Il cultive le suspense et nous en fait profiter

On aimerait trouver des indices sur son lieu de vie, mais Nicolas Feuz restera, le temps de la discussion par Skype, assis devant un fond blanc. Il nous dira qu’il a de la chance de vivre dans un appartement sur le littoral neuchâtelois, à Cortaillod, avec une splendide vue sur le lac. Rien de plus, l’homme à la double casquette sait cultiver le mystère. Depuis le début de l’épidémie, dans ses habits de procureur, il a dû comme beaucoup adopter le télétravail, ordre du pouvoir judiciaire neuchâtelois oblige, ne retournant au bureau que pour récupérer les dossiers en cours. «Aujourd’hui, seules les audiences avec des détenus ont été maintenues pour que les procédures avancent», explique le père d’une jeune femme de 18 ans et d’un ado de 16 ans, restés en confinement strict, en Valais, chez une mère dont il s’est séparé. «De mon côté, j’ai eu la chance de liquider les urgences avant les mesures, donc plus d’audiences avant le mois de juin!»

De l’autre côté, le Neuchâtelois profite aussi du ralentissement de la justice pour mieux vaquer à sa passion: l’écriture de romans noirs. Alors qu’il enchaîne les ouvrages – son dernier, «L’engrenage du mal», devait sortir en librairie le 27 mars –, suivi par de nombreux fidèles lecteurs, l’écrivain n’a pas chômé depuis l’invitation à rester au balcon. Chaque soir à 19heures, il publie gratuitement quelques chapitres d’un livre inédit, «Restez chez vous», sur sa page Facebook et sur le site de son éditeur, Slatkine.

Le pitch? Une double enquête sur fond d’épidémie à Neuchâtel. Alors que la flic Laure Granello cherche la cause à de multiples disparitions de bébés, Arnaud Fournier, journaliste peu scrupuleux, veut découvrir qui est le patient zéro d’une maladie contagieuse qui s’attaque violemment aux poumons. Le récit, palpitant, résonne avec l’actualité. «Quand j’ai proposé cette idée un peu folle à mon éditeur, de publier un texte en cours d’écriture, je n’osais rien espérer. Mais il a tout de suite trouvé ça génial. Le thème aurait été dépassé si j’avais attendu 2021. Et mon livre noyé dans une offre pléthorique traitant aussi, de près ou de loin, du coronavirus!» Alors que l’auteur se trouve déjà à mi-parcours, avec une quarantaine de chapitres délivrés, il prie aussi pour garder la santé. «Ce serait dommage de tout arrêter, et je ferais pas mal de déçus!»

Dépasser le réel

Le confinement semble être un moteur pour Nicolas Feuz. Lorsqu’en 2010 il fait ses premiers pas d’écrivain, le contexte était d’ailleurs étrangement similaire. Durant un vol en direction du Kenya avec sa famille, pour dix jours de vacances, il dévore d’une seule traite l’unique livre emporté, «Le vol des cigognes», du Français Jean-Christophe Grangé, plus connu comme étant l’auteur du roman à succès «Les Rivières pourpres» (1998). «Arrivé sur place, on a commencé par quelques jours dans une station balnéaire, au sud de Mombasa. Le personnel nous a fortement conseillé de rester strictement à l’intérieur du complexe, par sécurité. Sans lecture, impossible de me tourner les pouces plus d’une demi-journée! Je me suis mis à imaginer un polar dont l’histoire commençait justement à Neuchâtel pour finir au Kenya. C’est devenu mon premier, «Ilmoran, l’avènement du guerrier», qui a ouvert la trilogie massaï. Depuis, je n’ai plus arrêté.»

Avec «Restez chez vous», en plus de la contrainte du temps, l’auteur apprend à lâcher prise. «D’habitude je ne fais jamais rien relire avant le point final, relève-t-il. Mais ce nouveau mode d’écriture m’oblige à rendre des pages tous les jours.» Et celui qui a aussi tenu cette fois à collaborer avec sa compagne, Mélaine, libraire, d’ajouter: «Henri Bovet, mon éditeur parisien, ne veut pas être informé de la suite du récit. Comme il le dit si bien, les polars sont des cathédrales de verre. Si l’on touche à l’histoire sans maîtriser le tout, on risque de la faire capoter!»

Nicolas Feuz doit se remettre au travail s’il veut assurer la suite du récit pour ses lecteurs qui commentent tous les jours sa page en ligne. Muni de sa veste de procureur qui lui permet de décrire avec une précision clinique le travail de la police judiciaire, le passionné de musique de films reste aussi proche de l’actualité, pour mieux la contourner. «Je suis en train de dépasser le stade réel de notre pandémie. Je dois maintenant imaginer ce qui pourrait se passer si ça s’aggrave encore, même si ce n’est pas ce que je souhaite dans la réalité.» De nouveau, on retient son souffle dans ce monde obscur.

