Le fidèle capitaine du pape est Lausannois

Avec une patience et une gentillesse infinie, Cyril Duruz répond à toutes les questions. Même les plus stupides. Il y met un soin incroyable et parfois déconcertant, quand ce tout juste ancien de la Garde suisse passe du rôle de l’officier à celui du grand Lausannois pince-sans-rire, avec un bref mouvement de tête ou des talons et un sourire en coin. Cyril Duruz, c’est un de ces Suisses comme on n’en ferait plus ou presque. De la trempe de ceux qui servent des années comme numéro quatre de la Garde du Vatican, mettent tout entre parenthèses, surveillent les grands de ce monde et les secrets du Saint-Siège sans se vanter. «Nous, on voit juste des gens passer des portes, la «combinazione» nous intéresse peu», répond-il, avec un accent vaudois intact. De la trempe de ces figures des institutions qui un beau jour font leurs cartons sans demander leur reste.

Il ne s’est jamais lassé de servir une armée, un drapeau et un souverain uniques au monde. «Mais à un moment on se rend compte qu’on n’a plus la force d’aller voir les hommes en service à 2 h du matin. Là je me suis dit qu’il fallait laisser à un autre la chance de prendre cette place.»

Cyril Duruz répond aux questions, encore et encore. Pas grave si le propos est parfois lisse, par exemple sur la réalité de ce Saint-Siège qui le fascinait déjà, étant gosse, pour ces portes de bronze et ce qu’il devait y avoir derrière. Maintenant qu’il en a été un défenseur, il décrit une maison plus transparente, en évolution, protégée par des gardes venant des quatre coins de la Suisse, y compris des villes et de sa migration. «Ça donne des discussions intéressantes le soir», sourit-il. Cyril Duruz a une réponse à tout. Elles fonctionnent vraiment vos hallebardes? «En tout cas les épées, oui, elles tranchent. On a essayé une fois, ce devait être assez tard, sur une pauvre peluche de Père Noël.»

Une petite partie des anciens gardes «envoient tout en l’air» quand ils rentrent au bercail. Cyril Duruz a, lui,défait ses cartons, fait un tour au chalet à Vercorin, mais continue de suivre les groupes WhatsApp qu’il n’a pas pu quitter: dans la Ville éternelle, une équipe de gardes va prendre l’apéro dans le Borgo, l’autre se prépare pour l’audience générale, quand la place Saint-Pierre sera noire de monde et quand tout reposera sur l’organisation des Suisses. «Je suis content de pouvoir enfin dormir un peu le samedi. Mais des fois, disons, j’aimerais bien être avec eux.»

Hallebardier un jour, toujours

La garde compte sur des fidèles comme Cyril Duruz, ceux qui seront toujours des hallebardiers et qui gardent dans leur tête les images de Rome illuminée pour la Saint-Sylvestre et dans leurs pieds les marques des pavés de la cour Saint-Damase. Ceux-là œuvrent dans les amicales d’anciens et dans les fondations qui financent la nouvelle caserne ou fournissent aux gardes un coup de main pour leur AVS ou leur réinsertion au retour. La plus vieille armée du monde ne marcherait plus sans eux.

Cyril Duruz a répondu pendant des années aux questions des jeunes gardes débarquant comme lui à l’époque, un brin déboussolé à 20 ans. C’est sans doute ce que le capitaine faisait quand il pedzait un soir avec les Welshs de la chambre numéro 16, quand les cigares plus que les bières font débarquer les pompiers romains, alertés par une alarme incendie mal calfeutrée. «On s’en est tirés sans trop de mal». Mathématicien en assurance et maintenant tout frais employé chez Generali, il sait calculer les risques.

Cyril Duruz a quatre sœurs et vient d’une famille pratiquante. Il répond sans fard, cet ancien président du Conseil de paroisse de Bellevaux/Le Mont-sur-Lausanne qui a continué à cultiver sa foi aux contacts «de ces prêtres qui venaient nous donner la messe le matin sur leur seul jour de congé». Il dit qu’il a toujours un pincement au cœur quand un bête quidam se moque des uniformes Renaissance. Il glisse que même avec les plages du Latium et les fêtes du quartier, la vie n’a pas toujours été simple pour la petite famille logée à la caserne, pour son épouse qui a finalement trouvé du travail à distance et ses trois enfants qui ont découvert tôt une vie d’expatriés. Reste qu’on a mis des heures à savoir qu’il avait fait du chant avec sa future épouse ou qu’il aimait bien lire du Ken Follett. «Nous, on a mis des années à découvrir qu’il faisait du violon, ajoute un ancien hallebardier. C’est le type le plus à l’écoute et le plus modeste que je connaisse. Le genre à bosser comme un acharné sans faire la moindre vague.»

Foi et héritage écologique

En fait l’héritage familial pèse beaucoup chez cet ancien gamin de Bellevaux, fils d’une des premières écologistes lausannoise. Le lendemain de l’élection de Blocher au Conseil fédéral, il signait chez les Verts lausannois. Quand il passe près de la Blécherette, il rappelle à ses enfants qu’il n’y a pas si longtemps des vaches broutaient là, sous le Denner. «On n’a qu’une seule terre, dit-il. En fait, l’écologie est très proche de la pensée chrétienne, François le montre dans «Laudato si’.»

«J’aime penser que les décisions prises pour ce canton sont réfléchies, dit-il. Mais c’est vrai que certaines font mal au cœur.» Voir le monde depuis Rome doit lui avoir donné du recul. Celui qui permet d’expliquer ce qu’il y a derrière l’art de manier l’épée, la hallebarde et le revolver. «L’histoire a montré que la tyrannie peut arriver aux portes de la cité.» Allez savoir s’il pense à la Suisse ou au Vatican, un jour cerné par la Wehrmacht. Il marque une pause. «On a tous des conflits de valeurs, sourit-il. La question, c’est comment on les concilie.»