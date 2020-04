Le syndic a affronté un double séisme

Jusque-là tout allait bien. À peu près. Pas trop mal. Au téléphone en fin de semaine, Jean-Pierre Rochat nous parlait de l’étrange vie d’un syndic en temps de crise, à Chavannes-près-Renens: le coup de stress lorsque le rideau viral est tombé sur la Suisse, le confinement qui, quand même, n’est pas une prison, et les questions que pose l’avenir. Puis tout a basculé. Le lendemain, son collègue municipal, Fathi Othmani, s’est effondré chez lui, terrassé par une crise cardiaque. Tragédie ordinaire en des temps extraordinaires, la mort a rappelé qu’elle n’est pas la chasse gardée du Covid-19.

Lundi, Jean-Pierre Rochat et ses collègues municipaux se sont rendus à l’administration communale, presque vide depuis des semaines. Le besoin d’accuser le coup ensemble valait bien une entorse aux habitudes du confinement. Mais le virus ne se laisse pas oublier. Au téléphone, le syndic rend hommage à son collègue, puis s’inquiète pour son épouse et ses deux jeunes fils, qui pourraient bien être privés de réconfort. «C’est très difficile. Toute leur famille est en Tunisie et il ne sera pas possible pour eux de venir.»

En six semaines, les contraintes du semi-confinement n’ont jamais paru si lourdes. Quelques jours plus tôt, Jean-Pierre Rochat glissait en effet: «Il me semble qu’elles ont été acceptées assez volontiers. Nous gardons quand même beaucoup de liberté par rapport à nos pays voisins.» Dans une commune où se côtoient les lots d’immeubles et les pavillons surannés, l’injonction à rester entre quatre murs, aussi serrés soient-ils, n’a pas causé de tensions. Pas à sa connaissance. «J’ai plutôt vu des élans de solidarité de la population et des employés de la commune.»

Les tulipes sont toujours là

À certains égards, la vie a continué. La voirie s’est réorganisée en deux équipes, mais les employés communaux prennent toujours soin des tulipes sur les ronds-points. «Si on peut garder les distances, il n’y a pas que le balayage des rues.»

Le syndic se souvient du mois de mars, lorsque les guichets communaux se sont mis à recevoir moins de monde, avant même qu’ils ne ferment officiellement. «Les gens avaient peur de venir.» Mais quand le Conseil fédéral a mis la vie publique sous cloche, la Commune a dû se réorganiser du jour au lendemain. «Je n’aime pas l’image du chef de guerre, mais il fallait quelqu’un pour prendre des décisions rapides, définir ce que devait être le service minimum et voir quel personnel était nécessaire pour cela.» Une cellule de conduite composée du syndic et de trois chefs de service a paré au plus pressé. «Ça n’a pas été facile pour mes collègues de se mettre en retrait. C’est normal. Mais cette cellule a finalement eu un rôle limité.»

«Travailler devant un écran, ça use!»

Désormais, la Municipalité se réunit à intervalles réguliers par vidéoconférence. Quant à Jean-Pierre Rochat, il continue de se rendre tous les jours au bureau sur son vélo. Pas plus d’une heure ou deux, jure-t-il. «Travailler devant un écran, ça use! C’est autre chose de tenir un vrai courrier.» Il précise qu’il continue d’avoir la tête pleine de problèmes à résoudre, en lien, ou non, avec le coronavirus. Il n’empêche, «il y a ce petit sentiment d’être en vacances», dit-il presque sur un ton d’excuse.

Cela ne veut pas dire que la Commune ne s’est pas mise en pilotage automatique, avec notamment la mise en place d’une permanence téléphonique, d’un service de courses alimentaires et d’un système de suivi bénévole des aînés esseulés, le tout sous l’égide du Service de la cohésion sociale. Le journal communal a aussi publié des dizaines de récits des habitants confinés. Autant de manières de «fabriquer la communauté», pour Jean-Pierre Rochat.

Continuer à avoir des projets

Alors que le déconfinement national a commencé, il ne sait pas encore quand la Commune pourra rouvrir ses guichets. Mais il s’y prépare. «Notre prochaine séance de municipalité devrait être consacrée à l’achat de gel hydroalcoolique et de masques pour être prêts pour la suite.» À défaut de recettes toutes faites, il faudra s’inspirer des expériences des magasins qui rouvrent ou qui n’ont jamais fermé. Il faudra aussi gérer les inquiétudes des parents à la réouverture des écoles. Et bien sûr faire face aux défis de l’avenir.

«Rien n’est sûr, mais selon les chiffres qui circulent les Communes pourraient encaisser un sixième de revenus en moins.» Chavannes-près-Renens a l’habitude des finances modestes et son syndic veut croire qu’elle participera à «l’après». «On ne va pas tout bloquer, il faudra continuer à avoir des projets, à avancer.» Pour autant, rien ne sera pareil. «On a tous agi sans savoir qu’une pandémie pourrait arriver. On vivra désormais dans l’attente de la prochaine.» Quant aux drames de la vie, ils garderont toujours leur mystère.