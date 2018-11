Le bénévole discret récolte 1 million pour les nouveaux-nés

«Un exercice comme celui-ci, ça me coûte, vous savez.» Xavier Onrubia le réservé s’est fait une raison, il va falloir parler de lui. Le pédiatre de Châtel-Saint-Denis lance la machine en nous ouvrant son livret de famille, littéralement. Il pointe un prénom, Francesc, abandonné l’an dernier au profit de Xavier. Nous y reviendrons.

Devant la baie vitrée de sa maison refuge à la frontière valdo-fribourgeoise, face aux sommets qu’il arpente en peau de phoque, le quinquagénaire évoque ses engagements très simplement, sans en rajouter. Voilà plus de dix ans qu’il œuvre bénévolement dans l’humanitaire. D’abord responsable de mission en Haïti pour Médecins du Monde, il propose en 2016 à Terre des hommes de s’attaquer à la mortalité à la naissance. Au Mali, les soignants ignorent les gestes simples permettant de réanimer un nouveau-né ou de gérer une hémorragie chez la mère. Sur place, Xavier Onrubia visite les centres de santé, constate «le matériel médical qui ne vaut rien, les salles d’accouchement immondes, la formation de base des médecins catastrophique». Son programme périnatal de formation mobile a permis de sauver d’innombrables vies; il vient de recevoir le Prix Balzan, doté de 1 million de francs. «Le Prix pour l’humanité, la paix et la fraternité entre les peuples, énumère le Dr Onrubia. C’est presque miraculeux que ça me tombe dessus parce que ce sont vraiment des concepts qui me sont chers.»

Un héritage de ses parents, Catalans de Barcelone engagés mais «chantres de la non-violence», qui débarquent à La Tour-de-Peilz au début des années 1960 dans l’espoir d’une vie meilleure.

Le mauvais prénom

Le père fait tout pour s’intégrer, se naturalise, devient président de la paroisse et du club de foot, crée des ponts entre les Suisses et la communauté espagnole de la Riviera. Quand les parents déclarent leur fils, le fonctionnaire de l’ambassade espagnole refuse d’inscrire Francesc – prénom catalan – et opte pour Francisco. «Vous pensez bien que personne ne l’a jamais utilisé.» L’an dernier, l’intéressé le fait biffer de son passeport pour ne garder que Xavier, son deuxième prénom. Une revanche identitaire; une attention délicate, aussi, pour sa «petite mère» qu’il appelle tous les jours.

«J’ai eu de la chance dans ma vie», lâche le Vaudois en servant le thé. Il commence sa carrière comme instituteur avant de comprendre qu’il est fait pour les soins, fait sa matu au Gymnase du soir et embraie sur la Faculté de médecine. «Six ans de bonheur. Franchement, si je pouvais repasser mon final, je le ferais. Pour moi, le métier de médecin est le plus beau qui soit.» Son quotidien fait d’enfants fiévreux avec la moque au nez, il l’adore, tout en reconnaissant que ses missions lui permettent de sortir de la routine. «Surtout de stimuler ma curiosité, m’ouvrir, élargir ma zone de confort.» Il se souvient de son premier voyage en Haïti. «Au retour, j’entends à la radio qu’il y a eu un tremblement de terre à Port-au-Prince. Je suis reparti, avec une tente. Personne n’osait dormir dans les maisons. Alors oui, c’est des visions cauchemardesques. Mais quand on est dans l’action, on métabolise vite.»

Le monde à vélo avec sa femme

Chez les Onrubia, les vacances aussi se vivent sous tente, et le plus souvent à vélo. Xavier et sa femme Laurence parcourent les quatre coins du globe: la côte est des États-Unis, Cuba, l’Asie. «Voyager à vélo, c’est le privilège du temps et l’opportunité de rencontrer les habitants.» Le coup de foudre avec Laurence remonte au gymnase, à l’époque où il joue dans un groupe de folk avec les copains. «Une femme positive, enthousiaste, qui sait balayer les doutes.» La mère de ses trois enfants lui renvoie une volée de compliments: «C’est un roc. Une force tranquille avec une stabilité impressionnante. Il a des fragilités mais ne les montre pas. Et il fourmille d’idées dont je ne suis pas sûre qu’il réalise la portée.»

«L’humanitaire, s’il n’y a aucune plus-value, c’est du tourisme. Il y a trop de gens, dans les délégations, qui viennent simplement regarder»

S’il connaît les joies de l’humanitaire, le Vaudois sait aussi l’envers du décor. Il laisse entendre quelques déceptions mais ne s’étend pas. «C’est important de réfléchir à ce que l’on apporte, résume-t-il. L’humanitaire, s’il n’y a aucune plus-value, c’est du tourisme. Il y a trop de gens, dans les délégations, qui viennent simplement regarder.» Michel Roulet, membre du conseil de fondation de Terre des hommes, se dit carrément «admiratif». «En plus d’être d’une grande qualité au niveau professionnel, Xavier est aussi quelqu’un de chaleureux, charmant, généreux, honnête dans tout ce qu’il fait. Et d’une modestie absolue!» À moins de lui tirer les vers du nez, le pédiatre préfère écouter que disserter sur ses combats. «Quand je parle de moi, j’ai l’impression de me mettre en avant, explique l’intéressé. Je partage peu, c’est vrai. C’est dommage.» Il confesse aussi un besoin de maîtrise et d’anticipation. L’improvisation, très peu pour lui.

La faille de ce système bien rodé, c’est peut-être la fatigue. Plus son programme au Mali se développe, plus les sollicitations affluent pour aider ici, conseiller là. Alors le docteur se lève souvent à 5h. «Quelle place ça prend? Trop! Là il faut que je puisse passer à autre chose et refaire des projets conséquents à deux, avec ma femme (ndlr: les enfants sont hors du nid).» Il y a les randonnées dans les montagnes valaisannes et ce rêve, plus ambitieux, de pédaler quelques mois sur la route de la soie. Xavier Onrubia répète son credo: il faut voyager, tant qu’on peut. (24 heures)