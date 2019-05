Son cœur fragile a forgé toute sa vie de défis

On est en 1974. Jean-Marie Racine a 18 ans, aucun diplôme, il fait un stage d’un mois chez Payot à Lausanne. Il adore ça, il vibre pour les livres, mais il affirme à son père que jamais il ne sera libraire, parce que 4 francs de l’heure, ce n’est pas assez. Deux ans plus tard, il retourne chez Payot pour son apprentissage. «J’avais cédé à ma passion plutôt qu’à l’idée de gagner de l’argent. Et j’en suis encore heureux aujourd’hui. La vie est faite de rendez-vous ratés et réussis. Si j’avais passé ma matu, je serais entré à l’Uni, je n’aurais pas rencontré Véronique, libraire également, devenue ma compagne, puis Christiane, mon épouse et la mère de mes deux enfants, et d’autres choses encore qui font mon histoire.» Et il n’aurait pas, avec Véronique, décidé en 1983 de quitter Fribourg, où ils travaillaient, pour reprendre à Vevey la Librairie La Fontaine. «Notre entourage nous a dit alors que nous avions payé trop cher le fonds du magasin. Nous répondions que c’était cher peut-être pour ce que c’était, mais pas pour ce que nous voulions en faire. On était jeunes, sûrs de nous, on avait l’esprit moderne, l’envie de ne pas avoir de patron et de garder notre liberté.»

Une sacrée aventure, qui dure depuis trente-six ans, avec le soutien, la confiance et la reconnaissance d’une multitude de clients fidèles qui ne jurent que par cette enseigne moins petite qu’on ne le croit. Car La Fontaine a aussi une librairie papeterie à l’EPFL, elle a développé un site – lelivre.ch – souvent cité par les spécialistes comme référence, et elle s’est adaptée à toutes les technologies actuelles de vente. «Nous avons réalisé notre rêve. Nous sommes des amoureux des livres, certes, mais aussi des commerçants, ce que nous n’avons jamais renié. Je vais paraître immodeste mais, avec le temps, nous savons que nous sommes bons, compétents, nous aimons le travail bien fait. Et si nous avons de grands locaux, c’est parce que la moitié de notre chiffre d’affaires se fait sans passer par le magasin, et que nous livrons une cinquantaine de bibliothèques. C’est le fruit d’un artisanat passionnant, effectué dans un monde compliqué qui exige de l’attention, de l’écoute, de la compréhension. Aux jeunes, je dis et je répète qu’en cas de doute pour une commande, il vaut toujours mieux téléphoner au client plutôt que d’envoyer un mail qui ne sera peut-être pas lu. Nous sommes des humains, pas des algorithmes.»

Le coup de pouce du destin

Le temps a passé et, aujourd’hui, Jean-Marie Racine et les deux actionnaires, dont Véronique Overney, qui sont à ses côtés, veulent transmettre La Fontaine. «Notre souci, ce sont nos quinze collaborateurs. Nous ne vendons pas parce que c’est devenu plus dur – même si c’est une réalité – mais pour une question d’âge. Notre idée a toujours été d’être libres jusqu’à la retraite, pas de créer un empire. Vendre n’est pas simple, il faut qu’on trouve quelqu’un d’aussi fou que nous l’étions. À l’époque, le petit héritage venu de mes grands-parents m’avait permis de me lancer. Il faut aussi ces coups de pouce du destin pour oser les défis.»

Il y a La Fontaine et sa vie de librairie, il y a aussi Jean-Marie Racine, l’homme au destin qui mériterait d’être raconté dans un livre, tant il est dense et tissé d’imprévus pas forcément légers ou faciles. À 8 ans, ce petit-fils à la fois d’un industriel et d’un ouvrier, fier de ces deux racines qui ont fabriqué sa fibre sociale et de gauche, est opéré du cœur. En quatre mois de convalescence, le petit gars qui collectionnait les meilleures notes en classe ne peut pas aller à l’école, alors il ne fait que lire. «Fantômette, le Club des cinq, «Le secret de la porte de fer», «Le mystère de la chambre jaune», Arsène Lupin, Sherlock Holmes, et j’écoutais aussi la pièce policière à la radio, mon transistor caché sous le duvet. Ce que j’aime dans les livres, ce sont les histoires, pas la littérature ou l’esthétique d’un style. Je suis aussi resté un lecteur de polars, surtout américains. Les auteurs racontent des histoires, sans honte. Un voyage avec deux amis dans un gros break, en 1973, 16 000 km en trois semaines, m’a donné à jamais l’amour des paysages et de l’espace des États-Unis. On avait même été embarqués dans une voiture de police du côté de Las Vegas, parce qu’on nous avait pris pour des braqueurs!»

Accepter ses défauts

L’autre jour, quand nous conversions pour ce portrait, Jean-Marie Racine a eu cette phrase épatante: «Je suis un piètre parleur mais une grande gueule.» Il évoquait son amour de la parole, sa façon de marquer les dialogues par ses traits d’humour irrésistibles, mais aussi son bégaiement qu’il assume totalement. «Il est possible que cela ait vraiment commencé après ma première opération du cœur. La peur, peut-être, de n’être plus aussi à l’aise qu’avant à l’école? D’être devenu bête? Mais on ne sait jamais d’où vient le bégaiement. Pour moi, c’est un événement fondateur. Je me suis construit avec ça, et je suis comme je suis.» Il se met à imiter le parler suisse allemand et ne bégaie plus. Il chante et ne bégaie plus. Il raconte en français et cherche les mots: «À 15 ans, j’ai fait du théâtre, un prof m’a confié un rôle important dans «La maison frontière». J’ai adoré et pas bégayé. Mais je ne voulais pas continuer, je n’aurais pas été moi. Dans mon corps, j’ai plein de connexions mal faites, je n’ai pas de veine cave inférieure, j’ai du plastique dans l’aorte, du téflon dans le cœur, je bégaie mais j’ai eu une belle jeunesse, j’ai été marié deux fois, j’ai deux enfants que j’aime, mon épouse Christiane forme avec moi un vrai duo, solide, alors, la vie est belle, non?»

Christiane et Jean-Marie, et leurs enfants, ont aussi été une famille d'accueil pour plusieurs gosses qui en avaient grand besoin. «Nous pensions que nous avions beaucoup de chance, d'autres moins. Des liens sont restés avec certains jeunes qui ont grandi chez nous. Et j'ai été très ému quand une enfant devenue une femme m'a téléphoné pour me dire: Jean-Marie, je suis enceinte, tu vas être grand-papa d'accueil!» Petite question: si personne ne devient acquéreur de la Librairie La Fontaine, Jean-Marie continuera-t-il, passion intacte? S'il ne répond pas, ce n'est pas qu'il cherche le oui ou le non, c'est qu'il n'est sûr de rien. «J'ai toujours revendiqué le droit de changer, de ne pas éternellement penser la même chose.»