Regarder fleurir les enfants et les roses anglaises

«Il n’y a pas de place à Morges? Et à Nyon? Essayez de solliciter la pédiatrie à Yverdon, comme ça on aura tout essayé. Pour moi, c’est une situation plus proche de la pédiatrie que de la psychiatrie adulte.» Kerstin von Plessen s’excuse de nous recevoir pendue au téléphone. La baie vitrée de son salon s’ouvre sur un paysage suisse pur sucre à faire pâlir une carte postale: le lac, les montagnes, le train qui passe. Voilà un peu plus d’une année que la pédopsychiatre a posé bagages dans le canton de Vaud. En débarquant de Copenhague, elle ne s’y est pas trompée. «J’ai visité cet appartement et j’ai tout de suite dit: «Je le prends!» Le soir, quand je rentrais du travail, cette vue m’a donné une telle énergie. Ce n’était pas évident, au début.»

À son arrivée, la nouvelle cheffe du Service universitaire de psychiatrie de l’enfant et de l’adolescent du CHUV (SUPEA) parlait à peine le français, langue que cette Allemande d’origine maîtrise aujourd’hui à la perfection, même si elle s’en défend. Jacques Gasser, le patron de la psychiatrie de l’hôpital universitaire, relève une détermination à toute épreuve. «C’est une grande travailleuse. Une main de fer dans un gant de velours. Elle sait où elle va et elle y va.»

«C’est comme ça dans ma vie: les choses ne sont pas planifiées mais elles arrivent. J’ai toujours pensé qu’il fallait embrasser le destin»

Pour autant, la professeure n’a rien contre les surprises. «C’est comme ça dans ma vie: les choses ne sont pas planifiées mais elles arrivent. J’ai toujours pensé qu’il fallait embrasser le destin.» Sa première fille naît alors qu’elle est étudiante en médecine. «Ce n’est pas le mauvais moment pour avoir un enfant, au contraire. On a plus de temps que quand on travaille.» Son mari médecin, rencontré le premier jour des cours à l’université, vient de lâcher son poste pour la rejoindre en Suisse. Chacun son tour. Le couple a souvent déménagé, au gré de la carrière de Madame ou Monsieur. Après l’Allemagne, il y a eu la Norvège, le Danemark et maintenant la Suisse. Les quinze ans en Norvège, au grand air, restent pour Kerstin von Plessen une période bénie, et ce malgré une météo plombante. «On était jeunes, avec des petits enfants. On vivait beaucoup dehors, on avait un chalet, on faisait du ski de fond… Je pouvais travailler la journée à l’hôpital et faire de la recherche le soir, chez moi. C’est très important de créer une organisation qui prend soin des femmes qui ont des enfants. D’autant qu’elles sont très efficaces.»

Le jardin de grand-maman

Dont acte. Depuis son arrivée au SUPEA, plusieurs collaboratrices ont accédé à des postes de cadres. Sa réorganisation de la pédopsychiatrie ne s’arrête pas là. Si elle est venue à Lausanne, c’est pour secouer le cocotier. Décloisonnement du service, renforcement des contacts avec la population… «Il faut rendre le système plus clair et plus accessible», insiste la scientifique, qui s’intéresse de longue date aux fondements neurobiologiques des maladies mentales. Son profil, alliant pratique clinique et recherche en neurosciences, a emballé Jacques Gasser. «Elle n’est pas contre la psychanalyse mais elle est ouverte à d’autres approches, comme la thérapie comportementale. Le SUPEA était un peu en retard de ce côté-là.»

Sa grande amie depuis vingt-cinq ans, Katrin Kaeufer, décrit une personne loyale et «un exemple pour les femmes, à bien des niveaux. La décision de venir en Suisse n’a pas été facile; elle est très famille. Mais elle pense qu’ici elle pourra améliorer concrètement la prise en charge.» Des défauts, tout de même? «Elle ne lâche pas ses e-mails, même en vacances.»

Enfant, cette fille de psychiatre qui pratiquait assidûment le théâtre se voyait actrice ou musicienne. Aucun regret, assure-t-elle. Kerstin von Plessen grandit au nord de l’Allemagne, au bord d’un lac où elle passait le plus clair de son temps, sur une planche à voile. Son père militait pour la mobilité douce, son frère juriste est spécialisé dans la protection de la nature. Elle se souvient du jardin auréolé de mystère de ses grands-parents, regorgeant de recoins où fureter. «Un endroit avec des mûres que je mangeais avec ma grand-mère, un pavillon, une sculpture, un point d’eau tout vert… C’était fantastique.» Les vacances en famille étaient «nature, nature, nature, rigole-t-elle. On allait en Norvège, où il n’y avait rien, ni personne.»

Des ados qui marquent

Heureuse de tutoyer les montagnes, la Vaudoise d’adoption se voit bien rester en Suisse jusqu’à la retraite. «Et après? Je ne sais pas. Je pense que ça dépendra de mes petits-enfants. S’ils sont à Berlin, alors j’irai peut-être à Berlin.» En attendant, la voilà qui prépare un nouveau déménagement, près de Lausanne. Histoire de répondre à un appel pressant, celui du jardin. La cinquantenaire se lève et revient avec une composition florale. «J’aime les roses, surtout les roses anglaises. Un parfum magnifique, des couleurs pleines de promesses. J’ai toujours eu un jardin, sauf ici. Je me réjouis de m’y remettre, j’adore voir grandir les plantes.»

Les jeunes patients de Kerstin von Plessen grandissent, eux aussi, laissant des traces. La pédopsychiatre évoque les victimes de troubles du comportement alimentaire qu’elle a connues dans sa consultation à Copenhague. «Ce sont des patients que je porte avec moi. J’ai encore la sensation que c’était de parler avec telle ou telle personne. C’était si existentiel. Il y a une fille que j’ai suivie pendant sept ans. Je me souviens des fugues, des menaces suicidaires. J’ai rencontré son père par hasard quelques années plus tard, dans un aéroport. Il m’a dit qu’elle allait très bien. Ça fait quelque chose.» (24 heures)