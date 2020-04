Conducteur d’un train spécial devenu normal

Là-haut à 2042 mètres d’altitude, la réalité d’une pandémie a rattrapé la renommée des Rochers-de-Naye, alias le paradis de la marmotte. Si les rongeurs arrivés à la fin de leur temps d’hibernation ouvrent l’œil, les cimes ont plongé dans un sommeil forcé. Depuis cinq semaines, plus aucun train n’y monte et la plus haute voie ferrée du canton ne l’est plus! Elle s’arrête à Haut-de-Caux, à vingt-sept minutes de son terminus, et dans sa cabine de conducteur Nicolas Jaunin ne peut plus cultiver son admiration pour ces bâtisseurs incroyables «qui ont eu l’idée de poser des voies et de creuser des tunnels pour faire monter un train jusqu’aux Rochers-de-Naye.» Une initiative de 1892.

«Avec le Gothard, on a le plus long tunnel du monde, c’est magnifique, appuie le trentenaire. Mais ces pionniers n’avaient que des pelles et des pioches lorsqu’ils se sont lancés.» Depuis lors leur exploit a fait grimper des hordes de touristes, des Asiatiques, Indiens, Américains, des Suisses, tous amoureux de la nature, de la montagne comme de la vue vertigineuse sur le bassin lémanique. «Mais voilà…», lance Nicolas Jaunin. Pour finir sa phrase, il prend son temps, cherche la bonne formulation, mais aucune ne peut amortir la réalité. «Je le regardais encore aujourd’hui et on peut dire que le train des Rochers-de-Naye est devenu un train comme les autres pendant cette période.» Le réflexe légitime, le Blonaysan ne peut s’empêcher de penser à l’autre rythme, ce cours normal des choses atomisé par la propagation du virus. «C’est vrai qu’on serait en cours de préparation de la période des narcisses et là, les trains se sont vidés. Heureusement, bien sûr! Ça veut dire que les gens sont restés chez eux, tant mieux, et que nous ne transportons que ceux qui vont travailler et ceux qui doivent se déplacer.»

Dans un métier de contact avec le client, ça fait bizarre de devoir le perdre… temporairement!

Si, plusieurs fois déjà, il s’est dit qu’il allait se réveiller, le coup de frein étant «arrivé tellement vite même si on savait et qu’on en avait entendu parler», s’il ne chante pas le blues du conducteur d’un train presque fantôme, Nicolas Jaunin concède une forme de mélancolie. «Dans un métier de contact avec le client, ça fait bizarre de devoir le perdre… temporairement. En plus dans une compagnie comme le MOB (Montreux–Oberland bernois), assez grande pour permettre la diversité mais restée à taille humaine en favorisant justement ces contacts, on sait toujours qui on va voir à un croisement.»

En attendant, le passionné arrivé au bout de son rêve de gosse en passant des trains en bois à ceux en Lego, du modélisme ferroviaire Märklin à la réalité grandeur nature et à la casquette de chef d’équipe d’une vingtaine de conducteurs, trouve le réconfort dans d’autres petits bonheurs. «L’autre jour, j’ai pu saluer une passagère régulière qui va travailler dans une clinique des hauts de Montreux. Elle m’a remercié, ravie d’avoir quelqu’un qui lui parle.»

Et si les journées semblent plus longues, si une monotonie s’installe, faute de contact – en temps normal, les passagers du Montreux–Les-Rochers-de-Naye entrent par la cabine du conducteur — le renfort vient aussi de la nature, plus exubérante. «C’est flagrant en gare de Montreux mais aussi en ville: on entend davantage le chant des oiseaux et on voit une nature qui s’éveille différemment que s’il y avait une activité humaine intense. C’est une réalité qui, personnellement, me travaille! Ne devrait-on pas tirer des leçons et lui laisser plus de place?»

Un ralenti productif

Cette nature est devenue un besoin encore plus impératif lorsque la journée de travail, au front et au contact du risque, s’achève. Les débuts de la crise ont été «assez lourds», le chef d’équipe a dû mettre en place les mesures, rassurer, ou à l’inverse, sensibiliser. Et… continuer. «Il y a de gros chantiers qui s’annoncent pour la rénovation de la ligne des Rochers-de-Naye, les études sont lancées. Alors oui, on est au ralenti, mais il y a aussi des motivations qui renforcent l’espoir.» En rentrant le soir Nicolas Jaunin «plus inquiet pour ses proches que pour lui, ne joue pas avec le feu». Il ne serre pas ses deux garçons dans ses bras avant d’avoir tombé la tenue de travail et pris une douche. Il a aussi réussi à se détacher de la surdose d’informations des débuts et attend de retrouver pleinement ce métier de «conducteur de train, de distributeur de billets et de vendeur de rêves.» Les siens? «Je suis quelqu’un d’optimiste, alors je dirais juste être heureux en trouvant de la satisfaction dans les choses simples.»