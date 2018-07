Les pieds sur terre et la tête pleine de projets fous

Pour une fois, on ne fera pas le portrait de Charlotte Carrel dans les arènes d’Avenches. Bien sûr, la directrice de Rock Oz’Arènes est liée au monument antique où le festival a lieu chaque été. Mais, après tout, elle peut poser dans n’importe quel endroit de la ville romaine tant elle a contribué à la faire connaître en Suisse et à l’étranger. Ambassadrice par la musique.

Iggy Pop et Motörhead auraient-ils autant fait pour la renommée du site archéologique que les courses d’école? Pas exclu. «Ce qui est sûr, c’est qu’on parlerait moins d’Avenches, admet-elle. Ces arènes sont un écrin incroyable et les événements musicaux ont contribué à le mettre en valeur.» Le mois prochain, James Blunt, Texas, Stereophonics, Calexico ou encore le rappeur Damso se produiront là où des gladiateurs se battaient jadis. Ce sera la vingt-septième édition de Rock Oz. Et la vingt-septième de sa directrice, dont la vie se confond avec le festival.

«Je me suis battue pour faire vivre Rock Oz’Arènes, explique la patronne de la scène rock. Il y a eu des moments de frustrations, des pleurs, des découragements, mais aussi de l’enthousiasme. Et toujours la volonté d’y croire.» Au final, une réussite: Rock Oz, qu’on présentait comme «le plus petit des grands festivals» au début des années 2000, tourne aujourd’hui avec un budget de 4 millions, une équipe professionnelle à l’année, 40 chefs de secteur et 500 bénévoles. Charlotte Carrel confie avoir évolué en même temps que la manifestation. «Vous aurez peut-être de la peine à me croire, mais j’étais une grande timide quand j’étais jeune. Je ne suis pas née avec un caractère de battante. J’ai lutté sans jamais baisser les bras pour faire vivre ce festival.»

En 1992, lorsqu’elle débarque dans l’aventure des débuts, lancée par une bande de copains, personne n’est en mesure de prédire son évolution. Mais celle qui va en assurer la programmation pendant trois ans avant de devenir directrice et de créer Art Contacts, sa propre société de production, possède au moins deux qualités qui vont se révéler décisives. D’abord, cette «fille de la campagne» a les pieds sur terre. Après une enfance dans une famille paysanne de Villarepos, formation commerciale en poche, elle a le sens des réalités. «C’est clair que je n’avais pas un tempérament d’artiste, c’est pour ça que j’ai arrêté la guitare.» Et puis elle a une envie folle à déplacer les montagnes. Jeune fille au pair en Angleterre à 18 ans, elle avait découvert The Cure et Talking Heads sur les scènes britanniques. Coup de foudre. «Très vite, j’ai rêvé d’organiser des concerts. C’était ma façon à moi de créer, d’être originale avec un grain de folie.»

Séquence souvenirs. Les premières éditions de Rock Oz flirtaient avec le folklore. «Je me souviens d’une fois où l’on s’est retrouvés à deux, les arènes désertes, les bénévoles envolés et une montagne de déchets, rigole Charlotte Carrel. On a eu l’idée lumineuse d’appeler un colonel de l’armée. Une école de recrues est venue nettoyer le site pendant qu’on leur préparait des sandwichs.» On pourrait parler pendant des heures des grands moments du festival. Muse en 2002, Marilyn Manson (qui déclencha le scandale) en 2005, Radiohead en 2006, Zucchero sous la pluie ou encore Alpha Blondy jusqu’au bout de la nuit en 2008. Charlotte Carrel se souvient de la première fois qu’Hubert, son père, est venu. «C’était pour Deep Purple. Je lui avais tellement cassé les pieds en écoutant ce groupe quand j’étais à la ferme… Il a été impressionné et je crois qu’il était fier de moi.»

Une équipe féminine

Trois femmes travaillent avec elle à la permanence de Rock Oz’Arènes. «Cela démontre que nous sommes capables de réussir un festival aussi bien qu’une équipe de mecs», rigole-t-elle. Sérieusement, être directrice d’un grand événement dans un milieu dominé par les hommes n’a pas toujours été évident. «Une femme doit prouver ses capacités, beaucoup plus qu’un homme. Pour moi, cela a été parfois difficile de me faire respecter, surtout au début, quand je n’avais que 27 ans. Ça va mieux depuis quelques années, mais j’ai toujours eu le sentiment de ne pas avoir droit à l’erreur.» On lui attribue le fait d’avoir un caractère fort: «Je crois savoir que j’ai cette réputation, mais c’est le métier qui veut ça. Une femme doit taper du poing sur la table pour obtenir quelque chose, alors qu’un homme sera plus vite entendu.»

Dans sa playlist, on trouve du Bruce Spring-steen (qu’elle rêve de faire venir à Avenches) ou du Aretha Franklin. «J’adore aussi Ed Sheeran, il est resté authentique malgré le succès.» On y trouve aussi le dernier album de Damso. «Je n’arrête pas d’écouter de nouvelles choses pour sentir les tendances et tâcher d’évoluer avec le public.» Elle continue à courir les concerts et les festivals, parfois jusqu’aux États-Unis, pour en ramener des idées. «C’est plus difficile qu’il y a quinze ans, tout s’est accéléré et les artistes deviennent célèbres en peu de temps grâce à Internet. Le monde de l’electro va très vite aussi, et ses codes sont différents.» Dans un contexte de concerts pléthoriques et de concurrence grandissante entre les festivals, dont beaucoup ont copié la recette d’Avenches, «Rock Oz’Arènes devra se démarquer à l’avenir pour faire la différence. Nous devrons trouver un nouveau concept pour fidéliser le public dans ce qui est le plus beau cadre du pays.» En attendant, l’édition 2018 commence dans quarante jours. Son téléphone sonne sans arrêt. C’est le stress, comme chaque été. (24 heures)