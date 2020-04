Le maître affineur fait son marché à la maison

Lorsque François Willen a décidé de reprendre le commerce familial, il ne s’attendait pas à tant d'adversité. Pourtant, l’homme est habitué à faire front. Ancien coach national de natation, entraîneur à Renens et à Lausanne, puis responsable de la formation à Swiss Triathlon, le dirigeant sportif en connaît un rayon sur la façon de gérer les difficultés.

«En sport, il faut anticiper les crises, nuance François Willen. Dans le cas du Covid-19, j’étais moyennement préparé. Heureusement, j’avais amorcé une politique financière prudente et cela m’a sauvé.» Devenu artisan affineur à 50% en parallèle de sa carrière de formateur des entraîneurs, il a dû se réinventer.

Consciemment ou pas, le fromager du Mont-sur-Lausanne a réagi en champion lorsque le conseiller fédéral Alain Berset a annoncé que les marchés devaient fermer. Une décision qui a plombé le moral des petits commerçants. François Willen a tout de suite fait l’inventaire de la situation. D’ordinaire, il vend ses pâtes molles et dures à la Riponne, là où le flux des passants est dense et dynamique. «Alain Berset a fait son annonce le dimanche à 17h. À 18h, j’ai fait le bilan de tous les stocks périssables que j’avais chez moi. A 20h, je savais ce que je pouvais garder ou pas durant un mois. Le lendemain matin, à 7h, j’ai appelé des collègues fromagers qui avaient pignon sur rue et qui avaient l’autorisation de rester ouverts, pour voir s’ils étaient d’accord de reprendre ma marchandise. J’ai ainsi pu débarrasser tout mon stock périssable. Cela me faisait mal au ventre de devoir jeter de la nourriture. Le lundi après-midi et le mardi, j’ai reçu plein de coups de fil de clients inquiets, qui me demandaient où ils allaient me trouver. J’ai donc décidé d’ouvrir mon stand dans mon jardin.»

«Je m’adapte»

Depuis, François Willen reçoit ses clients le mercredi (de 9h à 14h) et le vendredi (de 11h à 17h) au chemin de Chantemerle 14. «Financièrement, ce n’est pas bon, admet-il. On ne peut pas reproduire le passage de la Riponne devant chez soi. Mais je m’adapte. Je collabore aussi avec Arthenia, la boutique de commerce équitable, à Lausanne. Et ceux qui veulent m’aider peuvent le faire en passant une commande via un e-mail.»

«Je trouve ce métier passionnant. C’est celui de passeur de savoir, qui correspond parfaitement à ce que je suis dans le sport.»

C’est courant 2018 que le sportif a décidé de reprendre l’enseigne familiale. Alors responsable de la formation des entraîneurs à Swiss Swimming et à Swiss Triathlon, le Montain de 45 ans regrettait de voir la partie administrative prendre le dessus par rapport au contact avec l’humain. Il s’est donc tourné vers son père, qui fréquentait les marchés depuis 1973. Il tenait aussi boutique à Lausanne, à la rue Pichard 8, en face de l’église Saint-Laurent. «Je trouve ce métier passionnant. C’est celui de passeur de savoir, qui correspond parfaitement à ce que je suis dans le sport. Si j’en ai l’occasion, j’aimerais créer un vocabulaire autour du fromage, comme c’est le cas par exemple pour le vin.»

Ce nouveau métier, il l’exerce depuis janvier 2019. Adolescent, il aidait régulièrement son père. Même s’il s’éloigne un peu de l’entreprise, son papa est bien présent. Il prodigue toujours ses conseils pour l’affinage des fromages. «Dans ce métier, il y a des parallèles avec le monde du coaching sportif, observe François Willen. On y trouve notamment tout un jeu de séduction, d’éducation. Il faut expliquer d’où viennent les saveurs. Et expliquer pourquoi mes produits sont les meilleurs. La relation est toutefois différente. Je ne passe pas quatre heures avec mes clients, comme je le faisais avec mes athlètes. Mes clients sont plus reconnaissants et plus valorisants.»

Les voisins, de fidèles clients

Devant la villa où il a grandi, François Willen expose et vend une variété de 80 produits. Il affine certains gruyères durant deux ans dans sa cave. Ses voisins sont devenus ses plus fidèles clients. Les plus chanceux ont même droit à une visite guidée de la cave. Il leur fait goûter des spécialités. Comme des produits du Pays-d’Enhaut, des gruyères, des spécialités du Jura bernois ou de l’Oberland. Il prend beaucoup de temps pour dénicher le fromage rare et privilégie les relations avec les petits producteurs.

Le fromager espère que la crise éveillera un élan de consommation locale. «Les gens ont pu goûter la différence entre nos produits et des fromages de grande surface. Mais une fois que la vie aura repris son rythme, cette différence sera-t-elle suffisante pour qu’ils fassent un détour pour nous rendre visite à la Riponne?»