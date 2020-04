Le pharmacien tout juste patron se sent utile au front

«Pour l’instant, ça va plutôt bien! Le boom de ces derniers jours me rappelle un peu la période de stress en fin de thèse pour rendre mon mémoire. Je sais que je peux tenir. Mais il faut s'adapter, car la situation risque de durer encore un moment.» Au bout du fil, Anthony Grognuz a encore l’esprit vif et de l’énergie à revendre. Comme tous ses collègues, ce jeune pharmacien vit pourtant des journées particulièrement intenses. Et pour lui doublement, puisqu’il a repris au 1er janvier dernier l’officine familiale à Échallens, devenant ainsi le représentant de la cinquième génération consécutive aux commandes.

«Malgré les circonstances, la grande majorité de nos clients reste très agréable et compréhensive»

«L’arrière-grand-père de mon papa l’avait reprise en 1876, il y a donc cent quarante-quatre ans, calcule le trentenaire. Nous avons beaucoup de clients fidèles et je dois pouvoir saluer près des trois quarts par leur nom de famille!» Cette proximité explique sans doute pourquoi les choses se passent bien, ces jours, au numéro 3 de la rue de l’Ancienne-Poste de la capitale du Gros-de-Vaud. «Malgré les circonstances, la grande majorité de nos clients reste très agréable et compréhensive. On reçoit d’ailleurs des encouragements, ce qui arrivait rarement avant.»

Quant aux autres, la crise actuelle agit souvent comme un révélateur et provoque des changements de comportement. «On sent qu’il y a beaucoup d’inquiétude. Certains courent les pharmacies pour trouver du gel ou des masques, alors qu’ils feraient mieux de rester à la maison. Et comme il n'y en a plus, au bout d’un certain nombre de refus, ça les rend agressifs. Ou alors des personnes souffrant de maladies chroniques cherchent à faire des stocks démesurés des médicaments dont ils ont besoin.»

Crise révélatrice

Anthony Grognuz et sa quinzaine de collaboratrices doivent alors déployer des trésors de patience et de persuasion pour rassurer et raisonner. Mais cet aspect humain de son travail est un des facteurs l’ayant incité à assurer la continuité familiale. À la grande satisfaction de son père, Jean Grognuz, qui a cependant toujours évité de lui mettre la pression dans ce sens. À la tête d’une équipe expérimentée aussi fidèle que la clientèle, Anthony Grognuz sait qu’il peut déléguer en toute confiance. Il est très reconnaissant. Mais les événements de ces derniers jours l’ont obligé à assumer son nouveau statut de patron et ses responsabilités. «Quand j’ai vu que tout fermait et que nous, nous restions ouverts, j’ai vraiment pris conscience de ce qu’était un travail de première nécessité. Cela signifiait que je devais tout mettre en place pour pouvoir rester ouvert et donc aussi protéger le personnel.»

Le dimanche après les premières annonces du Conseil fédéral, il est donc allé placer des marques au sol dans son commerce, avec son père, puis a commandé des plexiglas à installer aux guichets. L'organisation pour absorber le surplus de livraisons a aussi été repensée. Ensuite, il a réfléchi à comment organiser un tournus en deux équipes travaillant sans contact entre elles pour limiter les risques. Une organisation rationnelle qui n’a toutefois pas empêché l’irruption d’une certaine anxiété. «Surtout parce que nous devons tous travailler sans masque. On en a reçu quelques-uns, mais nous les gardons pour des cas d’urgence.»

Un devoir et une chance

Pour Anthony Grognuz pouvoir offrir ses services à la population est à la fois un devoir et une chance. «Nous sommes très sollicités, mais je pense à tous ceux qui, au contraire, ne peuvent plus travailler.» Il a été particulièrement touché par les quelques commerçants d’Échallens désœuvrés, venus spontanément proposer leur aide pour effectuer des livraisons.

Pour tenir le coup, le jeune pharmacien essaie de complètement déconnecter au moins quelques minutes par jour. «Je joue au frisbee avec mon chien ou alors, vers 21 heures, quand j’ai fini ma journée, je me plonge dans un livre. En temps normal, j’aime bien la littérature classique ou les récits de voyage, mais en ce moment je lis un Dan Brown. Cela me permet de vraiment switcher pendant quelques instants. Parce que sinon on ne parle vraiment plus que de ce coronavirus.»