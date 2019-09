L’ambassadeur du digital plaide aussi la déconnexion

Veste de costard légère bleu marine, mouchoir de poche aux touches de couleur discrètes, coupe de cheveux soignée, ton posé, sourire timide et la quarantaine bien entamée… Sébastien Kulling n’a pas vraiment l’apparence d’un jeune cador du numérique aux idées révolutionnaires qu’on imaginerait plus volontiers traîner en T-shirt et descendre des canettes de bière dans les bureaux ultramodernes de sa start-up florissante. «Croyez-moi, les gens dont vous parlez sont loin d’être que des joueurs de baby-foot, rigole-t-il. Lancer sa start-up, garder sa vision technologique et réussir à durer est un chemin difficile. Il faut énormément travailler. Gérer son business et lever des fonds peut virer au cauchemar.»

Le directeur romand de la plateforme Digitalswitzerland, qui réunit plus de 160 membres tels que Google, l’EPFL, BNP Paribas, le CICR ou encore l’Université de Genève, sait très bien de quoi il parle. Avant d’avoir pour mission d’encourager l’innovation en Suisse romande, notamment via la Journée suisse du digital, dont la troisième édition s’est déroulée début septembre, il a lui-même travaillé pour deux start-up zurichoises. «L’innovation est le fil conducteur de ma vie, assure-t-il. C’est dans l’ADN de ma famille. Mon arrière-arrière-arrière-grand-père, un Lucernois, était un des fondateurs de la ligne de chemin de fer du Gothard. Il y a un esprit pionnier, qui m’a toujours poussé.»

Refroidir le lait avec l’énergie solaire

Ce fils d’un médecin et d’une laborantine, aujourd’hui domicilié à Lausanne, n’a jamais ressenti son héritage familial comme une pression. Bien au contraire. «Enfant, c’était une inspiration, un idéal. On m’a toujours encouragé à oser. J’en suis reconnaissant.» Après des études à la Haute École d’ingénierie et de gestion du Canton de Vaud, à Yverdon-les-Bains, celui qui est né dans la capitale vaudoise et a grandi à La Côte est embauché par Nestlé. «En 1996, j’ai fait mon travail de diplôme d’ingénieur en génie thermique au Sénégal. Je devais étudier comment refroidir le lait avec l’énergie solaire. En comparaison avec le pétrole, cette technologie donnait déjà de très bons résultats.»

Un premier travail qui a contribué à forger les convictions de Sébastien Kulling, aujour­d’hui candidat PLR au Conseil national. «Je suis intimement convaincu que la technologie va nous aider à répondre au défi climatique, insiste-t-il. Par le passé, mon parti a peut-être fait l’erreur de ne pas faire de l’écologie une priorité, sans toutefois l’écarter de ses préoccupations. Je pense que l’écologie ne doit pas être réservée à une seule formation politique et qu’il faut l’aborder de manière scientifique et pragmatique. Cela nous concerne tous. Comme la santé, d’ailleurs. Imaginerait-on en faire un parti?»

Ode au pragmatisme

«Pragmatique.» Il aurait fallu compter le nombre de fois que Sébastien Kulling a prononcé ce mot en l’espace de deux heures, tant il revient souvent dans son discours. «Le pragmatisme s’oppose aux dogmes, explique-t-il, attablé à la cafétéria du Rolex Learning Center, à quelques pas de ses bureaux situés sur le campus de l’EPFL. Favoriser l’innovation, c’est notamment entendre et essayer de comprendre les opinions qui divergent des siennes, en restant droit dans ses bottes. Quand plusieurs acteurs phares du numérique sont assis à la même table, il faut écouter l’autre si l’on veut pouvoir construire des ponts et trouver des compromis.»

Un esprit libre revendiqué et un franc parlé qui est loin de déplaire à sa famille politique. «Sébastien incarne ses positions et les défend avec courage au-delà de simples slogans, estime Christelle Luisier Brodard, syndique PLR de Payerne. C’est un aiguillon intéressant pour le parti, qui va constamment rechercher le débat et les compromis tout en restant jovial.»

L’ancien directeur commercial chez Nespresso au Royaume-Uni et ex-membre de la direction chez Orange – aujourd’hui Salt – a en effet l’habitude de mener des négociations. Souvent avec beaucoup plus gros que lui. «Certaines multinationales sont tellement importantes qu’on peut penser qu’elles sont dangereuses pour la place suisse, reconnaît le candidat, divorcé et sans enfants, qui a aussi cofondé le Parti des jeunes libéraux vaudois en 2000. Notre pays est cependant crédible parce qu’il est neutre et qu’il inspire confiance à l’étranger: comme la Suisse est un petit pays, elle ne menace pas les grandes puissances.»

L’importance de la déconnexion

Entre deux gorgées de café au lait, Sébastien Kulling jette un coup d’œil rapide à son smartphone. Ce dernier reste toujours à portée de main. «Je ne pourrais plus vivre sans, confie-t-il en souriant. Cela a ses bons mais aussi ses mauvais côtés.» Hyperactif sur les réseaux sociaux, connecté presque en permanence, il avoue devoir parfois prendre le large pour se ressourcer. «J’ai la chance d’avoir un chalet de famille à La Comballaz, où j’adore skier. J’essaie d’y aller au moins un week-end sur deux. Là-bas, j’ai l’impression d’être dans un monde où le temps s’est arrêté. J’y vis entouré par des paysans et des vaches, je change de rythme. Je ne suis plus l’actualité en direct, ce qui me fait un bien fou.»

N’est-ce pas paradoxal de prôner la déconnexion, même temporaire, quand on affirme haut et fort que la Suisse doit combler son retard en matière de numérisation afin de concurrencer les meilleurs que sont Paris, Tel-Aviv, la Silicon Valley ou la Chine? «Tout est question d’équilibre, rétorque Sébastien Kulling. Chacun doit trouver ce qui lui permet de prendre, parfois, une grande bouffée d’oxygène. La technologie doit nous servir, pas nous accabler. Elle doit être inclusive, respecter nos traditions et notre cultu­re, tout en améliorant notre quotidien.»