Fonceur épicurien, il aime toujours sortir du peloton

«Quand Amaury Sport Organisation ( ndlr: l’organisateur du Tour de France et du Dakar) m’a demandé si je voulais organiser un Mud Day en Suisse, j’ai dit: «Pas de problème.» Ils ont raccroché et je suis allé sur Google pour voir ce que c’était.» Organisateur de cette course à pied parsemée d’obstacles dont la 3e édition se déroulera samedi à Aigle et du Tour de Romandie, Richard Chassot est un impulsif. Depuis toujours. «À l’époque où nous faisions du cyclisme professionnel, pendant que mon frère David planifiait sa stratégie pour l’étape, moi j’attaquais pour voir si ça donnait quelque chose. En ça, je crois que j’ai toujours eu en moi cet esprit d’entrepreneur.»

«Il a une idée à la minute», confirme justement son frère David, qui vient de fusionner sa société Chassot Productions avec celle de son frère, Chassot Concept. «C’est un meneur d’hommes, qui ne lâche jamais rien, ni personne. Il peut être assez féroce quand il est convaincu d’une idée, mais il est aussi capable de reconnaître ses erreurs. Et son côté fonceur lui permet de dissimuler son inquiétude et sa sensibilité.» Car l’ancien grimpeur est forcément un intuitif. Comment aurait-il pu, sinon, relever avec succès plusieurs paris, dont certains très risqués? Comme lorsqu’on lui a proposé de reprendre l’organisation du Tour de Romandie en 2006. «À l’époque, je m’étais reconverti dans les assurances. Un jour, Claude Jacquat (ndlr: le détenteur des droits de l’épreuve) m’a demandé, un peu abruptement, si j’étais capable de reprendre l’organisation de la course. Malgré ma totale inexpérience dans le domaine, mon esprit de compétition m’a fait répondre oui. J’ai eu une sacrée chance, car ça aurait pu être un désastre complet.» Richard Chassot se marre. Il ne l’avait pas encore réalisé à l’époque, mais la nouvelle carrière qui s’ouvrait à lui présentait plusieurs similitudes avec ses deux précédentes. «Comme cycliste pro, assureur ou organisateur, il faut être capable de se vendre, savoir accepter les aléas de la vie qui peuvent faire tout basculer en une seconde, et, surtout, avoir beaucoup, beaucoup de ténacité.»

Vélo et viticulture

C’était il y a onze ans, et depuis, la petite entreprise de ce fonceur avouant «ne rien savoir faire de ses mains» a bien grandi. Elle s’est aussi diversifiée au gré des opportunités… et des goûts du patron. Si le vélo sous toutes ses formes constitue toujours la majeure partie de ses activités, sa palette contient aussi quelques événements liés à la gastronomie et en particulier aux vins. «Eh oui, même durant mes années de coureur pro, j’ai toujours aimé boire un verre de rouge le soir», révèle cet épicurien au contact facile et au ton chaleureux.

Une fois sa carrière sportive terminée, il a donc consacré plus de temps à la découverte du monde viticole, au point d’en faire une passion. «J’aime le produit, mais aussi son environnement. Je retrouve chez les vignerons cette capacité à gérer les aléas et cette ténacité. Et puis le vin est un produit social, un facilitateur pour passer un bon moment avec quelqu’un.» Car Richard Chassot est tout le contraire d’un solitaire. «Si j’ai deux soirs devant moi sans rien au programme, j’organise quelque chose pour le deuxième.» Le vin lui a aussi permis de nouer des contacts en Sardaigne, une île découverte par hasard lors de vacances il y a quatre ans et qui a pris une place très importante dans sa vie. L’idée de recevoir la Sardaigne comme invitée d’honneur de son premier salon Divinum dédié aux produits viticoles est d’ailleurs née sur place, autour d’un verre. Et c’est en préparant ce salon qu’il a rencontré son amie sarde, désormais à ses côtés dans les locaux de Chassot Concept. Enfin, en vacances sur l’île italienne, Richard Chassot a trouvé moyen d’organiser… une dégustation de chasselas vaudois. Sur des bouées, les pieds dans la mer. «Je carbure au plaisir. Que ce soit pour l’organisation de manifestations ou mon travail de consultant à la RTS, tant que j’en prendrai et que j’aurai l’impression d’arriver à en donner, je continuerai.»

Besoin d’action

L’organisateur reconnaît toutefois que dans le Tour de Romandie, son plus gros événement de l’année, le plaisir est un peu différent: «C’est comme quand tu invites cinquante potes à ton anniversaire, tu es toujours celui qui en profite le moins. Mais comme il y a encore des gens qui me remercient, ça va.» Du plaisir, il n’en a pas pris beaucoup non plus lors de son bref passage à la présidence de la Fédération suisse de cyclisme Swiss Cycling. «Ils se sont trompés sur la personne. Ils cherchaient quelqu’un pour un rôle de législatif et de représentation alors que j’ai besoin d’action.» La page a été vite tournée.

Aujourd’hui, Richard Chassot est un homme heureux, entouré de son «clan» comme il l’appelle. Non seulement il travaille avec son frère et son amie, mais il participe au fonctionnement de la salle de spectacle Le Beaulieu, à Payerne, tenu par sa sœur Sandra. Et il mange tous les jeudis à midi chez ses parents, avec ses enfants préadolescents. «C’est quelque chose d’important pour moi. On n’est pas fusionnels, chacun vit sa vie. Mais on est tous attentifs les uns aux autres.»

Quant à sa carrière professionnelle, il attend de voir où elle va l’emmener. «J’aime le proverbe disant que l’important n’est pas le but, mais le chemin. C’est comme en cyclisme: ce dont on se souvient, c’est la manière dont Merckx ou Kübler ont gagné le Tour de France. Pas forcément la date de leur victoire ou le nombre d’étapes qu’ils avaient remportées.» (24 heures)