Ambassadeurs de la nature, les voilà confinés dans 8 m2

Le concept de confinement, ils y étaient préparés. Quand on part en couple pour deux ans de voyage à bord d’un camion qui vous sert aussi de logis, avec cuisine, literie et douche sur 8 m2, c’est une nécessité. Les quarante jours de traversée de l’Atlantique en avaient donné un avant-goût. Arrivés à Montevideo, en Uruguay, ils avaient entamé début janvier un périple sur les routes d’Amérique latine qui devait amener Karim et Joy-Mascha Amri au Mexique. Jusqu’au moment où le Covid-19 s’est mis en travers de leur chemin.

Parce que la vie dans de petits espaces, ces amateurs de nature préservée veulent bien s’en accommoder si les vastes étendues de la pampa argentine ou chilienne, de l’Altiplano bolivien, de la forêt amazonienne ou des déserts mexicains sont en toile de fond. Les deux Montreusiens ont pour mission d’y dénicher des terrains riches en biodiversité et susceptibles de motiver la fondation suisse Bioniria à les acheter en vue de les préserver.

Or, après 8000 km de route à travers la Patagonie, le coronavirus est venu stopper net leur progression à Villa de Las Rosas, province de Córdoba, au nord-est de l’Argentine. Les mesures de confinement décrétées par le gouvernement le 18 mars ont cloué leur 4x4 dans le pueblo de 4000 âmes de la vallée de Traslasierra. «Et ici ça ne rigole pas, explique Karim Amri. Dans la seule province de Córdoba, 1900 personnes ont déjà été arrêtées. C’est le confinement total, hormis pour les courses ou cas exceptionnels.»

À côté des reptiles

Maigre consolation, le couple d’herpétologues a pu parquer devant le musée de reptiles local. Symboliquement, c’est un peu de baume au cœur pour Karim Amri, ancien directeur du Vivarium de Lausanne et organisateur de plusieurs grosses expositions en Suisse romande. Concrètement, par contre, cela ne change pas grand-chose à leur quotidien de reclus. «Quand tu as fait tes courses et ta balade du jour, tu as fait le tour», soupire-t-il.

Grâce à un propriétaire conciliant du coin, et sans le crier sur tous les toits, les deux globe-trotters et naturalistes s’octroient des parenthèses bienvenues: «Il a accepté de nous laisser nous balader sur sa propriété de 37 hectares. Mais nous revenons régulièrement au village. Non seulement c’est notre lieu de confinement officiel auprès des autorités, mais on y fait nos courses et le réseau internet y est meilleur pour tenir un journal de bord et publier quelques photos sur les réseaux sociaux.»

«Au magasin, on sympathise»

Après trois semaines, les deux Suisses se sont peu à peu fondus dans le décor. «Quelques locaux nous proposent même de passer à la maison malgré les consignes, notamment une dame qui a vécu dix-huit ans en Suisse. Au magasin, on sympathise. On a même eu droit à quelques grillades. Cela permet d’améliorer les bases d’espagnol qu’on a acquises durant la traversée depuis l’Europe.»

Ce semblant de vie sociale fait rétrospectivement du bien, compte tenu de la faible cote de popularité des deux touristes – les seuls au village – à leur arrivée. «L’État a rendu les étrangers responsables de l’arrivée du coronavirus dans le pays, regrette-t-il. La première semaine de confinement était tendue. On nous regardait mal. Un type nous a même accueillis avec un fusil pour qu’on comprenne bien qu’on n’était pas les bienvenus. Une des connaissances que nous avons rencontrées en Uruguay s’est fait sauvagement agresser.»

Contexte rassurant

Au vu de ce contexte, Villa de Las Rosas s’est avéré un bon point de chute en définitive. Le Vaudois et son épouse berlinoise y sont arrivés par hasard ou presque (un serpent rare vit sur les flancs de la montagne voisine), mais ce fond de vallée perdu les préserve d’environnements plus hostiles. «Ici, il n’y a pas de cas de coronavirus. On risque moins les effets collatéraux de la crise, comme les risques de pillages liés au contexte économique très difficile. À Buenos Aires, des distributions de vivres ont lieu. À Villa de Las Rosas, on ne craint pas la criminalité. On laisse même le camion ouvert.»

Il faut bien que le confinement ait quelques avantages. Parce que sur le plan du programme de voyage, le couple pouvait rêver mieux. «Notamment au niveau du budget, sans parler de la perte de temps. Et jusqu’à quand serons-nous bloqués? C’est l’inconnue. Nous devrions être en Bolivie à l’heure qu’il est.»