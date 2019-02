Le champion de plongeon n’a jamais aimé l’eau

D’ordinaire, les enfants pratiquent le foot ou le tennis pour suivre les pas de leurs idoles. Guillaume Dutoit n’a jamais rêvé de ressembler à Cristiano Ronaldo ou à Roger Federer. Ce que l’athlète de Vuarrens voulait avant tout, c’était voler. «L’eau, je n’aime pas ça. Je suis même un mauvais nageur, confesse celui qui passe ses journées dans les piscines. Quand je vais à la plage, je reste toujours là où j’ai mon fond. C’est ce qui se passe en l’air, avant d’arriver dans l’eau, qui m’intéresse.» Dans le sillage de Samuel et de Frédéric, ses deux frères, le cadet de la famille persévère dans le plongeon et dépasse le niveau (national) de ses aînés.

Un jour, alors qu’il se rend à l’entraînement, une voiture s’arrête près de lui. Quelqu’un lui dit qu’il a le profil parfait pour incarner l’un des rôles principaux d’un court métrage. Du haut de ses 9 ans, le garçon à la tignasse blonde tente le coup et passe le casting de «La limace», de Tania Zambrano Ovalle et Anthony Vouardoux. Dans ce film qui obtiendra le Léopard d’argent à Locarno en 2005, Léon, incarné par Guillaume, accepte d’embrasser une fille à la condition qu’elle dépose d’abord ses lèvres sur une limace. La fille s’exécute; il prend ses jambes à son cou. «Après le tournage, j’ai même fait une publicité pour des panneaux solaires japonais», rigole le sportif qui ne se voit pas pour autant entamer une carrière d’acteur. Il préfère de loin la compétition.

Quinze ans après ses débuts, le plongeur de 23 ans cumule 56 titres de champion de Suisse. Une réussite acquise au prix d’efforts quotidiens. Lorsqu’on lui demande s’il était bon ou mauvais élève, il répond simplement qu’il était un élève fatigué. «Dès 14 ans, je partais tous les jours de la maison à 6 h du matin et je rentrais de Lausanne à 22 h 30, en faisant mes devoirs dans le LEB.»

Durant sa jeune carrière, Guillaume Dutoit en a souvent bavé. «C’est un sport où l’on est constamment fatigué. Mon corps est si sollicité que j’ai tout le temps des blessures. Comme des bursites à une épaule ou des microfissures à la colonne vertébrale. Les articulations sont mises à rude épreuve avec les torsions, la vitesse et les chocs dans l’eau.»

Chaque matin, le sportif vaudois de l’année 2018 s’entraîne pendant deux heures et demie, et reproduit le même effort le soir. En tout, cela représente entre vingt et vingt-cinq heures hebdomadaires, hors compétition. Un rythme toutefois moins soutenu que celui de ses entraînements au Centre national chinois. «Après m’avoir vu aux Jeux olympiques de la jeunesse, le directeur exécutif de la Fédération internationale de natation, Cornel Marculescu, a trouvé que j’avais du potentiel et m’a offert une année de formation en Chine. Les billets d’avion, le logement et les entraînements étaient financés par la FINA. En tout, j’ai passé neuf mois à Pékin et à Shanghaï. Jessica Favre (ndlr: une autre championne de Suisse) m’a accompagné. Nous étions les premiers non-Chinois à nous entraîner avec les cadres nationaux. Les infrastructures étaient dingues. Il y avait deux salles de gym avec 36 planches à sec et 18 trampolines. Nous disposions de deux coaches pour trois plongeurs. On s’entraînait jusqu’à 35 heures par semaine, en portant des masques, à cause de la pollution.»

Traditions chinoises

Dans l’Empire du Milieu, la communication est quasi nulle. Personne ne parle anglais. «J’ai dû apprendre à me débrouiller dans un monde qui ne voulait pas de moi.» Mais, lors d’une récente compétition à Wuhan, Guillaume a retrouvé ses entraîneurs chinois. «Là, j’ai été initié à leurs traditions. J’ai dû boire un verre de bière cul sec avec chaque entraîneur. Ils étaient neuf. À la fin, j’étais soûl! Ils m’ont aussi fait manger de la nourriture qu’ils étaient allés chercher dans la rue. Il y avait du serpent, de la peau de serpent, de la tortue, du rat, une sorte d’oiseau et du requin. Il y avait aussi des trucs gluants dont je ne connais pas l’origine. Si tu refuses ce qu’ils t’offrent, ils considèrent cela comme une offense. Alors j’ai mangé.»

L’exil chinois de Guillaume Dutoit lui a été très profitable. L’été dernier, il est devenu le premier Suisse depuis vingt ans à se qualifier pour une finale de Coupe du monde. Une performance qui lui permettra de participer en mai aux World Series. Une compétition plus relevée encore que les JO, puisqu’elle n’est ouverte qu’aux huit meilleurs mondiaux. En raison du désistement de plusieurs plongeurs, le sociétaire du Lausanne Natation a eu l’honneur d’être invité aux épreuves de Kazan et de Londres. Une chance méritée si l’on écoute son entraîneur, Pasha Rozenberg, qui le voit en forme, un an avant les JO de Tokyo. «Aujourd’hui, il a tout pour se qualifier aux Jeux. Et même pour obtenir davantage qu’une simple participation. Il est très relâché et intègre facilement de nouvelles techniques. Guillaume est explosif et possède la génétique des plongeurs modernes. Mon objectif: qu’il conserve sa forme actuelle jusqu’aux JO.»

Pour se décharger de la pression, Guillaume Dutoit aime cuisiner ou se rendre à la plage avec ses copains, durant l’été. Mais préfère éviter les plongeoirs. «Parce que le plongeon, c’est mon métier.» Toutefois, lorsque des play-boys de pédiluve se la jouent un peu trop confiants, il arrive qu’il leur donne une petite leçon de modestie. Juste pour le plaisir de les remettre en place.

L’humilité, il connaît. «Lors de mes premiers Mondiaux, j’avais mal attaché mon maillot. Lorsque j’ai plongé, il a glissé au niveau de mes cuisses. Problème: la compétition était diffusée en direct sur de nombreuses chaînes TV. Heureusement, le réalisateur a eu de bons réflexes et n’a pas montré les images des caméras sous-marines.» Depuis, Guillaume Dutoit vérifie avant chaque plongeon qu’il a bien noué les cordons de son maillot. Et plutôt deux fois qu’une. (24 heures)