Pour l’ex-enfant sauvage, la survie devient un métier

Le sujet de prédilection de Fabian Rocha Rocha c’est sans conteste sa femme et ses deux garçons, le bonheur simple d’une vie de famille dans le cocon d’un pavillon mitoyen en campagne vaudoise: «J’ai une vie incroyable, j’habite en Suisse, j’ai une famille extraordinaire, la chance de faire ce que je veux, ce que j’aime. Je suis libre!» Ce qui ressemble furieusement au cliché du quinqua rangé camoufle une autre réalité, celle que l’on soupçonne derrière les entrelacs d’inspiration polynésienne épousant la moitié de ce visage racé.

Bien avant de se faire connaître à travers l’émission de télé-réalité «Koh-Lanta» ou de monopoliser quatorze minutes de plateau chez Ardisson, ce beau mec avenant a connu un démarrage irréel. Sixième d’une fratrie qui comptera huit enfants, il raconte avoir été «mis bas» dans une petite ville du département des Rocha, en Uruguay. On est en 1969, si l’on en croit les papiers délivrés longtemps après par l’administration. Il est confié à une grand-mère qui le rejette et le laisse pour compte dans un poulailler.

Sa survie, il la doit à un voisin qui le nourrit en catimini. Le gamin, incapable de parler et se déplaçant à quatre pattes, est découvert par les pompiers quand l’abri prend feu trois ans plus tard. Dans ce pays aux prémices d’une dictature militaire, il est d’abord promis à l’euthanasie. Un notable du coin décide de le prendre sous sa protection et sa fille, Raquel, devient une mère pour le garçonnet. En quête de stabilité, l’infirmière et l’enfant s’installent en Suisse dès 1975. «Mon premier souvenir flagrant, c’est l’arrivée à La Chaux-de-Fonds avec toute cette neige! Je suis resté très attaché à cet endroit.»

Pourtant tout n’est pas rose dans la cité horlogère pour le petit Fabian, affublé de maux consécutifs à ses carences. Suppléments alimentaires, prothèses, béquilles, physiothérapie lui valent les moqueries de ses camarades. Pour tourner la page, sa mère déménage à Morges. Il a 12 ans et c’est le début d’une deuxième vie, les premières amitiés et les premiers regards de filles, auquel il n’est pas du tout prêt. «Raquel travaillait beaucoup et j’étais dehors presque tous les soirs. On partait en forêt avec mon ami Daniel, on faisait du feu, on se préparait des trucs à manger. Ça a été dur pour ma maman, j’ai été un très mauvais enfant car je n’avais pas les bases. Mais elle a été attentionnée, présente, elle faisait tout pour moi.»

Troisième vie

Ce modèle, Fabian le reproduit aujourd’hui dans sa troisième existence, «ma vraie vie, celle qui résulte de mes choix. Quand un de mes gamins casse une petite voiture, je ne lui dis pas «papa est occupé, on verra ça demain». On descend à l’atelier et on la répare. Le message, c’est qu’ils pourront toujours compter sur leur papa.» Kyo et Elvis sont les fruits d’une belle histoire d’amour avec Fanny, un coup de foudre survenu en 2005. «Avec elle, c’est fusionnel et en même temps on se fout la paix. On ne s’est jamais vraiment disputé. Quand je lui ai raconté mon passé, elle a dit: «Quand est-ce qu’on va en Uruguay?» On y est allés ensemble, elle a rencontré mes frères et sœurs biologiques. Mon seul regret est que Raquel n’ait pas connu ma «vraie» famille.»

Pour ses deux «petits gâtions», le gros bosseur au Q.I. supérieur à la moyenne a tourné le dos à ses chemins de traverse. En vrac, le couche-tard lève-tôt a vendu «Macadam Journal», tâté de la Sécu, travaillé aux côtés de requérants d’asile, joué les garde-bains, les ferblantiers-couvreurs, les ouvriers d’horlogerie. Dans ses passions, le leader du groupe de Metal Latino Fhobi a décapé les scènes européennes durant une décennie et décroché une ceinture noire de ninjutsu. Un CV en partie cartographié sur ce corps où l’encre a presque tout envahi. «Je n’ai jamais connu mon père biologique. Bien après mes tatous, j’ai appris qu’il était Kiwi Maori. Comme quoi on a tous une fibre qu’on ne peut pas renier…»

Tribunal des mineurs

L’an dernier, Fabian a sa boîte, Astaban, dont l’idée s’est révélée en plein tournage de «Koh Lanta»: «J’étais en train de couper du bois dans la forêt et j’ai réalisé que c’était ça que je voulais faire. Mais en emmenant des gens pour des expériences extrêmes, aller dans le rouge pour en ressortir meilleur.» Une autre approche que les années de psychothérapie venues à bout de son syndrome de l’abandon, mais la même motivation d’«aider les autres à aller mieux». Tour à tour divertissement ou accompagnement personnel, ses expéditions en nature ont même acquis la confiance du Tribunal des mineurs, pour aider des ados en dérive. «C’est son dada, cette envie de transmettre ce qu’il a vécu mais sans les points négatifs, comme une sorte d’école de vie, admire Richard Chassot, l’organisateur d’événements devenu son agent. C’est un personnage au caractère fort mais extrêmement aimable et généreux, qui n’a tiré que le bon de son parcours.»

Qu’en dit l’intéressé? «Beaucoup de gens vivent des choses malheureuses, la différence se fait entre ceux qui subissent leur sort et ceux qui ne baissent pas les bras», assène-t-il. Avec son léger accent et son naturel assumé de «Vaudois du terroir», il ne voit aucune contradiction entre l’appel de la nature et celui du showbiz. Il monte d’ailleurs sa propre émission TV, «Cinq jours avec Fabian», pour laquelle les castings sont ouverts. «Je joue le jeu des réseaux, des médias, j’ai besoin de cette visibilité sans laquelle je ne pourrais pas gagner ma vie. Sans mon image, je serais toujours le petit Fabian merdique qui fait changer les mamies de trottoir en serrant leur sac à main. L’important c’est qu’en même temps je reste moi-même, cash, sans artifice et bien dans ma tête.» (24 heures)