Lou Doillon, une bohème du XXIe siècle

Elle possède la chevelure parfaite, le négligé idéal de la «Parisienne» chère aux rubriques conseil coiffure. Dites-le lui, ça la fera sourire. Ça fait partie de sa vie. D’ailleurs, elle pose, à la demande, sans rien laisser paraître de cet énorme travail qui prévaut chez tous les modèles de carrière. On aurait trouvé mieux comme cadre? C’est la cafétéria de la télévision, à Genève. Le photographe connaît son affaire. Lou Doillon aussi. L’affaire est dans la boîte. Lou Doillon se montre «au naturel». Ça plaît, c’est honnête. Elle peut à présent se raconter. Non moins authentique. Sera-t-elle un jour chanteuse, et rien d’autre que chanteuse? Si on ne la voit plus guère au cinéma, c’est que la fille de Jane Birkin et du réalisateur Jacques Doillon consacre l’essentiel de ses talents créatifs, outre le dessin, a la musique. Un troisième album vient de sortir, «Soliloquy» (lire ci-contre). Cet été, on devrait la retrouver en tournée.

La mode se cherche toujours des icônes. Et vous faites partie de ce jeu. Qu’en pensez-vous?

On aime les miroirs. Moi-même, j’ai été portée par nombre d’icônes, que j’ai choisies parce qu’elles n’étaient pas si loin de moi. En cherchant des miroirs de soi-même, voilà comment on fonctionne. On a tendance à aimer des artistes qui nous ressemblent. En musique aussi, d’ailleurs: c’est pourquoi réaliser un album nécessite de laisser un minimum de place pour que les gens puissent s’y voir.

Ce jeu de miroirs entre icônes et adeptes, vous en débattez avec vos pairs?

J’ai analysé ça, en rigolant, avec beaucoup d’amis artistes. Pour comprendre, là encore, que chacun d’eux avait sa préférence pour d’autres artistes qui leur ressemblaient drôlement. Les miroirs se reflètent à l’infini…

Vos miroirs, à vous, quels sont-ils?

J’ai toujours été très sensible, et émue, par Egon Schiele. Physiquement, je ne suis pas loin des corps qu’il a peint. Et lorsqu’un jour, je lis une interview d’Elsa Zylberstein évoquant pour sa part Modigliani, c’est frappant, c’est insensé même de se le dire, car elle ressemble à un Modigliani!

Ne serait-ce là qu’une manière de se trouver des raisons d’être?

De se trouver des résonances, plus certainement.

Est-ce rassurant d’avoir des modèles avec lesquels prétendre à une filiation, en musique, qui plus est?

Bien sûr. Il y a les familles choisies. Chacun la sienne.

Vous, ce serait plutôt Patti Smith, pour l’allure comme pour le goût d’un certain rock…

Ce sont des gens vers qui on tend. Effectivement, à 14, 15 ans, tous les artistes qui m’attiraient avaient quelque chose d’extrêmement singulier. Des artistes qui faisaient le lien, des passeurs. Qu’on écoute, ou qu’on lise Patti Smith, on passe son temps à repartir vers d’autres gens, vers Rimbaud, vers Burroughs, vers Mapplethorpe… Une PJ Harvey aussi. Ses derniers albums sont tellement engagés et politiques qu’elle nous renvoie à un état de choses.

Vous considérez-vous comme un élément transmettant ce que d’autres ont inventé?

Absolument. J’aime cette idée de la transmission. Il faut que j’avance. Pour cela, il faut que je mange ce qui a déjà été fait. En espérant, peut-être, être un jour mangée moi-même par ce qui arrive derrière. C’est très agréable de s’inscrire dans une longue chaîne humaine. Je n’ai rien inventé. Par contre, il se peut que je fasse des tambouilles et des mélanges qui donnent un résultat un peu différent. J’espère, dans ce cas, être une couleur potentiel pour le mélange que fera un autre à venir.

Et vous, êtes-vous toujours en train de «mangez» les autres?

Oui. Mon premier album est sorti en 2012, puis un nouveau a suivi tous les trois ans environ. J’ai la chance – et je suis allé la chercher! – d’avoir une grande protection de mon temps, de mon espace. Je peux m’entourer de ce qui me plaît. Je passe des journées chez moi, à écouter la radio, à lire les bouquins qui me donnent envie, à dessiner, lorsque je ne sors pas pour aller visiter une expo… Je suis assez hors temps. C’est très joyeux. Et ça n’a rien d’un décalage. Au contraire. Ce qui me plaît, c’est d’être en observation. Je me suis arrangée pour trouver une vie qui, économiquement et moralement, me permet de vivre en passant deux ans à regarder, observer, analyser peut-être, puis écrire et transmettre, jusqu’à obtention d’un album, qui sera suivi d’une tournée. Sachant que, dans un an, il me faudra repartir dans mon isolement, dans ma petite soucoupe volante.

Votre mode de vie demande des moyens confortables?

Le commun est mon travail, donc je n’ai pas de grands besoins. Et ce n’est pas mon truc. On pourrait avoir la tentation de travailler énormément pour gagner énormément, ce qui augmenterait les responsabilités, demanderait de faire tourner la baraque, à laquelle de plus en plus de monde dépend. C’est un danger en soi. J’ai des potes qui ont très bien réussi, mais qui ne peuvent pas s’arrêter deux secondes parce qu’il y a deux maisons de campagnes, cinq enfants et trois ex-femmes. Il faut savoir ce dont on a besoin. Ça fait dix-sept ans que je vis au même endroit, devant un petit marché, où j’achète de quoi faire ma bouffe toute seule. Je voyage assez peu, surtout en France, en train. J’ai un chien. Question de goût. D’autres adorent le saut en parachute, se rendre aux Caraïbes, faire de la plongée sous-marine, conduire de grosses bagnoles… Moi, je n’ai pas de bagnole et je n’aime pas la plongée sous-marine. Mais j’aime les humains. Plus que la nature. Devant un coucher de soleil, à partir d’un moment, bon… Alors que sur une place de marché, devant une école, dans la rue, voir les gens vivre, voir les gens réagir, interagir, j’adore. L’humain m’amuse énormément.

Pour cela, il vous faut vivre en ville?

C’est le cas. Et j’ai la chance d’être prise en charge. Quand je fais de la mode, on m’envoie des voitures, des super jolis habits qui repartent le lendemain avec la bagnole, tandis que je retourne dans mon petit monde…

Cet équilibre, entre des activités aussi disparates que la mode et la musique, est-il facile à tenir?

C’est en soi une recherche d’équilibre. Parce que ce sont des métiers très déséquilibrés. L’euphorie d’une tournée pendant une année, dans un bus à onze personnes, à jouer chaque jour dans une ville différente, parfois devant 40 000 personnes, c’est de l’ordre de la non-normalité totale. Qu’il faut contrebalancer. Je n’ai pas besoin de grand-chose pour vivre. En cela, je suis une enfant de la balle, et mon fils a la même vie. Dans mon sac, j’ai un livre, mon journal, ma trousse, un tube de rouge à lèvres, un couteau suisse pour pouvoir découper, faire des trucs. Pas besoin de plus que ça. J’ai passé ma vie dans les chambres d’hôtel, dans les backstages, dans les cuisines, les voitures. Ça vient vite, cette habitude. Mon fils, quand je l’allaitais, j’avais une couche dans la poche arrière de mon pantalon. Il n’a jamais eu de doudou ni de poussette, il n’avait pas son livre fétiche. Parce qu’on bougeait tout le temps. C’est grâce à mes parents que j’ai été élevée comme ça. Comme une citoyenne du monde. (24 heures)