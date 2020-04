Le confinement lui fait l’effet d’une madeleine de Proust

Confiné – mais pas seul – dans son appartement à Yverdon-les-Bains, Christian Chamorel a vu évidemment tous ses concerts depuis la mi-mars s’évaporer les uns après les autres. Ainsi que la 10e édition de son festival Le Mont Musical, qui aurait dû se tenir au Mont-sur-Lausanne du 20 au 22 mars, et dont il assure depuis le début la direction artistique et une présence active au clavier. Rassuré par les mécènes et sponsors de la manifestation, le pianiste classique a déjà l’assurance de pouvoir reporter la programmation 2020 au printemps 2021. «Je ne peux malheureusement pas payer les artistes pour les concerts qui n’ont pas eu lieu, mais ils ont la garantie de pouvoir jouer l’année prochaine, alors qu’en principe je ne reprogramme pas les mêmes musiciens deux années de suite.» Il aurait dû aussi participer aussi activement au Week-End musical de Pully début mai, lui aussi reporté d’une année.

Le pianiste n’est heureusement pas au chômage complet grâce à la vingtaine d’élèves qu’il suit au Conservatoire de musique de Genève, désormais, à son grand dam, par écran interposé. «La proximité physique avec l’élève est impossible à reproduire. Cette toute petite fenêtre est une sacrée barrière, regrette-t-il, mais je suis conscient d’être privilégié avec cet emploi qui me tient à flot, en comparaison avec d’autres concertistes.» L’enseignant, très sceptique au départ sur les leçons à distance, y trouve néanmoins des occasions à saisir. «Je demande aux élèves de se filmer. Ils doivent choisir un angle, faire plusieurs tentatives et vivent ce que vit un concertiste. En échange, je leur envoie des capsules vidéo avec mes commentaires, ça leur permet de garder une trace.»

Respecter sa promesse

Si la scène lui manque, Christian Chamorel a tout de suite entrevu le bénéfice que pouvait lui apporter sa réclusion forcée à domicile: étoffer son répertoire. «Je m’étais promis d’avoir les «Études symphoniques pour piano seul» de Schumann à mon répertoire avant mes 40 ans, confie-t-il, et je n’ai pas respecté cette échéance. Mais je travaille cette œuvre en ce moment dans des conditions idéales, alors que j’avais prévu de le faire cet été entre deux engagements. Comme je n’ai pas d’échéance proche qui me pend au nez, j’ai l’impression de revivre la manière dont j’apprenais de nouvelles pièces dans mon enfance, où l’apprentissage était un but en soi. Je suis reconnaissant de retrouver cette pureté, cette innocence perdues.» En somme, Christian Chamorel vit une «crise de quarantaine» plutôt sage, lui qui a fêté cet anniversaire l’an dernier! Le temps long du confinement lui permet de se consacrer différemment et en profondeur à ce travail. «Il faut bien entendu avoir une partition d’une grande richesse à apprendre, sur laquelle on a fantasmé mais qu’on n’a jamais abordée. Je suis émerveillé d’entrer ainsi dans l’univers de cette pièce, sans pression extérieure et à mon rythme. J’espère que cela influencera positivement mon interprétation.»

Contrairement à certains de ses confrères, le Vaudois ne s’est pas précipité sur les réseaux sociaux pour poster ses inspirations pianistiques au lever du lit. Là aussi, Christian Chamorel chérit trop l’énergie qui se dégage du direct. Mais sa page Facebook n’est pourtant pas vide d’actualités. On peut y visionner notamment une belle vidéo tournoyante d’une étude de Mendelssohn filmée à La Chaux-de-Fonds lors de l’enregistrement de son nouveau disque, un récital bourré d’énergie entièrement consacré au compositeur romantique.

Plus que jamais, la promotion d’un disque vit de ses déclinaisons filmées. «J’ai reçu des retours très positifs sur ces vidéos, surtout de personnes isolées à qui cela fait du bien, constate le virtuose. Elles ne peuvent pas aller au concert et se contentent de ces moments qui leur donnent l’impression de garder un lien particulier avec les artistes.» Par solidarité, il va poursuivre cet échange où il se sent quand même utile, «même si c’est tellement dérisoire par rapport aux soignants qui sont sur les rotules». Confiant dans la faim de culture que la période provoque, il se projette déjà le premier concert qu’il redonnera: «J’anticipe le bonheur et l’excitation de ce moment unique que je vais chérir comme rarement.»

«Mendelssohn, Piano Works», Christian Chamorel, Calliope. Sortie le 24 avril. Précommande: christianchamorel.ch/boutique www.facebook.com/chrischamorelpiano