur l’humanitaire à la maison, mais aussi loin que je me souvienne, mes parents ont toujours accueilli des enfants de toutes sortes de pays pour les vacances. On a même hébergé des familles vietnamiennes à l’époque des boat people.» Son propre nom évoque d’ailleurs une histoire familiale marquée par l’exil. «Perelyguine, c’est russe! Là-bas, c’est un peu comme s’appeler Favre.» Son arrière-grand-mère était de Neuchâtel, mais elle a tenté sa chance en Russie, à une époque où les préceptrices suisses étaient très demandées à la cour du tsar. La révolution de 1917 a changé son destin, la poussant à trouver refuge à La Chaux-de-Fonds avec son jeune fils. «Mon grand-père a été très traumatisé par ce retour brutal. Il n’en parlait jamais. Ce n’est qu’après sa mort que j’ai fait des recherches sur son histoire.»

Lui qui visiblement aime l’ailleurs n’a pourtant jamais mis les pieds en Russie. «J’ai un lien beaucoup plus fort avec l’Afrique, je me demande d’ailleurs pourquoi.» Par curiosité, il vient d’envoyer un peu de salive à une société qui réalise des tests ADN afin d’en savoir plus sur sa généalogie. «Une de mes collègues m’a montré les résultats qu’elle a obtenus. Ça peut aller très loin!» Autrefois, l’ado que Terre des hommes faisait rêver s’était contenté de récolter des fonds à Avenches. Désormais, il fait des séjours réguliers au Maroc et au Sénégal où il soutient une famille et une école à titre personnel. «C’est ma manière de faire de l’humanitaire.» Il estime d’ailleurs qu’il verra encore du pays. «Ma vie n’est pas finie! Je ne me vois pas la terminer en Suisse.»