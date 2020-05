Quand l’éternel confiné descend au coin de sa rue

L’humeur persifleuse ce matin, Philippe Jaenada rigole dans sa barbe. «Le confinement, c’est mon territoire naturel. Je vais enfin le retrouver lundi, tout à moi. Quand vous aimez passionnément un livre ou un film, vous n’aimez pas que des dizaines de millions de gens fassent comme vous!» Loin d’une boutade d’écrivain parisien, le constat émane d’un authentique expert de la vie monastique.

À la veille du Nouvel-An 1989, alors plumitif hasardeux, il se cloître dans son studio sans téléphone, télé, radio, chaîne hi-fi. «Je sortais cinq minutes maximum par jour. Je m’étais arrangé avec le gars du tabac du coin, il me donnait un paquet de cigarettes sans rien dire. Je ne parlais pas à la caissière du Prisunic, elle a dû me prendre pour un malpoli.»

Avec un humour aussi noir que son immuable vestiaire – «t-shirt, pantalon et costard, en triple exemplaire de la même marque» -, il réfute l’idée que cette retraite a révélé une vocation littéraire. «Ça, c’est pur hasard. J’aurais eu des pinceaux, j’aurais peut-être fini peintre. Je n’avais que du papier.» Jaenada parle sans effet de manches. L’indépendant, malgré ses succès de librairie, ne se cache pas d’encore écrire des potins pour le magazine «Voici» à des fins alimentaires.

Mais comment croire celui qui a composé sa biographie dans des termes si fantaisistes qu’ils lui collent encore à la peau, du genre «vendeur de croûtes immondes en porte-à-porte, sous-stagiaire dans la pub, animatrice de minitel rose, rédacteur de fausses lettres de cul»? «Il y a un lien entre enfermement et écriture, finit-il par admettre. Il m’est arrivé de louer une maison dans un village fantôme de Normandie pour boucler un roman.»

Par contre, celui qui ne se juge ni misanthrope ni agoraphobe reconnaît un bénéfice immédiat à la «déconfinade». «Avant j’étais comme une boule de flipper instable, j’en suis sorti solidifié. Sans donner dans les métaphores de bazar, je me sentais constitué comme l’enveloppe d’un bébé aux os soudés. Frais, pimpant même!» Jadis, il lui fallut quand même dix-sept jours pour sortir de son année.

«Parmi les confinés consternés qui râlaient hier, certains avoueront une petite réticence à retourner à l’état normal»

«Comme dans le liquide amniotique du ventre maternel, je me sentais si protégé, inconscient des responsabilités sociales. Même si vous vous dites parfois: «Vivement les amis, le 1er janvier.» Ce sera pareil ce lundi, vous verrez… parmi les confinés consternés qui râlaient hier, certains oseront avouer une petite réticence à retourner à l’état normal. À force de se convaincre qu’«après tout, ce n’est pas si mal», il faut du courage pour surmonter peur et paresse.»

«Ce qu’on attend de nous»

En observateur équitable de la mosaïque des êtres, il relève aussi que personne ne sort indemne après s’être dévisagé en tête à tête plusieurs semaines. Mais encore y a-t-il des degrés. «L’effet sera plus fort quand il n’y a pas eu le parasitage d’une famille, du télétravail, de la sphère domestique. Car en société il y a toujours ce qu’on attend de nous, qui modifie l’attitude. Tenez, vous vous levez de mauvais poil, vous sortez, il faut afficher une manière de bonne humeur. Ces petites contraintes perturbent la réflexion sur soi et le monde.»

Et justement, qu’en retire l’écrivain? Il maugrée un peu, en bon «grizzly à la douceur de chaton» comme l’étiquettent souvent les journalistes. «De mon année confinée, j’ai gardé des séquelles. J’ai attendu 1996 avant de prendre un téléphone. Sans ça, pour fixer un rendez-vous avec un copain, il fallait s’écrire, etc. Ça prenait deux jours! Maintenant encore, j’ai perdu toute faculté à fréquenter une soirée, un dîner. J’y vais tellement à reculons, j’ai quasi rompu avec toutes mes relations. Mais ce n’est pas gênant.»

À l’évidence, il s’en moque même un peu. «Quand je vois l’espèce de paranoïa qu’a provoquée la menace d’une surcharge informatique, la perspective que le cordon à internet, aux réseaux sociaux, soit coupé, ça me sidère.»

Il va pourtant bien falloir retourner à la civilisation ordinaire. Pour s’encourager, il se répète en mantra avoir ressenti un manque depuis l’état de guerre décrété par le président Macron. «J’ai mon rituel, je descends une heure par jour au bistrot du coin de la rue. Pas plus. Je bois mes quatre whiskies et je remonte. Mais au fond, ça changeait tout d’écouter ces gens, voyous ou flics, jeunes ou vieux. Comme si vous enleviez un pied à un tabouret, on l’enlève, il tombe.»

L’écrivain consacré par de fidèles aficionados comme par la critique et autres jurés de prix littéraires garde la modestie en bandoulière. Philippe Jaenada avoue se méfier des amalgames. «Écrire ne fait pas de vous un penseur philosophique! J’admets m’y connaître un peu en matière de gens, je me fiche des arbres et forêts, mais les gens, disons que je sais un peu.» Alors l’humanité sortira-t-elle de la retraite «pimpante» comme lui jadis?

«Ça ne sera pas aussi simple que les Trente Glorieuses. Il y aura peut-être quelques conséquences heureuses. Moi qui peux me vanter d’être l’homme le plus routinier de l’hémisphère Nord, je me suis surpris à aller chez un authentique fromager au lieu de prendre du Caprice au supermarché. Cette ruée sur la farine en mars participe du même phénomène: l’envie réflexe de revenir à plusieurs siècles en arrière. Je suis curieux de voir si en novembre j’irai toujours chez le primeur bio.»

Philippe Jaenada soupire. «Comme la pâte à crêpes, il faut laisser reposer. Laisser sécher comme un tableau fraîchement peint. Car dans le cas précis du coronavirus, nous n’avons aucun repère, cet événement est tellement unique.» Un conseil ultime pour déconfiner en paix? «Si vous pouvez, ne sortez pas. Ou alors le moins possible. Ne ressortez pas, vous avez réussi à vous faire oublier, profitez-en.»