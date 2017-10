L’acrobate broyard qui s’épanouit dans le show mondial

«Quand je suis arrivé à Zurich, j’étais ébahi de voir les couleurs des arbres, et ce matin, j’étais heureux de voir la pluie tomber. Je dois avouer que les saisons me manquent un peu.» Début octobre, Raphaël Schulé a profité de quelques jours de pause pour quitter Dubaï – 40 degrés le jour, 30 la nuit – et son travail d’acrobate, et retrouver l’environnement de son enfance, soit une petite villa isolée du côté de Ressudens, un hameau de Grandcour. Sur une table, programme officiel du spectacle et produits dérivés montrent la fierté de toute une famille de voir leur fils briller sous le soleil émirati. Depuis une année, le gymnaste de la FSG Domdidier a rejoint la troupe artistique du chorégraphe Franco Dragone, en tant qu’acrobate, pour la création de La perle, premier show international fixe à Dubaï, doté d’un budget de 250 millions de francs.

«J’ai aussi profité de mon retour pour faire connaissance avec mon neveu Nolan, né début septembre, poursuit le jeune homme de 32 ans. L’équipe de La perle est accueillante et je reste en contact avec ceux qui me sont chers, mais rien ne remplace les contacts physiques avec les proches.» Le Vaudois savait pourtant à quoi s’attendre quand il a postulé pour rejoindre la troupe de Dragone, premier concepteur mondial de théâtres aquatique, basé à La Louvière, en Belgique. Du printemps 2011 à l’automne 2012, le spécialiste des anneaux balançants en gymnastique aux agrès avait déjà pris part à une tournée internationale, au sein du Cirque du Soleil. A la clé, 65 rendez-vous dans les plus grandes villes d’Amérique du Nord pour un spectacle dédié à la mémoire de Michael Jackson, qui a réuni des dizaines de milliers de spectateurs.

Bassin de 2,5 millions de litres d’eau

Après l’Amérique, le développeur Web était revenu en Suisse, à La Chaux-de-Fonds. «J’y ai travaillé trois ans et demi, mais après deux ans, je n’avais qu’une idée en tête, redevenir acrobate. D’ailleurs, j’avais participé à deux castings au Cirque du Soleil et chez Dragone, mais cela n’avait pas marché.» Début 2016, le retour au monde du spectacle se dessine enfin pour le Broyard. Il est contacté pour participer à un workshop à Montréal, berceau du cirque contemporain, en tant que spécialiste des anneaux balançants. Une technique qu’il doit enseigner à six autres gymnastes internationaux, sous la conduite d’Arnaud Pauquet, un coach français responsable de tous les artistes engagés sur La perle.

Le show international, dont certains actes sont encore en phase de création, a ouvert ses portes au public le 31 août dernier, dans le complexe de Habtoor City. Un théâtre de 1300 places a été spécialement construit pour l’occasion et huit représentations par semaine sont à l’agenda. Au centre de la scène, un bassin de 2,5 millions de litres d’eau apparaît et disparaît au gré des différentes scènes par l’intermédiaire d’un fond mobile. «Je crois que mon mari, Eric, ancien gymnaste, a été encore plus impressionné que moi la semaine dernière quand nous avons découvert le show, commente Anne-Lise, maman de Raphaël. C’est inouï, la hauteur de certaines acrobaties. Et c’est aussi incroyable de voir que son fils peut faire de son hobby un métier.» Les parents avaient déjà volé en février dernier jusqu’aux Emirats pour voir le spectacle, planifié en janvier, mais repoussé plusieurs fois à cause de la construction des infrastructures.

«C’est une réussite pour toute la FSG Domdidier de voir un gymnaste atteindre un tel niveau»

L’ancien lauréat de la Fête fédérale de gymnastique détaille son rôle dans le show mondial: «Pour l’instant, je fais huit apparitions lors de chaque représentation, dans quatre costumes différents. La première est assez impressionnante, car avec neuf autres artistes, nous entrons depuis l’intérieur de la piscine, après avoir emprunté un tunnel totalement immergé. Nous nous postons alors en différents endroits du bassin en respirant grâce à des bombonnes d’air, avant de recevoir le signal d’entrée.» Classé par son poids dans la catégorie des acrobates moyens, Raphaël enchaîne ensuite courses, chorégraphies, éclaboussures, figuration et différents actes de voltige.

Mais il ne saisit toujours pas les anneaux balançants, discipline pour laquelle il avait été sélectionné avec trois autres gymnastes romands, Maude Sester de La Chaux-de-Fonds (NE), Bastien Colliard d’Attalens (FR) et Jérémy Willi de Verriers (GE). «Normalement, sept paires d’anneaux devraient être introduites dans le show en janvier 2018, explique le Vaudois. En fait, il ne manque plus que des tapis de réception adéquats.» La perle s’apprête ainsi à devenir encore plus spectaculaire, ce d’autant que des acrobaties au trapèze fixe vont aussi faire évoluer le show. «C’est une réussite pour toute la FSG Domdidier de voir un gymnaste atteindre un tel niveau», s’enthousiasme Benoît Corminbœuf, 41 ans, ancien entraîneur de Raphaël, et coéquipier de longue date lors de compétitions.

Le rêve de Las Vegas

Pour rejoindre les Emirats arabes unis et vivre de sa passion, Raphaël Schulé a choisi de tirer un trait sur une partie du confort de la vie en Suisse. «Ma passion, c’est la gym, et La perle me permet de m’épanouir. Le jeu en vaut la chandelle.» Surtout que les activités dubaïotes sont nombreuses. S’il n’a pas encore mis les pieds sur la piste enneigée du Mall of Emirates, le Broyard apprécie de grimper au 124e étage de la Burj Khalifa, tout autant que les soirées de camping et grillades au milieu du désert. Et avec la chaleur, centres commerciaux et cinémas sont accueillants même en pleine journée.

Il en profitera encore au moins jusqu’à l’automne 2019, quand son contrat prendra fin. «Pour la suite, mon idée actuellement serait de pouvoir rester dans le monde du spectacle. Sauf blessure, je pense pouvoir faire cela au moins jusqu’à 40 ans.» Reste à voir où cela se jouera. Soit à Dubaï si La perle s’y pérennise et qu’un nouveau contrat lui est proposé, ou peut-être à Las Vegas, une ville qui a toujours fait rêver ce fils d’agriculteur. Il conserve ainsi précieusement les archives vidéo de ses prestations dans l’idée de réactiver son réseau d’ici quelques mois, à la recherche de nouvelles aventures. (24 heures)