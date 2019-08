Sur scène, son violon lui offre des instants d’éternité

Élancée, vive, souriante, Alexandra Conunova se livre sans détour à la conversation, dans un français parfait et presque sans accent. Sa franchise est telle qu’on se trouve surpris à chacune de ses réponses. On l’imaginait toujours ainsi, rayonnante d’aisance et de gaieté; la violoniste se décrit comme hyper-stricte, pas toujours gentille et très solitaire. Interrogée sur ses rêves inassouvis, elle répond: «J’aimerais beaucoup être fleuriste. Peut-être quand je serai vieille!» En somme, son magasin tient dans un étui, et la fleur qu’elle en sort a éclos en 1728, un Guarneri del Gesu, prêté par un mécène. Comment vivre en permanence avec un instrument valant 10 millions? «La plupart du temps, on n’y pense pas, sourit-elle. Mais cela ne m’empêche pas de me réveiller parfois la nuit et d’aller vérifier qu’il est bien dans sa boîte.» La violoniste en fera vibrer les cordes vendredi prochain à Montreux avec le Russian National Orchestral de Mikhaïl Pletnev dans le redoutable «Concerto» de Tchaïkovski*.

Petite, Alexandra Conunova entendait sa mère lui dire sans cesse: «Va bosser ton violon!» Et son père, homme d’affaires, l’encensait: «Tu es une star!» Aujourd’hui, c’est semble-t-il son fils Grégoire qui dit: «Ma maman est une star.» Et elle, elle continue de bosser. «Ma vie est divisée en deux, reconnaît la soliste. Je suis très souvent loin, mais ma maison, c’est ma forteresse. Un jour suffit à recharger mes batteries.» Cet été, l’artiste a enchaîné les tournées: trois semaines en Australie, dix jours avec les Lausanne Soloists. Alors que le Japon l’attend en octobre, la Lausannoise d’adoption aligne ces jours-ci les rendez-vous dans la région: à Tannay en tandem avec Renaud Capuçon, au Concours Clara Haskil de Vevey, où elle accompagnait les pianistes de la demi-finale dans des sonates de Beethoven, et vendredi à Montreux. Elle a pu donc regagner ses pénates: «J’ai de la peine à m’installer, mais aussi à partir une fois installée. J’adore Lausanne et je ne voudrais plus m’en aller.»

Patrick Peikert, le directeur du Concours Clara Haskil de Vevey, est encore tout ému de la «grâce extraordinaire» d’Alexandra Conunova pendant l’épreuve de musique de chambre en début de semaine. «Elle était en osmose avec chaque candidat, vraiment à leur service, en toute simplicité. Ma première rencontre avec elle, c’était en 2010, quand j’étais président du jury du concours Tibor Varga. Elle avait ce côté soviétique très discipliné, mais déjà une chaleur dans son jeu.» L’ancien administrateur de l’OCL se souvient aussi d’avoir été stupéfait de son influence quand elle était devenue brièvement cheffe d’attaque des deuxièmes violons: «Les musiciens respiraient avec elle.»

La chance et le travail

En dehors des engagements, la violoniste virtuose continue à perfectionner son art. Inlassablement. «Quand j’ai rendez-vous à 9 heures à Genève chez mon coach, Eduard Wulfson, je sais que ça durera jusqu’à 18 h. C’est une chance inouïe qu’il investisse autant de temps pour moi.» Le mot chance revient souvent dans sa conversation, autant que travail. À chaque étape de sa vie, elle a rencontré les personnes qui lui ont permis d’avancer.

La première aubaine pour la petite Alexandra est en somme d’être tombée dès sa naissance dans un chaudron musical. Une famille juive russophone très impliquée dans la culture. Son arrière-grand-père était directeur de l’Opéra de Chisinau et, à l’époque, la capitale moldave était une étape appréciée des tournées des artistes de l’URSS. «Moi, j’allais deux à trois fois par semaine voir des opéras ou des ballets avec ma grand-tante, j’étais une vraie petite souris des coulisses. Je connaissais «Gisèle», «Carmen» ou «Madama Butterfly» par cœur.»

Mais alors, pourquoi le violon plutôt que le chant ou la danse? «J’ai pratiqué les deux. Aux épreuves d’entrée à l’école, j’avais 6 ans, la prof de violon est tombée amoureuse de moi, elle m’a pris dans sa classe.» Un choix qui n’en est pas vraiment un. Mais suivi immédiatement par des heures quotidiennes d’exercice: «C’était dans la pure tradition soviétique, une sorte de conscience collective, mais associée aussi pour moi au désir immense de jouer, au pur bonheur d’être sur scène.» Bien qu’elle soit née trois ans avant la dissolution de l’Union, elle a grandi, heureuse, dans cet univers très prégnant. «Les traditions sont restées, puis les bonnes choses ont disparu. Aujourd’hui, la culture est un fantôme.» Raison pour laquelle elle a créé dans sa ville natale la fondation ArtaVie, pour venir en aide aux plus démunis à travers la musique.

«Embrasser la galaxie»

La chance, c’est encore Renaud Capuçon qui la choisit comme sa première élève à la Haute École de musique de Lausanne: «À vrai dire, je ne l’ai pas formée, elle était déjà formidable, précise le violoniste français. Elle a instauré un niveau très haut dans la classe. Nous avons surtout travaillé sur la sonorité.» Alexandra confirme: «La chose la plus importante que j’ai apprise avec lui, c’est de trouver un grain personnel du son.» Sa propre signature en somme. Est-ce cela ou quelque chose de plus mystérieux encore qui lui donne des ailes, certains soirs? «La première fois, c’était dans le «Concerto» de Brahms, j’ai eu l’impression de partir de mon corps, d’être dans une bulle d’énergie entre la musique et le public, d’avoir envie d’embrasser la galaxie. Je vis pour ces moments-là.»

Montreux, Auditorium Stravinski, vendredi 6 septembre (20 h). Rens.: www.septmus.ch