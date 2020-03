Le casse-tête du médecin de famille

Vendredi 13 mars dernier, vers 11 h 30. Un moment bascule que je n’oublierai pas. Mon médecin m’appelle pour me prier de ne pas venir à son cabinet le lundi suivant. «Comment allez-vous? S’il n’y a rien de spécial, j’annule votre rendez-vous. J’ai des urgences, il y a du coronavirus qui circule ici. Garder votre petit-fils? Non pas possible. Je ne vous dis qu’une chose: restez à la maison, ne sortez pas de chez vous!» Des appels comme celui-ci, le Dr Nicolas Vallelian, médecin spécialiste en médecine interne installé à Lausanne, en a fait des dizaines ces dernières semaines. «D’habitude le cabinet est plein, maintenant il est plutôt vide. Mais la liste d’attente est longue: je consulte par téléphone, je rappelle! Et je n’ai jamais autant distribué mon numéro de portable.»

Au bout du fil, des patients chez eux avec des symptômes liés au coronavirus qu’il faut coacher et suivre. «Si leur état s’aggrave, je les fais venir pour effectuer le test.» Pour le médecin de famille, le quotidien a passablement changé avec la pandémie. L’avait-il anticipée? «Au début, ce qui se passait en Chine me paraissait assez lointain. J’ai senti le vent tourner lorsque l’Italie a été touchée et j’ai commencé à réfléchir à comment me préparer. Heureusement, nous avions du matériel de protection en réserve (ndlr: nécessaire pour effectuer les tests du coronavirus: lunettes, surblouses, gants, masques). On nous a livré 50 masques par semaine au début mais j’ai réussi à m’en procurer davantage.»

«On compte sur vous, débrouillez-vous!»

Le Dr Vallelian avait également un petit stock d’écouvillons, ces petites tiges métalliques ou en bois, avec à leur extrémité une gaze ou du coton, avec lesquelles se font les prélèvements nasopharyngés pour le test du coronavirus. Comme nombre de collègues installés, le médecin s’est parfois senti lâché et laissé de côté par les responsables sanitaires. «Il n’y a pas eu de lignes directrices mais un double message déstabilisant et difficile à gérer: «On compte sur vous pour être au front et soulager les hôpitaux, mais débrouillez-vous! Faites au mieux! Tout le monde a été pris de court.»

Le défi, chaque jour, pour les cabinets médicaux, consiste à gérer parallèlement les patients potentiellement infectés et tous les autres avec leurs pathologies nouvelles ou chroniques, diabète, hypertension, notamment. «Ils sont confinés chez eux, nous devons pouvoir continuer à les suivre. Certains sont angoissés, décompensent. J’ai intensifié les visites à domicile. Mais notre rôle est de rester au cabinet et de pouvoir consulter normalement.» La Société vaudoise de médecine vient de lancer un appel dans ce sens à la fin de la semaine dernière.

Lui-même a-t-il peur d’attraper le virus? «On sait qu’on tombera peut-être malade, on espère que ça ira. J’aime ce que je fais.» Le Lausannois de 44 ans a fait ses études de médecine à l’UNIL et obtenu son diplôme en 2002. Il n’a jamais suivi de cours sur un scénario de pandémie, admet-il. Après sa formation en médecine interne effectuée lors de plusieurs stages en milieu hospitalier, il a repris en 2012 le cabinet qu’il partage aujourd’hui avec trois collègues et deux secrétaires.

Une fois la journée terminée, Nicolas Vallelian et son épouse, pédiatre, s’occupent de leurs trois enfants de 8, 4 et 3 ans, gardés la journée par une nounou. «Je m’efforce de maintenir mon mercredi après-midi de libre pour eux, et maintenant je fais aussi les courses pour mes parents.» Ses beaux-parents espagnols sont confinés chez eux en Espagne, de manière beaucoup plus stricte qu’ici. «Des militaires patrouillent les rues. J’étais moi aussi pour un confinement plus strict, mais si les gens respectent les mesures, leur permettre de prendre l’air et de se dégourdir est bénéfique pour leur santé.»

Nicolas Vallelian s’interroge forcément sur l’après-pandémie. Notre société va-t-elle changer? «Je le souhaite. Cette mondialisation effrénée ne peut plus continuer. J’espère aussi que nous empoignerons les changements écologiques nécessaires.» Et sa profession connaîtra-t-elle aussi un avant et un après? «La première leçon, bien sûr, c’est que les médecins installés vont désormais s’équiper du matériel de protection nécessaire pour une prochaine fois! Mais, au-delà, je me demande si certains patients ne vont pas désormais avoir peur de venir dans nos salles d’attente où ils risquent de côtoyer des personnes potentiellement infectées. Nous devrons peut-être davantage nous rendre à domicile.» Au contraire, la télémédecine ne va-t-elle pas s’imposer? «Je ne le souhaite pas. Le contact humain entre médecin et patient, si important, doit absolument rester prioritaire.»