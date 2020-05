Nicolas Clerc sort de la crise frais comme un gardon

Il n’a jamais craint le Léman. Le pourrait-il? Depuis qu’il est môme, le lac a été sa maison. Ado, il en a fait son gagne-pain, rejoignant dans la chaloupe familiale son père, Frédéric, lui-même fils, petit-fils et… arrière-petit-fils de pêcheur. Cinq générations! Lorsqu’on lui demande depuis quand la famille Clerc taquine la perche, Nicolas, 31 ans, lâche «mille huit cents et quelques». Un bail, en tout cas.

Alors, quand le Covid arrive, le Léman devient sa bulle. Un enclos rassurant, puissant, magnétique, sur les eaux familières où ses bateaux glissent loin du monde. «C’était irréel, pas désagréable. On naviguait sans radio, loin des chaînes d’infos en continu, avec l’impression d’être préservés.» Les distances sociales comptent peu sur le lac. Et sur le bateau, Nicolas Clerc ne touche que le dos de son père et de Jérémie, son cadet de trois ans. Celui de quelques brochets, aussi, quand la chance est là.

«Ces deux mois ont été bizarres, reconnaît pourtant le natif d’Allaman. Quand on part travailler à 4 heures du matin, on ne rencontre jamais grand monde sur la route. Là, autant dire que c’était le désert absolu! Et puis, d’habitude, on sait qu’il est 6 heures parce que l’on voit les premiers avions dans le ciel. Franchement, on s’habitue assez vite à ce calme. Le matin, du moins. L’après-midi, au plus dur de la crise, on était envahis de pêcheurs amateurs et de plaisanciers, on se serait cru en plein mois de juillet.»

Césure frontalière

Les eaux du Léman donnaient alors le tableau troublant d’une partie helvétique pleine de vie et, passée une frontière invisible, une zone française abandonnée aux vagues. «Beaucoup de professionnels ne sortaient plus, ça n’en valait pas la peine. Et les amateurs étaient confinés chez eux…» Seuls les filets à féras, longs de plus de un kilomètre et déployés au milieu du lac, ont peut-être bravé au fil des courants le strict cloisonnement des territoires.

La tranquillité touche aussi le porte-monnaie, ce qui est moins agréable. La fermeture des restaurants, des marchés, des grossistes a entraîné une chute de revenus que le pêcheur évalue à 60 ou 70%. «On a baissé notre rythme de travail en fonction. Parfois, sortir sur le lac payait à peine l’essence.» La famille a fait une demande d’aide financière, pour l’instant restée sans réponse.

«Heureusement, on a quelques clients privés pour de la vente directe. On travaille aussi avec un site internet de vente (ndlr: www.vitaverdura.ch) qui nous a permis d’écouler le plus de marchandise durant la période. Mais ça reste léger. Même si l’on avait voulu congeler notre pêche, les restaurateurs n’auraient pas pris le risque de l’acheter sans savoir combien de temps la crise allait durer.» La réouverture des cuisines est fixée au 11 mai. «Oui, mais les gens vont-ils y aller?»

Esprit tonique

Ce matin-là, Nicolas Clerc lève ses filets du côté de Prangins, où la famille possède sa principale cabane. «On est onze pêcheurs à Allaman, mais tout seuls à Prangins.» On devine que le téléphone est en mode haut-parleur, peut-être posé sur le pont du bateau car Jérémie intervient volontiers dans la conversation, d’une voix pas moins tonique que celle de son aîné. L’air du lac est vivifiant, le moral semble bon même si le poisson se fait rare.

«En général, on pêche surtout de la féra, de la perche, du brochet et de l’écrevisse rouge. On a fait beaucoup de féras depuis le début de l’année, mais ça diminue tous les jours, je crois que je vais attendre un peu. La perche, on n’a pas le droit d’en faire du 1er au 25 mai. L’écrevisse, on s’y est lancé depuis quelques années et ça marche bien, il y en a toujours. Mais c’est typiquement quelque chose qu’on a arrêté de pêcher durant la crise car ça se congèle difficilement: on nous l’achète vivante ou précuite.»

Lac éternel

Au moment de partir sur le lac pour la seconde partie de sa journée, Nicolas Clerc jette un regard presque étonné sur ces deux mois de crise mondiale qui, observés du Léman, n’ont pas strictement dérangé sa routine, ni modifié son rapport quotidien, physique, avec la force tranquille du lac. «On a peut-être vécu tout ça d’un peu plus loin que la plupart des gens.» Demain matin, son bateau sortira, comme toujours. Dans le ciel, aucun avion ne sera encore là pour lui indiquer l’heure.