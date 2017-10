Le plus japonais des vignerons de Lavaux cultive la vente amicale

Il est inutile d’imaginer s’asseoir lorsqu’on rencontre Cyril Séverin pour la première fois. L’hôte du Domaine du Daley, à Lutry, cultive l’art de vous y balader. D’œnothèque en terrasse sur le lac, de caves flambant neuves en salle des vieilles foudres datant de 1397, le plus Japonais des vignerons de Lavaux – il y exporte 17% de sa récolte – vous montrera tout. «Il y a plus de 6000 personnes qui passent au domaine chaque année. Leur verser un verre ne suffit pas: le vin, il faut le boire pour l’émotion.»

Le slogan claque; il n’est pas rare chez Cyril Séverin. L’ancien directeur d’agence de voyages se revendique «originaire de la comm’ et du marketing». Ses étiquettes, qu’il dessine et réalise «avec un pote graphiste», ont chacune une histoire. La plus récente orne une bouteille de syrah, abrégée SY. «Touchez, c’est doux comme de la soie», ordonne-t-il gentiment, guettant votre réaction. Numérotée, la bouteille se vend 80 francs, un record pour un rouge de la région. «Mes prix sont réfléchis. Je ne négocie jamais.» L’homme d’affaires sait qu’il vendra tout. Les 65 000 bouteilles issues de son exploitation de 15 hectares répartis entre Lavaux et les Côtes de l’Orbe s’écouleront sans se plier «aux marges de 40% que demandent Coop et les restaurateurs suisses allemands».

Cette assurance n’apparaît pas comme une arrogance chez le quarantenaire. Chemise aux manches négligemment retroussées, baskets aux pieds, le «fils de» a fait ses preuves depuis que son père, Marcel, fondateur de Sun Store, a racheté le domaine en 2003. «Aujourd’hui, on lui dit même parfois: «Ah, tu es le père de Cyril?» se marre-t-il. Les ridules aux coins des yeux indiquent qu’il en a l’habitude. «On ne s’emmerde jamais avec lui!» confirme Pierre Keller. Le président de l’Office des vins vaudois, que Cyril décrit comme un «deuxième père», reconnaît en lui «un vendeur exceptionnel et un communicateur génial». Et insiste: celui qui a fait son bac international à l’Ecole Nouvelle, à Lausanne, et qui a pratiqué tennis et golf à haut niveau est loin d’être un fils à papa. «Tout le monde n’a pas sa situation financière, c’est vrai, mais c’est un bosseur incroyable, qui a réfléchi son domaine.»

Le vigneron, qui a conçu lui-même sa cave sur trois étages devisée à 2 millions, est le premier à le reconnaître: «J’ai la chance d’avoir eu une mise de départ. Tous ces investissements, je les dois à mon père.» Propriétaire des terres, Marcel, qui vante le «cœur d’or» et «la suite dans les idées» de son fils, n’a pourtant pas son mot à dire. «J’ai été strict, sinon on s’engueule», lâche Cyril. S’il bombe le torse, il affiche un grand respect pour l’histoire des lieux. C’est au Daley que son arrière-grand-père et son grand-père ont travaillé comme tâcherons, chez les chanoines, puis chez Bujard. C’est aussi là que son père a grandi. Un cellier fermé à double tour garde des bouteilles que ses aïeux ont élevées.

Mais qu’on ne s’y trompe pas: ce coffre-fort à vieux millésimes n’est empreint d’aucune nostalgie. La mise en scène est pensée pour «faire un effet waow». «C’est de l’image. La plupart des groupes n’entrent pas: ils prennent des photos à travers les barreaux!» Les yeux bruns pétillent: c’est un des clous de la visite. Même si ses vins, aujourd’hui, n’ont plus grand-chose à voir avec ceux du cellier. A son arrivée, le domaine produisait 20'000 bouteilles de chasselas tradition et 1200 de grande réserve, le même cépage en plus travaillé. Aujourd’hui, les chiffres sont inversés: 4000 flacons sont vinifiés traditionnellement, 12'000 se retrouveront sur les tables des restaurants gastronomiques, parfois avec deux ans d’élevage dans des barriques dont il a choisi la provenance du bois.

«La poésie des sommeliers»

«C’est à travers la cuisine de Philippe Rochat que j’ai appris à affiner ma vinification», se souvient celui qui n’a fait qu’un passage éclair à Changins et à Marcelin – il est secondé par un vigneron et un caviste –, ayant refusé de «faire la compta avec des gamins de 14 ans». En Bourgogne aussi, il cultive son palais. Pour autant, il considère qu’«il y a cinq expressions pour qualifier le vin: blanc, rouge, rosé, bon, pas bon; le reste, c’est la poésie des sommeliers». A nouveau, la phrase est rodée. Mais elle participe de la sympathie de l’hôte du Daley, définitivement ouvert et décomplexé, qui délaisse rapidement le vous pour le tu.

Avec sa capacité à innover, cette attitude lui a ouvert les marchés. Notamment ceux de la gastronomie japonaise. Généreux, il a emmené ceux qui voulaient le suivre dans son sillage. «Je suis allé deux fois au Japon avec lui, il a été charmant avec le vieux monsieur que je suis», sourit Louis-Philippe Bovard. Le vigneron de Cully, un des seuls à connaître «un peu» Cyril Séverin, raconte comment celui «qui suit une voie de solitaire» a bénévolement développé les groupages d’exportation vers le Pays du Soleil levant pour les vignerons vaudois. «Le fait qu’il ait fait autre chose avant le délivre du poids des traditions. C’est un outsider, dans le bon sens du terme.»

C’est en effet la plupart du temps seul – «être célibataire, ça aide…» – que Cyril Séverin s’envole cinq fois par année pour l’Asie, alignant sur place trois rendez-vous par jour. La Chine représente 10% de son chiffre d’affaires, un marché s’ouvre à Singapour; quant au Japon, il en a foulé le sol en 2006 déjà, pour aller présenter son Swiss Sushi Wine (un chasselas teinté de chardonnay et de sauvignon blanc). Son travail a porté ses fruits: le Daley figure aux côtés de Chillon dans les guides nippons. A chaque voyage là-bas, il rencontre Yoshida. Le revendeur de montres de luxe et patron d’un grand retaurant tokyoïte, où on accompagne le shabu-shabu avec du romanée-conti, a flashé sur son pinot noir grande réserve en 2013. «Il me prend 1800 des 2800 bouteilles que je produis. C’est presque trop, mais je fais de la vente amicale.» Dans le chais, tout en bas de la cave verticale, certaines barriques sont même «brandées» Yoshida. Et devant le domaine flottent les drapeaux suisse, chinois et japonais.

Quand, enfin assis, on lui demande comment il compte développer le domaine, Cyril Séverin est ferme: «On ne peut pas grandir et assurer la qualité.» Une idée en entraînant une autre, celui qui partage sa vie avec Zia et Snoop, deux bâtards de la SPA, depuis trois ans, ajoute avec une franchise désarmante: «S’il faut que je développe quelque chose, c’est ma vie privée; me marier, avoir des gamins.» L’aveu, joli point final, sonne comme un projet accessible. (24 heures)