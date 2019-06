L'aspirant pilote a remis le TCS vaudois dans le droit chemin

Mais qu’aller faire dans cette galère? En 2013, la section vaudoise du Touring Club Suisse (TCS) fait la une des médias tous les matins, entre les détournements de son directeur et la guerre des cheffes pour prendre la tête du conseil d’administration. Dans le milieu, un homme semble s’imposer pour remettre de l’ordre et moderniser un club qui fonctionne à l’ancienne: Jean-Marc Thévenaz. Visage connu du public pour donner son avis à la télévision et à la radio sur les sièges pour enfants, le port de la ceinture ou le durcissement de la loi, le chef de la sécurité routière du «Touring» au niveau national se voyait déjà sur l’autoroute vers la retraite. «À 57 ans, je ne pensais plus vraiment à un changement aussi radical mais, après des décennies de déplacements entre le Nord vaudois et Genève, l’occasion était trop belle de relever un dernier défi.»

Car celui proposé dans le fief de la section vaudoise à Cossonay en est un de taille: reprendre en main une équipe «passablement secouée» par les affaires, conduire la rénovation lourde du centre technique – 24 millions tout de même – et, plus encore, rétablir la confiance. «Ça m’a pris un an, car notre image a été sévèrement écornée. La police, la Commune, les membres, il a fallu aller trouver tout le monde et rassurer. Aujourd’hui, c’est heureusement de l’histoire ancienne.»

Capitaine dans l’âme

À le suivre dans les couloirs où le tutoiement est de rigueur, on comprend vite que le directeur n’a pas imposé sa patte par la manière forte. «Déjà sur le terrain de football, quand nous évoluions ensemble au Stade municipal d’Yverdon, il savait trouver les mots justes pour ses coéquipiers», se souvient Didier Vautherin, son ami de toujours, un ancien de la police de sûreté. «Il aime les gens, sait organiser des équipes et ça ne m’étonne pas de voir le TCS dans une si bonne forme aujourd’hui, même s’il faut aussi associer l’ex-présidente, Pierrette Roulet-Grin, qui a eu l’idée d’aller le chercher.» L’ancienne préfète ne regrette d’ailleurs pas son choix: «Les instances nationales m’ont regardée de travers un moment pour l’avoir débauché. Avec son carnet d’adresses sans doute unique dans ce pays, on parle d’une référence sur les sujets de mobilité!»

Un rêve d’ado cloué au sol

Rien, pourtant, ne le prédestinait à tailler la route, lui qui a d’abord travaillé près de vingt ans pour le géant informatique IBM. «J’ai toujours rêvé de devenir pilote militaire. Au sortir de l’école, nous étions 1500 sur la ligne de départ pour quelques places à la fin. J’ai vu la déception des copains qui échouaient au fil des examens, alors que je franchissais toutes les étapes sauf… la dernière. Ce fut d’abord un grand regret, puis j’ai tourné la page après avoir fait un peu de voltige. Ça me fait d’ailleurs sourire quand je vois les débats sur la conduite à 17 ans, alors qu’on nous lâchait seuls dans le ciel à cet âge, après une dizaine d’heures de cours seulement!»

Souvent ballotté d’une commune à l’autre durant l’enfance en raison de la profession de son père, Jean-Marc Thévenaz a donc trouvé ses racines dans le Nord. «Nous n’avons plus bougé une fois établis à Yverdon, mais nous avons fait le tour du canton, car c’était la vie de gendarme à l’époque, qui paraît surréaliste aujourd’hui. Mon père est mort l’année de mes 30 ans, un événement survenu très tôt qui m’a passablement ébranlé.»

«Même si ma vie est au contact des véhicules et de la route, je ne suis pas un bricoleur et je ne démonte pas des moteurs dans mon garage le week-end»

Le sexagénaire, quatre fois grand-père, semble manifestement heureux quand on l’observe sur la terrasse de «son» restaurant en train de jeter un œil sur la piste d’entraînement où gendarmes, pompiers et élèves tentent de maîtriser le freinage d’urgence. «Avec 180'000 membres, la section n’est pas une amicale. Elle est devenue une véritable PME qui a besoin de clients et de nouvelles affaires qu’il faut aller chercher. C’est un métier différent pour moi, mais exaltant.» Jean-Marc Thévenaz vous fixe de son regard profond, qui semble viser l’horizon, et ajoute «se sentir comme un petit jeune», depuis qu’il est aux manettes à Cossonay. Et lorsqu’il n’y est pas, celui qui se définit comme un touche-à-tout se ressource dans le Léman ou le lac de Neuchâtel depuis que la plongée sous-marine – avec le club de Grandson – a remplacé le ballon rond, mais pas les souvenirs. «La plongée est une activité importante que j’emmène aussi avec moi en vacances, même si tout ne tourne pas autour d’elle. Et si je me suis éloigné du football comme suiveur, j’en garde la marque d’une excellente école de vie, sans parler des contacts et des copains qui sont parfois éternels dans ce sport.»

Celui qui a longtemps incarné la sécurité et le sens de la mesure au volant ne prône cependant pas l’abstinence et ne voue aucun culte aux grosses cylindrées. «Je ne suis pas un bricoleur et je ne démonte pas des moteurs dans mon garage le week-end. J’aime ce qui entoure l’œnologie et j’adore les concours de dégustation, sans doute pour l’ambiance et le petit défi qui consiste à retrouver l’origine des chasselas à l’aveugle. Je le fais aussi pour soutenir les organisateurs, comme les comptoirs locaux, car c’est important d’être présent dans sa région», insiste celui qui siège au Conseil général de Chamblon, son village. Bien loin des thématiques qu’il portait dans les prestigieuses commissions nationales et internationales auxquelles il a appartenu et qu’il ne regrette vraiment pas depuis qu’il a effectué ce dernier virage professionnel à 180 degrés. (24 heures)