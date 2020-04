La caissière continue à lire des polars

Il est des rencontres qui vous revigorent, même par écrans interposés. Cheveux rouges, bracelet fleuri tatoué sur le poignet, Christine Dupuis allume une cigarette sur son canapé, quelque part dans un quartier tranquille de Crissier. La journée de boulot est derrière, et pour elle il n’était pas question de la passer à la maison. Caissière à la Coop de Léman Centre depuis douze ans, elle continue à se rendre au travail le matin, avec dans sa poche, toujours, un roman pour occuper ses pauses.

Son soudain statut d’héroïne parmi les héroïnes de la nation? Elle hausse les épaules. Bien sûr, il y a ces «merci d’être là» glissés au moment d’empoigner les sacs en papier, cette dame qui s’est plantée devant elle pour l’applaudir, cette autre cliente qui a offert aux employés une boîte de chocolats à se partager.

«Ça fait plaisir, surtout qu’on est une superéquipe. Avec mes collègues, on fait bloc. Personne d’entre nous n’est encore tombé malade.» Mais, au fond, elle n’en attend pas tant. «Tout ce que je demande, c’est qu’on me dise bonjour et au revoir, en me regardant et sans avoir un de ces fameux téléphones collé à l’oreille. Le b.a.-ba, quoi. Et en ce moment je voudrais que les gens se protègent.»

L’histoire et Stéphane Bern

Grande lectrice, passionnée d’histoire et des émissions de Stéphane Bern, la caissière est observatrice. Derrière le plexiglas récemment installé, elle les repère, tous ceux qui n’ont rien à faire là. Jour après jour, ils reviennent, à la recherche d’un peu de chaleur humaine. Deux ou trois produits achetés pour la forme, et puis s’en vont. Des vieux, mais pas seulement: la solitude n’a pas d’âge.

«Je les comprends, bien sûr. Les restaurants, les cinémas sont fermés, il y a de quoi devenir neuneu. Mais est-ce que le jeu en vaut la chandelle? Enfin, moi, je ne dis rien, chacun est responsable de ce qu’il fait. Je suis toujours heureuse d’accueillir les gens. Vous savez, il y a plein de métiers dans le métier de caissière. Il faut être un peu psychologue, aussi.»

Tu m’étonnes qu’ils s’accrochent à son sourire, les habitués du Léman Centre, à ces dents du bonheur, à cet accent vaudois qu’elle revendique en riant, tout en affirmant son goût des autres cultures. «Ce qui m’embête, c’est de devoir faire le gendarme pour que les gens respectent les distances marquées au sol. Parce que, quand j’interviens, ils soupirent et se vexent. Ils n’aiment pas être pris en flagrant délit.»

Mère au foyer quelques années

Secrétaire jusqu’à la naissance de ses filles, Roxanne et Élodie, Christine Dupuis est ensuite devenue mère au foyer durant quelques années, comme sa mère avant. «J’aimais qu’elle soit là quand on rentrait pour le goûter et qu’elle nous fasse réciter des poésies.» Née en 1962, cette amatrice de voyages lointains (Québec, Brésil) a grandi dans la maison de Crissier où elle vit aujourd’hui.

Un endroit parfait pour traverser une pandémie, assure-t-elle. «On a deux terrasses. Mon mari, Claude, qui est à la maison en ce moment, peut sortir s’aérer.» En soixante ans, le paysage qui entoure cette villa située dans un cul-de-sac a bien changé. «Quand j’étais enfant, il n’y avait que des champs et des vaches autour de nous.»

Développer la patience

Des vaches qu’elle retrouvait lors des vacances chez son oncle, agriculteur à Penthéréaz. Pas du genre mélancolique, la caissière est tout de même un peu nostalgique. «J’aimerais bien retrouver cette insouciance des années 1970, cette époque où tout était plus léger, où on ne mettait pas les ceintures de sécurité. J’ai eu une jolie enfance, alors forcément ça marque.»

Une fois ses filles adultes, elle s’est mise en quête d’un nouvel emploi pour aider à l’achat de la maison familiale. À la Coop, où elle avait fait des inventaires pendant des années, le gérant l’a engagée. «Cela me convenait bien. Tout avait évolué, entre-temps, dans mon métier de secrétaire, et je n’étais plus à jour.»

Durant la période où elle s’est occupée de son intérieur, elle a fait des puzzles, dont l’exemplaire accroché au mur derrière son canapé – 6'000 pièces, s’il vous plaît. S’il y a une qualité qu’elle voit se développer entre les gens en ce moment, c’est bien la patience. «Tout ça nous est arrivé dessus comme un boulet de canon. Mais on va s’en sortir, il n’y a pas de raison.» Merci, Christine Dupuis.