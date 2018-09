L’architecte qui veut bâtir le mieux vivre ensemble

Les cheveux poivre et sel, la barbichette bien taillée, la tenue sombre qu’il porte en toutes occasions lui donneraient l’air austère d’un pasteur, si la coupe du complet n’était si décontractée, la couleur de ses lacets si bleu ciel. L’architecte nyonnais Pierre Wahlen soigne un look urbain et élégant qui cache bien ses origines. Car l’homme qui aime imaginer et redessiner sa ville, bâtir des ponts entre habitants et espaces publics, nouer des liens entre art et thèmes de société est issu d’une lignée d’agriculteurs de la campagne morgienne. «C’est d’ailleurs à la ferme de mon grand-père, aux Ursins, où j’ai vécu avec mes parents les six premières années de ma vie, qu’a été tourné le film «Les petites fugues», d’Yves Yersin.» Mais quand les Romands ont découvert sur grand écran comment le valet de ferme Pipe s’envolait vers la liberté sur son vélomoteur, en 1979, le jeune Wahlen avait depuis longtemps déménagé, son père ayant repris une autre ferme, à Mex.

Mais il retournait souvent en vacances chez ses grands-parents. «Avec leur potager, leur verger, leur choucroute, la tuée du cochon à l’automne, ils vivaient presque en autarcie complète. Pour moi, cela reste un paradis perdu», estime le fringant quinqua. Gamin, il avait un autre rapport à la nature que le citadin qu’il est devenu. Le cadet devait travailler, comme son frère et ses deux sœurs, aux travaux de la ferme, car chacun devait participer à l’économie familiale. «On savait qu’en une nuit, avec la grêle ou la sécheresse, on peut perdre le travail de toute une année. Je n’avais pas la sagesse du paysan pour accepter cela.»

Pierre Wahlen fera donc des études, même si ses parents ne l’y poussent pas, bien au contraire. Il choisit l’architecture. «Elle s’est imposée à moi, mais je ne sais pas vraiment pourquoi. Probablement par volonté de faire quelque chose de bien, pour rendre la vie des gens meilleure», avoue celui qui, petit déjà, construisait avec ses cousins des cabanes en forêt pour tout un village fictif. Aujourd’hui, il vient d’en accrocher des bien plus élaborées à la Maison de l’Écriture, à Montricher. Car voilà plus de trente ans que le bâtisseur partage l’œuvre et la vie de son mentor Vincent Mangeat, qui fut son prof à l’EPFL, avant de devenir son employeur. «Quand j’étais étudiant, il m’a permis, comme le Tessinois Luigi Snozzi, de comprendre quelle était l’utilité de l’architecture, son rapport au territoire, comment combiner le besoin de l’espace individuel et la nécessité de vivre ensemble», explique l’architecte. Mais il aura fallu attendre vingt ans pour que Vincent Mangeat fasse de Pierre Wahlen un associé qui aime participer à la construction de sa ville, tester ses convictions dans des projets hors spéculation comme une coopérative d’habitants.

Un sens de la beauté

«Que ce soit dans mon métier, en politique ou dans mes engagements pour la culture, je n’ai jamais eu de plan de carrière. Les choses se sont emmanchées toutes seules», explique ce vrai modeste. À 16 ans, il avait observé avec intérêt le combat antinucléaire des premiers écologistes, parmi lesquels figurait son prof de maths, Daniel Brélaz, premier conseiller national Vert. Mais son milieu rural étant hostile à ce mouvement, il ne s’y est pas engagé. C’est sur la liste du parti des indépendants qu’il entre au Conseil communal de Nyon en 2006. Mais au gré d’un bref déménagement à Rolle, il y perd sa place. Il y reviendra, mais sous la bannière des Verts, parti avec lequel il se sent mieux en phase. Il y remplace Yvan Rytz, ancien député, aujourd’hui collaborateur personnel de Béatrice Métraux, qui a depuis repris sa place au sein du Législatif nyonnais.

«J’apprécie tellement Pierre Wahlen, car c’est une personnalité d’une intégrité rare, sincère et généreux. Il est devenu un pilier des Verts, à la fois militant et chef d’orchestre, mais pas opportuniste pour un sou. Architecte, ce n’est pas un bétonneur, il a une véritable vision du vivre ensemble, une approche globale de son métier, avec un sens de la beauté qui va jusque dans les relations humaines», estime Yvan Rytz.

L’homme n’est qu’un maillon de l’écosystème. En tant qu’architecte, il faut arriver à concilier l’intérêt individuel avec un cadre plus large, en portant attention à l’autre, à l’environnement

S’il est devenu président du groupe, puis coprésident des Verts de La Côte et pourrait bien, à terme, se profiler pour la Municipalité de Nyon, c’est aussi que l’architecte a des convictions et qu’il sait les exprimer. À force de prendre les postes dont personne ne voulait, il s’est retrouvé délégué de Nyon au Conseil intercommunal de Région de Nyon. Une instance qu’il a d’emblée fait trembler sur son socle en déposant la première motion de son histoire. «C’était une chambre d’enregistrement, où il n’y avait pas de débat», se désole l’écologiste qui se positionne comme l’un de ses plus ardents défenseurs et comme son critique le plus sévère. À l’heure où certaines communes songent à quitter cet organe régional, il estime qu’il faudrait d’abord se mettre d’accord sur des projets utiles et des objectifs communs. Se poser la question des buts, pas des moyens.

Hyperactif, Pierre Wahlen est aussi président, depuis 2015, de la Fondation du Festival des arts vivants de Nyon (Far). Grand lecteur de romans, il a trouvé dans ce festival une démarche qui correspond à celle qu’il défend dans son métier. «Des artistes qui suscitent, par leurs spectacles et performances, des réflexions sur la place de l’homme sur cette terre.» Quand les critiques parlent de festival élitiste, conceptuel au point qu’on y comprend goutte, il admet qu’il faudra réfléchir comment, sans changer le fond, le rendre accessible à un plus grand public. (24 heures)