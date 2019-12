L'harmonie faite femmes mêle en chansons Italie et Irlande

Sur la vieille photo, elles courent échevelées et passent la ligne d’arrivée main dans la main. Marzia Celii et Ella Malherbe (ici de gauche à droite) ont 13 ans et l’envie d’y arriver ensemble sans même se connaître. Longtemps oubliée, l’image symbolise leur parcours artistique et une amitié indéfectible qui repose sur une complicité innée, nourrie de leurs différences et de leurs complémentarités. Quand elles se confient, installées dans ce petit café de la rue du Lac à Yverdon, les jeunes femmes se soucient l’une de l’autre. Veillant à l’équilibre des propos en se passant la parole, elles incarnent en privé l’harmonie qu’elles expriment sur scène tout en laissant régulièrement fuser des rires qui égaient le bistrot.

Marzia, Ella, deux prénoms qui chantent avant même de former Marzella, un duo d’auteures, compositrices, interprètes et multi-instrumentistes né il y a dix ans entre Chavornay et Orbe. «La première fois que nous avons chanté ensemble, c’était «Baby When the Light», de David Guetta, à tue-tête lors d’un cours de gym», se rappelle Marzia en rigolant. Peu de temps après, elle donne à sa nouvelle copine un CD où elle interprète «Imagine» et «Summertime». «J’ai adoré! s’exclame Ella. Je me suis dit: «Incroyable, une fille de ma classe qui chante!» Puis j’ai demandé à Marzia si elle voulait bien faire un groupe avec moi puisque je jouais de la guitare.» Et quand elles interpréteront leur première «vraie» chanson, «Same Mistake» de James Blunt, ce sera la révélation. «C’était tellement cool de jouer ensemble. Ça a «matché» immédiatement», lâche Marzia, guettant l’approbation d’Ella, qui opine en souriant.

À l’époque, Marzia veut faire du théâtre alors qu’Ella se destine aux arts visuels, deux disciplines qu’elles exercent encore toutes deux. L’une se formant à Paris, l’autre écrivant une musique de film. Ce qui n’empêche pas les deux ados de participer à un concours à l’Amalgame, club de musiques actuelles d’Yverdon. «Je les ai accompagnées à cette première audition. Je les suis depuis dans leurs concerts aux quatre coins du pays: je suis émue à chaque fois par leur harmonie», raconte Lucie Darbellay, géographe et amie d’Ella. «Ella voulait être psychologue. Si elle ne l’est pas aujourd’hui, c’est assurément la meilleure conseillère pour moi. Son côté humain et empathique est fort.» L’artiste musicienne lausannoise Mané confirme sa bienveillance: «Lorsque nous étions colocataires à Londres, je pouvais frapper à sa porte à 3 heures du matin pour lui confier mes doutes et elle répondait toujours présent.»

Pour Marzia aussi, Ella est une vraie altruiste qui se soucie toujours du bien-être de l’autre. Cette dernière souligne, elle, la force tranquille et la lumière qu’il y a chez sa partenaire: «Marzia, c’est le feu et le métal. Quelqu’un sur qui on peut compter.» Pour Yves Engeler, son compagnon depuis six ans, «Marzia est solaire et apporte aux autres et à moi-même beaucoup de sérénité. Mais elle n’est jamais aussi radieuse que quand elle est sur scène. Quand elle chante en italien, je fonds et Cupidon me frappe à nouveau!» L’ancien footballeur devenu banquier comprend bien la motivation nécessaire pour parvenir à sortir du lot: «Je sais les sacrifices qu’il y a à faire pour réussir.»

Dans le jardin de l’autre

Les deux amies nourrissent leur inspiration au cœur de leurs jardins secrets respectifs. «Même si l’on est beaucoup dans le jardin de l’autre», note malicieusement Marzia. L’Irlande pour Ella, l’Italie pour Marzia, des racines familiales essentielles. Elles colorent les chansons des deux artistes qui chantent en anglais, en italien et en français depuis peu. «En Irlande, je surfe et je peux rester des heures sur l’océan, où l’eau n’est parfois qu’à 5 ou 6 egrés», raconte Ella. Une respiration en grandes bouffées d’air frais. Pour Marzia, c’est aussi la mer, mais beaucoup plus chaude du côté de l’Italie, qui l’inspire avec les saveurs de la cuisine et les sonorités chaleureuses des chansons traditionnelles. «Mon grand-père chante souvent «O sole mio» et d’autres refrains typiques dans les fêtes de famille. Et moi je vibre particulièrement quand je chante en italien.»

Qualifié de folk-pop ou indie, le style de Marzella se distingue par la belle sororité qui anime ses deux protagonistes. Une musique aux notes sensuelles et aériennes, teintée de mélancolie, mais aussi ensoleillée et porteuse d’énergie positive. Après la sortie de leur EP «Seasons of Life» en mai dernier, le temps est venu pour le duo de confirmer le succès porté par le premier single «Lovely Bird», qui bénéficie de quelque 200'000 écoutes toutes plateformes internet confondues!

Prophétesses en leur région

«Ce ne serait pas rendre justice à nos chansons de ne pas leur donner toutes les opportunités de se faire entendre», indique Ella. Avec Marzia, elles savent à merveille valoriser Marzella sur les réseaux sociaux. «Lors de nos études musicales à Londres, nous avons travaillé avec Becky Jones, alias Saint Saviour. Elle nous a emmenées en tant que choristes et instrumentistes en tournée en Grande-Bretagne. Avec elle, nous avons eu l’opportunité d’apprendre à nous questionner sur notre identité artistique pour ensuite mieux la diffuser», relève Marzia.

Récemment lauréates du Prix culturel régional du Nord vaudois, les deux amies savourent le moment. Une énorme reconnaissance pour le travail fourni selon Marzia, alors qu’Ella s’émeut de constater qu’elles contrarient le dicton en étant prophétesses en leur région. «Cela m’a fait tellement plaisir de voir tous ces gens si contents pour nous lors de la remise du prix à Orbe en novembre dernier.»

En concert jeudi 19 décembre, 20h45, LesDocks, Lausanne, projet Proxima.