La chercheuse engagée excelle dans l'art du climat

Comment dort-on la nuit quand on connaît par le menu détail les menaces qui pèsent sur la planète? Cet après-midi de janvier, il n’y a pas un bruit dans le bureau de Sonia Seneviratne, à l’École polytechnique fédérale de Zurich. Pas de cernes non plus sur le visage de la climatologue vaudoise, référence dans la recherche sur les événements extrêmes. Le verbe est posé, la voix douce. «Je dors assez bien. C’est important de rester en bonne santé pour poursuivre mon travail», s’amuse la scientifique. Qui précise, plus sérieusement: «Je me fais du souci pour la planète. Mais paniquer ne sert à rien. Ma réaction, c’est d’agir.»

Le 7 janvier dernier, Sonia Seneviratne était présente à Renens au procès des activistes climatiques contre Credit Suisse. Elle y a détaillé les conséquences d’une hausse des températures de plus de 1,5 degré. La «précision» de son témoignage a «emporté la conviction du tribunal», a déclaré le président, avant d’acquitter les prévenus à la surprise générale. Le lendemain, la chercheuse gagnait Berne pour faire une présentation aux nouveaux élus. Tout cela alors qu’il ne lui restait plus que quelques jours pour boucler le premier jet d’un travail capital. La professeure coordonne un chapitre du prochain rapport du groupe d’experts international sur le climat. «C’était une période très stressante», dit-elle, sans s’attarder sur les efforts investis.

«C’est une des meilleures chercheuses qu’on ait dans ce pays»

Au calme apparemment imperturbable de Sonia Seneviratne se greffe une bonne dose de modestie. Il faut se pencher sur son CV pour saisir l’ampleur des réalisations de la chercheuse de 45 ans, primée à plusieurs reprises. Ou donner la parole à sa consœur Martine Rebetez: «C’est une des meilleures chercheuses qu’on ait dans ce pays. La première fois que je l’ai rencontrée, je me suis dit: «Waouh! Voilà quelqu’un de tout à fait brillant qui ne s’en rend pas du tout compte. Et en plus, c’est une personnalité agréable.»

Les deux scientifiques font partie de la poignée de femmes climatologues en Suisse. Difficile de faire sa place dans un monde d’hommes? «Les choses se sont bien passées, raconte Sonia Seneviratne. Par contre, avoir peu de modèles féminins a parfois été un handicap. Il n’y avait pas de professeure en climatologie à l’EPFZ lorsque j’ai fait mes études. Quand j’ai fait un séjour au MIT, aux États-Unis, durant ma thèse de diplôme, il y avait beaucoup de professeures. Ça m’a aidée à me projeter.»

«Assez bonne en tout»

Sonia Seneviratne est née en 1974 à Lausanne d’une mère professeure de piano et d’un père employé chez Nestlé. La première est Vaudoise, le second vient du Sri Lanka, pays qu’il a quitté pour l’Europe dans les années 1960. Son enfance à Lutry, elle la décrit comme «normale». À l’école, la jeune Vaudoise est «assez bonne en tout». Comprendre parmi les premières de classe, sauf en allemand, ce qui fait beaucoup rire la désormais Zurichoise d’adoption. Dans son temps libre, elle joue du piano, dévore tous les livres de la bibliothèque, au rythme d’un à deux ouvrages par jour entre ses 7 et 12 ans. Elle aime se promener en forêt, regarder les arbres. Cet attrait pour la nature se développera en fascination pour «l’interaction entre les plantes et l’atmosphère», le cœur de ses recherches.

En 1994, l’étudiante en biologie à l’Université de Lausanne fait un semestre d’échange à l’EPFZ en sciences de l’environnement, programme que la haute école est alors la seule d’Europe à proposer. Elle ne retournera jamais vivre en Suisse romande. «Pendant trois mois, je n’ai pas compris grand-chose», sourit-elle en se remémorant ses premières heures de cours en allemand. Un lointain souvenir. La chercheuse comprend désormais le suisse allemand et n’a aucune peine à enseigner dans la langue de Goethe.

À Zurich, ses a priori de Romande ne se sont pas vérifiés. Les gens sont ouverts et sympathiques, la ville internationale, trouve-t-elle. Et puis c’est sur les bords de la Limmat qu’elle a rencontré son époux, alors qu’il était doctorant en biochimie. «Il est Français. C’est quand même plus facile de nouer des liens dans sa propre langue.» Le couple a un garçon de 5 ans et une fille de 9 ans. Ces dernières semaines d’efforts intenses, c’est son mari qui a pris le relais. «Il est d’un grand soutien. Il faut le dire, c’est surtout lui qui s’occupe de nos enfants au quotidien.»

En 2018 paraît le rapport du GIEC sur le réchauffement à 1,5 degré, auquel Sonia Seneviratne a contribué. Les conclusions de l’étude lui font l’effet d’un électrochoc. Elle saisit pour la première fois l’urgence. Depuis, elle évite de prendre l’avion. Tombée en panne, la voiture familiale n’a pas été remplacée. Surtout, la climatologue s’est décidée à communiquer autant que possible sur les conséquences de la hausse des températures. «Certains y voient du militantisme car cela bouscule l’ordre établi. Mais je ne fais que relayer des conclusions scientifiques.» Elle tire ce parallèle: «C’est comme si nous étions tous sur un bateau. Celui qui occupe le rôle de vigie voit le danger avant les autres et doit les alerter.»

L’amour de l’écriture

Enfant, Sonia Seneviratne s’imaginait un temps écrivaine. Rien de surprenant juge la chercheuse, qui voit un lien entre sa profession et le monde des arts.«La science est un domaine créatif, il faut être capable de développer de nouvelles hypothèses.» Inspirée par Roald Dahl ou Antoine de Saint-Exupéry, elle écrivait à 8ans des histoires courtes. L’adolescente ne poussera pas plus loin ses efforts, estimant que pour écrire il «faut avoir quelque chose à raconter». L’adulte n’a pas oublié ses aspirations d’antan. Elle a désormais de quoi remplir des pages et des pages. Ne manque plus que le temps. «Ce sera peut-être pour ma retraite!»