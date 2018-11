La journaliste locale a mué en reporter de guerre

Maurine Mercier est pile à l’heure au rendez-vous. Mais la journaliste qui écrit ces lignes a quelques minutes de retard et s’en excuse. La jeune femme aux yeux clairs et expressifs en rit: «En Tunisie, les gens se pointent avec plusieurs heures de retard, alors je prends toujours de quoi m’occuper. Je peux passer une journée complète à patienter pour voir mon interlocuteur. C’est une autre mentalité et on s’y fait!» La correspondante de la RTS pour l’Afrique du Nord s’est installée à Tunis il y a un peu plus de deux ans. Pile dix ans après avoir commencé sa carrière de journaliste. Une carrière qui débute à La Télé, passe par les matinales de Couleur 3, fait un saut express à RTS Un pour revenir en force à la rubrique internationale de la radio, entre autres.

Mais pourquoi être partie en Tunisie et non pas au Québec, où vit sa sœur et où elle est propriétaire du petit terrain de feu son grand-père? «Lorsque je travaillais comme journaliste radio depuis la rédaction, il y a eu les attentats de «Charlie Hebdo», puis les conflits libyens. Je me contentais de faire les sujets depuis mon bureau et cela me mettait mal à l’aise. Je voulais mieux comprendre le monde musulman. J’ai donc décidé de partir m’installer en Tunisie. Cela me rapproche également de la Libye, où il n’y avait quasi plus de couverture médiatique.»

«Sur l’«Aquarius», ma plus grande crainte était d’avoir le mal de mer. Des pêcheurs tunisiens m’ont avoué qu’ils l’ont tous. Je me suis alors concentrée sur mes objectifs et je n’ai pas été malade»

Curieuse, avide de rencontres et incapable de se passer du terrain, la trentenaire en est déjà à son deuxième reportage en Libye. L’été dernier, elle a embarqué sur l’Aquarius, le bateau de SOS Méditerranée qui tente de sauver des migrants en mer. Mais n’a-t-elle jamais peur? «Sur l’Aquarius, ma plus grande crainte était d’avoir le mal de mer. J’ai discuté avec des pêcheurs tunisiens et ils m’ont avoué qu’ils l’ont tous. Je me suis alors concentrée sur mes objectifs et je n’ai pas été malade.»

La nécessité de la peur

Pour les reportages en zones de guerre, Maurine Mercier avoue mal dormir avant de partir et stresser la veille du départ. Mais, le lendemain, elle reprend confiance. «Il faut avoir peur. C’est seulement ainsi que tout se passe bien. Il faut être attentive et concentrée. Sur place, tous mes sens sont en éveil, je peux entendre claquer une portière au loin. En Libye, je me déplace avec un fixeur. C’est lui qui m’aide à trouver des contacts, qui m’amène là où je souhaite aller. Lors des contrôles, nous passons pour un couple. Voilée, avec des lunettes de soleil et habillée comme un sac, dit-elle en se marrant, je passe inaperçue.» En tant que femme, elle a accès aux personnes des deux sexes. Elle ne représente aucune menace. Les hommes sont épatés qu’une femme ose venir jusqu’à eux. Les femmes sont contentes qu’on leur donne la parole.

«Maurine Mercier est reporter dans l’âme, explique Nicolas Vultier, chef de la rubrique internationale à la RTS. Lorsqu’elle a succombé aux paillettes de la télévision, nous étions un peu déçus… Puis elle a eu fin nez d’aller s’installer à Tunis. C’est une excellente journaliste.» Un avis partagé par Véronique Marti, productrice de l’émission «Vacarme»: «Une journaliste passionnée de terrain est une denrée rare de nos jours. Nous sommes de plus en plus amenés à faire les choses depuis le desk. Notre métier a besoin de gens comme Maurine, qui ne perdent pas la foi.»

La trentenaire ne vient désormais en Suisse que deux fois par année. Elle a un contrat à 50% à la RTS, mais est également correspondante pour TV5 Monde, Radio France, RTBF (Radio télévision belge francophone). Elle se sent plus à l’aise en Tunisie qu’aux bords du lac Léman. Elle apprécie le côté spontané des Tunisiens, leur sens de l’accueil et de la famille. Une attitude qui lui rappelle le Québec, où elle a passé le plus clair de son temps avant de commencer l’école.

«J’ai appris à marcher avec mon grand-père. Mes parents se sont connus à Lausanne et ils voulaient s’établir au Canada mais mon père n’a pas trouvé le travail qu’il espérait.» C’est ce dernier, juriste, qui lui a donné l’envie de donner la parole aux plus faibles, aux personnes que la vie n’a pas gâtées. Sa mère a fait partie des nombreuses infirmières québécoises venues travailler au CHUV. Maurine Mercier parle de ses parents avec fierté. «Ils sont inspirants. Petite, ma mère me traînait au musée. Un jour, j’ai vu une exposition de Salgado (ndlr: célèbre photographe brésilien) sur les mineurs au Brésil. J’ai réalisé que je ne connaissais pas le monde. Cela m’a donné envie de le découvrir.»

Savoir toujours rire

Voyager, rencontrer des gens, découvrir les problèmes de ce monde depuis le terrain, tout cela ne laisse pas beaucoup de temps libre à la jeune femme. Envisage-t-elle de poser son micro un jour pour fonder une famille? Maurine Mercier préfère ne pas répondre à la question. Pour préserver sa vie privée d’une part mais aussi parce qu’elle n’en sait rien. Ce qui compte pour elle aujourd’hui, c’est vivre pleinement sa passion.

Et, malgré toutes les horreurs qu’elle a vues, elle garde intactes son sens de l’humour et son autodérision. «C’est ce que j’aime en Afrique du Nord: les gens rigolent du pire. C’est aussi ce que j’ai adoré lors des matinales sur Couleur 3. J’avais une liberté d’écriture qui m’a permis de m’éclater, malgré les réveils à 3h du matin!» Vincent Veillon, son comparse de la matinale, confirme: «C’est assez rare de bien s’entendre au travail avec quelqu’un et de pouvoir se marrer aussi autour d’un verre, sans parler boulot. J’ai eu un véritable coup de foudre professionnel pour Maurine. Elle faisait la bobette avec moi en direct sur Couleur 3 et la voilà quelques années plus tard à bord de l’Aquarius. Elle me scotche!» (24 heures)