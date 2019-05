Le maître Jedi de la vallée de Joux pèse un milliard

Ce ne sont pas les figures un peu à part qui manquent dans l’horlogerie suisse. On avait déjà Jean-Claude Biver et Nick Hayek. L’image de deux grands patrons de la montre et de deux grandes gueules avant celle d’une Hublot ou d’une Swatch. Voici François-Henry Bennahmias: «Je ne mens pas. Si à un moment j’ai envie de dire à quelqu’un «va te faire voir», c’est «va te faire voir». Si c’est «je t’aime», eh bien c’est «je t’aime». Bienvenue au Brassus.

On ne devrait pas avoir besoin de présenter François-Henry Bennahmias. D’abord parce qu’il le fait très bien lui-même. Le CEO d’Audemars Piguet s’est construit une image d’ancien cancre («Mes parents auraient pu nous tenir un peu plus, mais ils étaient sympas. Ils m’ont dit un jour que mon frère et moi n’étions pas trop idiots»), amoureux des rencontres et des talents. Il l’explique au Brassus, dans une pièce de la manufacture taillée sur mesure. La fraîche température est réglée au degré près. Une armada de décorations (quelques maîtres Yoda, un tableau avec une montre Timex offerte par Bush père, quelques Terminator, et on en passe) savamment disposé autour du patron et de son équipe de communication, à savoir trois professionnels ce jour-là. S’y ajoutent une grosse voix et la stature du bonhomme.

On ne devrait pas avoir besoin de présenter celui qui a repris les rênes de la vénérable manufacture familiale vaudoise en 2013 et dont le chiffre d’affaires est passé, en huit ans, de 550 millions à 1,1 milliard . Mieux. Alors que l’horlogerie sort d’une crise qui refuse de dire son nom, Audemars Piguet est parvenu à «consolider son business model» fait d’un contrôle absolu des points de vente, de la sous-traitance, d’un pari sur le marché américain alors que tout le monde misait sur la Chine, et d’une limitation volontaire de la production à 40'000 montres par année, coûte que coûte. Résultat? «Quinze de nos références valent maintenant plus cher sur le marché de la seconde main que leur prix de vente. Pour acheter certains modèles, la demande est telle qu’il y a des listes d’attente», soulève-t-il, niant au passage une petite rumeur qui dit que la marque est à vendre.

Ces dernières années, Audemars Piguet a investi à la Vallée dans un nouvel hôtel, un nouveau musée et un nouveau site de production. À tel point que, dans «happiness», le magazine interne de la maison, l’employé responsable des bâtiments s’est vu affublé du surnom gaulois de «démoliconstruix».

François-Henry Bennahmias a une histoire pour tout. Et si la génération climat venait à se détourner des montres? «Un jeune de 15 ans est venu de Détroit pour s’acheter son Audemars Piguet avec ses parents. Il ne pouvait pas l’expliquer, mais pour lui notre marque est associée avec la victoire.» Pourquoi vit-il à Nyon et pas à la Vallée dont il préside pourtant la Société industrielle et commerciale? «Je rêve depuis gamin de me lever face à l’océan. Le terrain que je cherchais face au lac de Joux n’était simplement pas disponible. Mais le lac de Genève… (ndlr: on le reprend), le lac Léman c’est déjà ça.» L’avenir de la maison? «Brillant, grâce à la jeune génération qui regorge de talents. Mais pas que. Nos horlogers chevronnés sont de bons exemples: une de nos best-sellers, la Royal Oak squeletée à double balancier, a été dessinée par certains d’entre eux, indépendamment du comité produit. C’est typique de chez nous.»

La Rolex des jeunes

Bennahmias, dit-on dans l’horlogerie, c’était la bonne personne au bon moment pour développer Audemars Piguet: «Il a bien senti le marché. Et il a eu de la chance. La Royal Oak est devenue la Rolex des jeunes urbains.» L’horlogerie, c’est un milieu très codifié où il vaut mieux avoir les meilleures formules, même si elles semblent faciles. François-Henry Bennahmias aime bien celles du pape François. Et celles à lui aussi: «La défaite commence toujours avant qu’on la vive», décoche-t-il. «Les gens veulent du vrai. De l’émotion. Quand c’est là, nous sommes touchés par la grâce, c’est extraordinaire. Rien ne peut acheter l’émotion.»

À une autre occasion, il avait dit que l’horlogerie tout comme le golf, c’était l’occasion de toujours revenir aux bases. Une autre formule. Celle d’un ancien joueur qui s’est hissé au 25e rang du tournoi professionnel français et qui se voyait très bien finir professeur sur les fairways. En a découlé un fort investissement de la marque du Brassus dans ce sport.

Ce qu’on sait moins, c’est que cet enfant d’une institutrice en huppée banlieue parisienne et d’un père directeur commercial du groupe Galeries Lafayette voulait d’abord faire commissaire (le chef de l’antigang était un ami de la famille), puis faire l’École hôtelière. «Mon père m’a dit qu’il était d’accord, mais à condition que je lui donne un mois de ma vie. Il m’a fait travailler à la cafétéria d’un super marché place de l’Opéra à Paris. J’ai tout fait. Plat chauds-pâtisserie. J’ai arrêté le 28e jour , 2 jours avant la fin, en me disant «jamais ça». Le paternel avait eu raison.

Ce gamin finira dans la mode, puis l’horlogerie «par hasard», puis directeur du marché américain à New York. François-Henry Bennahmias a aussi collectionné «comme un malade» les Swatch de chez Hayek. «J’adorais cette créativité.» Puis voué une admiration immédiate à Richard Mille, «l’horlogerie du XXIe siècle.» Et au milieu de ces grandes références, lui, il se compare à qui? «C’est pas important ça. Moi je suis moi. C’est déjà ça.» (24 Heures)