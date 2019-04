Le dernier des pharaons en terres vaudoises

L’actuel événement «Toutankhamon, le trésor du pharaon», à Paris, c’est déjà de la musique ancienne pour Christian Jacq. Mais l’émerveillement demeure: «L’Égypte des pharaons, j’y habite toute l’année. Ces objets m’avaient déjà bouleversé au Musée du Caire lors de mon voyage de noces, puis j’avais vu le «Trésor» au Petit Palais en 1967. Le revoir m’a rappelé mon bouquin «L’affaire Toutankhamon», Prix de la presse en 1992, ce qui n’était pas rien pour un jeune écrivain. C’est encore le souvenir de mes séjours innombrables dans la vallée des Rois, expéditions à la dure, coupé de mes proches.» C’est aussi 35 millions de livres vendus dans le monde et plus de 260 romans. Les pyramides peuvent bien se tenir, cet égyptologue au masque discret aussi. «Toute une vie a passé pour moi, c’est vrai. J’ai changé, étudié. Mais sans lassitude, comme avec un être aimé.»

Dans ce domaine, le savant au flair de Sherlock a épousé Françoise, la femme de sa vie repérée dès 17 ans. «Je ne me suis pas trompé, elle non plus… quand elle m’a poussé à écrire!» Elle veille aussi sur la paix de leur maison de Blonay qu’aucun paparazzi ne trouble. En «vieil égyptien», ou «petit scribe», les surnoms qu’il se préfère, l’écrivain y suit une discipline rigoureuse, une douzaine d’heures par jour à sa table. «De minuit à trois heures, je fais mes fiches, rangées dans des boîtes à chaussures. C’est le repos du soir. Tiens, je viens d’en créer une sur des chaussettes brodées trouvées dans une tombe. La première paire, datée de 2500 ans, état impeccable! Et pan, une fiche!» Il s’emballe, se reprend. «C’est qu’il peut faire froid à Louxor, même en avril. Moi qui n’ai jamais parlé de chaussettes dans mes romans…»

Face à tant d’enthousiasme, le sien quant à la détermination de Toutankhamon à déménager sa capitale à Thèbes, prend un relief tangible. «Il a déplacé toutes ses archives, ses bibliothèques!» Papivore infatigable, lui classe par ordre alphabétique, et plus original, hiéroglyphique. «C’est la base. Là, vous allez me demander si tous mes confrères savent en déchiffrer, je réponds joker!» L’éditeur Bernard Fixot se souvient de son premier voyage égyptien avec son auteur fétiche. «Jacq lisait les hiéroglyphes comme je lis le journal, j’en suis tombé par terre. Chez lui en Suisse, j’ai pu voir son bureau, 30 mètres de long, 5 de large, tout un matériel posé dessus. Mais pas d’ordinateur jusqu’à récemment. En tout cas, il m’envoie toujours ses manuscrits rédigés à la plume Sergent-Major sur papier quadrillé de cahier d’écolier margé.» À force de côtoyer les dieux, l’homme se méfie en effet des ruées du progrès. «L’intelligence artificielle me terrifie. Je suis out, rétrograde, même si certains se posent des questions. L’autre jour, j’ai lu un reportage sur une puce chinoise à implanter au poignet, qui décompte vos achats, prend vos billets de train, et même ouvre les portes du restaurant où, quand vous vous asseyez, vous trouvez déjà servi votre menu préféré. Tout ça pour aller plus vite, vitesse 5G, 6G!»

«J’aurai un tombeau avec des hiéroglyphes, c’est certain. L’incinération, pour les Égyptiens, est réservée aux grands criminels»

Sa thèse de doctorat portait sur «l’éternité en tant que mutation incessante». Il salue la formule de Chateaubriand devant le spectacle de Gizeh: «Ces pyramides ont fatigué le temps». Parfois, j’ai des jalousies d’écrivain. J’aurais aussi aimé trouver son idée, si égyptienne, des «bornes de l’éternité.» Et de s’envoler avec lyrisme. «Pour les pharaons, il n’existe pas de datation classique du type «naissance-mort», ce serait considéré comme profane. Quand le pharaon meurt, c’est la fin du monde, le temps est aboli et on repart en l’an 1. Dans le cas de Toutankhamon, nous avons une chronologie avérée jusqu’en l’an 9, après, tout n’est que supputation. Bon, assez fréquemment un bout de stèle vient tout modifier.»

Un tombeau, Mozart et du vin rouge

De son propre aveu, l’écrivain aime «les belles histoires romantiques», quitte à forcer sur les hypothèses. «Et à me contredire de mon plein gré!» L’égyptologue, par contre, ne rompt jamais avec la prudence scientifique. D’ailleurs la réhabilitation de Toutankhamon en tant que personnage d’importance l’amuse. «J’écris depuis des lustres que ce n’est pas un nul, un zéro! La dernière théorie en vogue, c’est que son trésor était destiné à sa sœur Mérytaton! Mais passera-t-elle l’été? Tout cela est très, très complexe et…» Quand Christian Jacq commence ainsi à développer, il faudrait avoir l’éternité devant soi. Restons terre à terre. De quel job rêverait-il dans l’Égypte millénaire? «Scribe aux champs, ça m’aurait bien plu de compter les vaches, j’adore les animaux. Bon, scribe royal aussi, pour officier près du pouvoir.» S’il approuve avec un sourire fraternel les bouddhas comme les colosses d’Abou Simbel, Christian Jacq ne méprise pas les ivresses du pouvoir. L’homme a pourtant refusé de «biaiser en prenant des responsabilités dans l’édition ou la politique».

Dans l’absolu, l’au-delà ne l’effraie pas. «Je ne suis pas croyant mais technique.» C’est-à-dire? «Je ne crains pas de comparaître devant le tribunal des dieux. Je leur dirai: «J’ai fait tout ce que j’ai pu.» Au-delà, qu’est-ce que la mort, sinon la division de composantes assemblées dans un grand mystère? Les organes restent ici, l’âme part par là. C’est pour ça que je parle de technique.» Et de rigoler avec malice. «J’aurai un tombeau avec des hiéroglyphes, c’est certain. L’incinération, pour les Égyptiens, est réservée aux grands criminels. Avec, pourquoi pas, près du cercueil quelques bouteilles de l’inégalable cabernet sauvignon du Domaine La Capitaine de mon ami Parmelin?» Mozart se chargera du reste. Rien de dramatique cependant. «Sculpteur là-bas, c’est celui qui rend vivant.» (24 Heures)