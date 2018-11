La nomade qui trace sur ses semelles de vent

Les origines de Léonore Confino débordent avec une largesse exotique du simple passeport suisse. Née dans le Gard mais Genevoise par ses parents, la blondinette se colore encore d’ancêtres juifs espagnols et même d’un lointain aïeul repéré à Ispahan. Pour finir de noyer ses traces, la dramaturge a pêché «Le poisson belge», pièce jouée ces jours au Pull Off lausannois. «Belge pour persuader ma famille que je ne parlais pas d’elle!» s’amuse-t-elle. Pourtant, l’auteur ne parle que de ça. La preuve au cinéma par «Les bonnes intentions», une comédie réalisée par Gilles Legrand, où la scénariste brasse ses propres mouvements migratoires dans une urgence contemporaine. «Sans doute suis-je toujours en train de digérer mes débuts particuliers dans l’existence.» Sans traumatisme, cependant. «Encore aujourd’hui, il m’arrive de rentrer dans un Castorama pour respirer les pots de peinture, d’enduits. Des odeurs qui ont baigné mon enfance, à cause de mes parents architectes qui bougeaient sans cesse, on déménageait tout le temps.»

Dès 9 ans, la voilà nomade, partie avec sa mère en rupture conjugale, pour une bourlingue asiatique avec son frère. «Nous allions d’une ville à l’autre, Katmandou, New Delhi, Jakarta.» La virée «bobo baba» la construit, trace un chemin souple, un esprit ouvert. Son frère Bastien, journaliste scientifique à la RTS, en est persuadé. «C’est dans cette escapade qu’elle a appris à observer le monde. La pertinence de ses textes vient sans doute un peu de cette aventure. Je la vois encore négocier des babioles avec les vendeurs, séduire des enfants himalayens ou des moines tibétains.»

Dans «Les bonnes intentions», cette aisance à jongler entre les cultures, à respecter l’autre dans son désarroi tout en osant exprimer son impuissance, tient lieu de moto. Sous ce long gag de migrants tentant de passer leur permis de conduire, Léonore Confino réussit à glisser une acidité bienvenue. «Moi non plus, je ne suis pas Mère Teresa, nuance-t-elle. Je veux dire dans ce film que l’engagement peut se moduler, qu’entre tout faire et rien faire, il y a de la place.» Elle aussi a dû trouver la sienne. Voir la suite du feuilleton familial, toujours aussi singulier: épisode «Léonore à Paris».

Une mère généreuse… pour les autres

«Après une séparation de plus de sept ans, mes parents se remettent ensemble mais décident de s’exiler dans le Sud.» Léonore, 14 ans, se rebiffe: elle habitera toute seule comme une grande à Paris. «J’étais une ado responsable. À part des virées au cinéma pour voir «Titanic» avec ma grande copine Rachel dont la mère vivait avec une femme, je n’ai pas séché l’école et encore moins fumé de pétards. Mais je sentais bien autour de moi une époque qui bougeait.» L’aventure lui laisse un sentiment d’autonomie. Cet esprit ouvert la propulse sur un tournage. Repérée par Marie-Anne Chazel, l’ado de 16 ans apparaît dans «Les sœurs soleil» avec Thierry Lhermitte en rupture du Splendid. L’expérience ne lui laisse pas de révélation, et pas seulement parce qu’elle se conclura par un bide. «Être sur un plateau de cinéma, comme la scène d’ailleurs, ça me donnait des angoisses. Plus tard, au théâtre, après une représentation, je voyais mes partenaires saluer, le regard ivre de bonheur. Moi, je n’avais qu’une idée en tête, m’enfuir pour me cacher au plus vite.»

Un ras-le-bol existentiel l’incite à dire stop, la trentenaire se met à écrire. Ce sera des histoires de femme comme elle. «Avec ce malaise, toujours, face à la misère. Car, de son côté, ma mère s’investit toujours plus à fond dans les actions caritatives. La voir généreuse avec la terre entière, plus jeune, ça m’embêtait déjà parfois, si totalement dédiée aux autres, pas à moi. Elle estimait que nous les enfants n’avions pas besoin de son aide.» Cette ambiguïté perce dans «Les mauvaises intentions», aiguise le discours. «Je voulais parler de la culpabilité d’être une privilégiée face à ceux qui n’ont rien. Mais de l’impossibilité de se partager aussi entre sa famille, celle des autres. Dans «Les bonnes intentions», je mets des mots de ma mère dans la bouche d’Agnès Jaoui.» Son interprète, auteure elle aussi, pose plus qu’en belle rencontre.

«De nos jours, jouer les donneurs de leçons, c’est une position intenable»

Leurs débuts communs remontent à 2014, quand la dramaturge réussit à convaincre l’alliée de Jean-Pierre Bacri de reprendre en solo le chemin des planches. Agnès Jaoui l’affirme: «Léonore et moi écrivions alors comme des snipers.» Des temps révolus, comme le souligne sa scénariste: «Il y a une dizaine d’années, dans une société où le Bien et le Mal étaient définis. L’auteur devait dénoncer, c’était évident. De nos jours, jouer les donneurs de leçons, c’est une position intenable.» Effectivement, même si le grand frère Bastien trouve sa sœur «toujours percutante», «Les bonnes intentions» pèchent par un excès de compassion, une tolérance lénifiante. La satire mordante arrondissant sa noirceur, en perd parfois son tempo tragicomique. Sans doute parce qu’à 37 ans, la plume légère entend griffer un entre-deux plus indécis.

Ainsi de son civisme. «Je n’ai pas le temps de laver des couches en tissu pour mon bébé mais je multiplie les petits gestes. La fibre sociale, c’est pareil. Ça fait peur de s’engager parce qu’on craint d’être dévoré. Rien d’héroïque là-dedans. Il suffit de gratter le rapport aidants-aidés, ce qui motive vraiment par-delà la simple bonté.» La nuance, la scénariste adore. Voir ce dialogue au bar de l’hôtel lausannois où elle donne ses interviews. «Je nous ai réservé une chambre», lui lance le photographe. Comme dans un «Chloé de cinq à sept» du temps de la Nouvelle Vague, Léonore Confino effarouche ses cils avec une bobine mutine et rétorque façon amante irrésistible. «Mais oui, allons-y!» Autour du couple, les clients matent la drague feutrée comme sur un écran de cinéma. De quoi se faire un film.