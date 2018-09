Même au fond des tunnels, il place l’humain au centre

«Dix ans de cyclisme de compétition dans mon enfance m’ont appris l’humilité. Rien n’est jamais gagné d’avance, on peut crever à quelques mètres de la ligne d’arrivée.» Chef de projet du percement du tunnel du Lausanne-Échallens-Bercher (LEB) sous l’avenue d’Échallens, à Lausanne, Samuel Barbou n’est pas du genre à fanfaronner. Ne comptez pas sur lui pour se vanter du premier et récent succès important du chantier: la remise en circulation des trains jusqu’au terminus du Flon dans les délais prévus grâce à la pose d’un pont de 400 tonnes. L’homme, qui se voit comme une sorte de chef d’orchestre, a en revanche invité toute son équipe à une soirée conviviale à la Fête du blé et du pain, à Échallens. «Je tiens beaucoup à la qualité de l’ambiance dans laquelle on travaille. Rire lors des séances n’empêche pas de travailler sérieusement ou d’être ferme quand il le faut», souligne ce positif de nature.

Samuel Barbou se dit aussi admiratif des compétences pointues des ingénieurs, architectes ou ouvriers qu’il côtoie sur les chantiers. Mais il avoue qu’il ne pourrait pas s’épanouir professionnellement avec pour unique objectif des chiffres de vente à atteindre ou des efforts mécaniques à calculer. «Un grand projet, c’est bien sûr beaucoup de technique, mais aussi et surtout une aventure humaine.» Si, en plus, le projet est au service de la collectivité, il est comblé.

Un ingénieur généraliste

C’est d’ailleurs ce qui l’avait incité à revenir en France après un début de carrière professionnelle au Japon et à Singapour au sein du groupe Renault-Nissan. «Lors de ma formation d’ingénieur en génie mécanique, j’avais déjà opté pour des modules un peu atypiques comme la philosophie, l’économie ou l’aménagement du territoire. Je ne me retrouve pas dans l’image d’Épinal de l’ingénieur. Je suis et j’ai toujours été un généraliste.» De ses études, il a aussi gardé le conseil d’un de ses profs: il faut toujours conserver en soi l’envie d’apprendre.

Après sa parenthèse asiatique, avec son mélange de technique, d’humain, de politique et de finances, le monde des infrastructures publiques lui a donc ouvert grands les bras. Depuis Paris, et avec pas mal de déplacements à la clé, il a travaillé sur des projets de trams au Maghreb et au Proche-Orient, ainsi que sur des projets routiers dans les Balkans. Il a ensuite rejoint, à Besançon, l’équipe menant le projet de ligne à grande vitesse Rhin-Rhône entre Dijon et Mulhouse.

«Efficace sans se prendre la tête»

C’est durant ces années que Samuel Barbou a fait la connaissance d’Yves Putallaz, fondateur du bureau veveysan IMDM, spécialisé dans la gestion stratégique d’infrastructures de transports. Le courant est immédiatement passé entre les deux hommes. «Samuel est quelqu’un qui arrive à être efficace sans se prendre la tête. Il est jovial de nature et doté d’une énergie et d’une capacité de travail impressionnantes. Mais tout en accordant toujours de la place à la composante humaine. C’est un vrai chef.» C’est ce qui a incité le consultant à proposer la candidature de Samuel Barbou lorsqu’il a appris que les Transports publics de la région lausannoise (TL) cherchaient un chef de projet pour le futur tram T1 entre la place de l’Europe, à Lausanne, et la gare CFF de Renens.

Après la Bretagne de son enfance, le Japon et Singapour, Paris et Besançon, l’ingénieur généraliste a donc posé ses valises en Suisse en 2014. «J’ai été agréablement surpris de la qualité d’écoute et des échanges dans les séances. La culture helvétique du consensus n’est pas un cliché, tout particulièrement dans le canton de Vaud. C’est une réalité, très appréciable de surcroît.» Ce fin connaisseur des institutions françaises a aussi découvert une autre manière de porter politiquement les projets. «Quelque chose de beaucoup plus simple, mais aussi plus proche et plus efficace.»

L’enfant de la campagne verdoyante de Ploemeur, dans le Morbihan, n’a donc pas mis long à s’intégrer dans le paysage vaudois. Son abandon du «quatre-vingt» au profit du «huitante» – qu’il reconnaît être plus logique – en témoigne symboliquement. «J’ai aussi trouvé ici une grande qualité de vie et un beau dynamisme culturel.»

Pour se vider la tête après un énième rendez-vous de chantier ou une séance avec les riverains, Samuel Barbou va courir dans les bois de Sauvabelin, retrouve des amis ou, surtout, se consacre pleinement à ses deux jeunes enfants. Amateur de lecture quand son emploi du temps le lui permet, il se plonge dans des thrillers ou des biographies. Un peu d’autocongratulation ne coûtant pas cher, il lit d’ailleurs aussi avec plaisir les portraits de der de «24 heures». «C’est toujours intéressant de découvrir les éléments ayant conduit les gens à avoir tel ou tel parcours. Parfois, ça permet aussi de découvrir quelqu’un que l’on connaît dans un certain cadre sous un autre jour.» L’attention à l’autre, encore.

Pour le responsable de l’entité grands projets des TL – son titre officiel –, le parcours à court terme est toutefois tout tracé. D’abord, mener à bien le chantier du tunnel du LEB pour respecter la mise en service prévue fin 2020 puis, ou parallèlement si possible, débuter et mener le chantier du tram T1. Ensuite? «On verra bien. J’aime l’idée de laisser le chemin se tracer en fonction des occasions et, surtout, des rencontres.» (24 heures)